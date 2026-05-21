Ngỡ ngàng CLB bất bại 18 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh: Bạn thân Arteta xứng thay Slot ở Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Ngỡ ngàng CLB bất bại 18 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh: Bạn thân Arteta xứng thay Slot ở Liverpool

Sự kiện: A.F.C Bournemouth HLV Arne Slot Premier League 2025-26

HLV Andoni Iraola sẽ rời Bournemouth sau mùa giải này, nhưng ông ra đi với món quà cho CLB là tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau sau thành tích bất bại gần hết nửa sau mùa giải.

   

Thêm một ngôi sao xứ Basque của làng HLV

Giữa sự kiện Arsenal vô địch Premier League và màn ăn mừng tưng bừng đi kèm, Bournemouth không chỉ giúp Arsenal với trận hòa Man City 1-1 mà họ còn đoạt luôn suất dự Europa League cho mình. Họ thậm chí vẫn có thể giành quyền dự Cúp C1 dù cơ hội không lớn.

Bournemouth không thua nốt vòng 38 là sẽ bất bại toàn bộ nửa sau Premier League 2025/26

Bournemouth không thua nốt vòng 38 là sẽ bất bại toàn bộ nửa sau Premier League 2025/26

Bournemouth đáng lẽ phải thắng Man City nếu không bỏ lỡ cơ hội một cách rất phung phí. Tới khoảng hơn 80% thời lượng trận đấu Bournemouth là bên nắm thế chủ động, và đây không phải một trận hiếm hoi họ đá tốt hơn đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Chính Bournemouth đã đánh bại Arsenal ở lượt về mùa giải và mở ra cơ hội đua vô địch cho Man City, để rồi cũng chính họ chấm dứt hy vọng đó.

Bây giờ là điều sững sờ nhất: Bournemouth đã bất bại gần như toàn bộ nửa sau mùa giải ở Premier League. Lần cuối họ thua ở Premier League là trước Arsenal (nhưng chỉ thua 2-3), và lần gần nhất họ thua ở bất cứ đấu trường nào là trước Newcastle ở FA Cup (nhưng là thua trong loạt luân lưu, nên vẫn có thể xem là hòa 3-3).

18 vòng liên tiếp bất bại ở Premier League, Bournemouth chỉ không leo cao hơn vị trí thứ 6 là bởi họ hòa quá nhiều (9 trận), trong đó có một chuỗi hòa 5 trận liên tiếp trong tháng 2 & tháng 3. Trong những trận thắng có cả Liverpool, Tottenham và Newcastle, trong khi họ hòa Man City, MU, Aston Villa và Chelsea.

Iraola dẫn dắt CLB có sân vận động bé nhất Premier League đến suất dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử, nhưng ông sẽ không ở lại để hưởng thành quả của chính mình

Iraola dẫn dắt CLB có sân vận động bé nhất Premier League đến suất dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử, nhưng ông sẽ không ở lại để hưởng thành quả của chính mình

Tất cả những điều đó diễn ra sau khi Bournemouth đã bán đi Antoine Semenyo, và mùa này họ về đích ở nhóm dự cúp châu Âu dù đã chia tay cặp trung vệ trẻ xuất sắc Huijsen – Zabarnyi. Không ai ở Bournemouth quan trọng bằng HLV Andoni Iraola, người thực sự đã đưa CLB này chuyển mình còn thành công hơn cả Eddie Howe trước kia.

Liverpool làm cái gì thế?

Nhưng Iraola sẽ ra đi và được thay thế bởi Marco Rose. Bournemouth vẫn là một CLB nhỏ theo nghĩa đen, họ có sân vận động còn bé hơn gần như toàn bộ giải Championship, nên Iraola xứng đáng với một môi trường mới triển vọng hơn. Dù vậy có những thông tin rằng ông đã chọn chuyển sang Crystal Palace, thay thế Oliver Glasner.

Vì sao là Palace? Các thông tin kể trên cho biết nếu như ở Bournemouth mức lương của Iraola chỉ là 1,5 triệu bảng/năm (chỉ cao hơn Fabian Hurzeler và Keith Andrews), thì tại Palace ông sẽ được hưởng tận 4 triệu bảng/năm. Như thế vẫn chưa phải cao so với mặt bằng Premier League khi Iraola vẫn sẽ chỉ hưởng lương cao tầm thứ 11-12 trong 20 HLV của giải, nhưng Iraola được sống ở London bên cạnh bạn thân Mikel Arteta và có vẻ ông muốn cho các con đi học ở thủ đô.

Việc Iraola sang Palace vẫn chưa chốt và ở Đức, Bayer Leverkusen cũng đang quan tâm tới ông. Vậy những CLB lớn khác? Liverpool? Arne Slot đang lung lay ghế ở Anfield và fan của “The Reds” đánh giá rất cao Iraola bởi phong cách chơi của Bournemouth có nhiều điểm tương đồng với HLV Jurgen Klopp. Việc Xabi Alonso đã về Chelsea khiến Liverpool nếu thay Slot sẽ phải tìm HLV khác và fan đang mong đó sẽ là Iraola.

Liverpool vẫn chưa cho thấy dấu hiệu họ sẽ sa thải Arne Slot, chấp nhận để Xabi Alonso về Chelsea

Liverpool vẫn chưa cho thấy dấu hiệu họ sẽ sa thải Arne Slot, chấp nhận để Xabi Alonso về Chelsea

Chuyển sang Palace đang được nhiều người xem là một nước đi rẽ ngang hay thậm chí đi lùi cho Iraola, trong khi ông có thể mơ về những CLB lớn hơn. Thực tế vẫn còn thời gian để những đại gia châu Âu nghĩ lại và ít nhất đưa ra một lời mời hậu hĩnh cho nhà cầm quân tài ba này, và tất nhiên Liverpool nằm trong số đó. Ban lãnh đạo Liverpool vẫn giữ quan điểm tin tưởng vào Slot, nhưng có vẻ ngay cả các cầu thủ cũng không còn ưa gì HLV của mình.

Sau khi đã bỏ qua Xabi Alonso, Liverpool xem như vẫn còn một cơ hội để thay đổi trước khi hối hận với Arne Slot. 16 vòng Premier League gần nhất Bournemouth của Iraola đã kiếm 30 điểm, nhiều hơn Liverpool 6 điểm, mặc dù Bournemouth đầu mùa lẫn giữa mùa đều bán trụ cột. Vậy dựa trên cơ sở nào để Liverpool nghĩ Slot sẽ làm tốt hơn mùa sau?

Kịch bản không tưởng: Liverpool & Bournemouth phải đá play-off tranh vé Cúp C1
Kịch bản không tưởng: Liverpool & Bournemouth phải đá play-off tranh vé Cúp C1

Suất cuối cùng dự Champions League ở Ngoại hạng Anh có thể phải phân định bằng trận play-off. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhưng với chỉ 1...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 23:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
A.F.C Bournemouth Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN