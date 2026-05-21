Ngỡ ngàng CLB bất bại 18 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh: Bạn thân Arteta xứng thay Slot ở Liverpool

Thêm một ngôi sao xứ Basque của làng HLV

Giữa sự kiện Arsenal vô địch Premier League và màn ăn mừng tưng bừng đi kèm, Bournemouth không chỉ giúp Arsenal với trận hòa Man City 1-1 mà họ còn đoạt luôn suất dự Europa League cho mình. Họ thậm chí vẫn có thể giành quyền dự Cúp C1 dù cơ hội không lớn.

Bournemouth không thua nốt vòng 38 là sẽ bất bại toàn bộ nửa sau Premier League 2025/26

Bournemouth đáng lẽ phải thắng Man City nếu không bỏ lỡ cơ hội một cách rất phung phí. Tới khoảng hơn 80% thời lượng trận đấu Bournemouth là bên nắm thế chủ động, và đây không phải một trận hiếm hoi họ đá tốt hơn đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Chính Bournemouth đã đánh bại Arsenal ở lượt về mùa giải và mở ra cơ hội đua vô địch cho Man City, để rồi cũng chính họ chấm dứt hy vọng đó.

Bây giờ là điều sững sờ nhất: Bournemouth đã bất bại gần như toàn bộ nửa sau mùa giải ở Premier League. Lần cuối họ thua ở Premier League là trước Arsenal (nhưng chỉ thua 2-3), và lần gần nhất họ thua ở bất cứ đấu trường nào là trước Newcastle ở FA Cup (nhưng là thua trong loạt luân lưu, nên vẫn có thể xem là hòa 3-3).

18 vòng liên tiếp bất bại ở Premier League, Bournemouth chỉ không leo cao hơn vị trí thứ 6 là bởi họ hòa quá nhiều (9 trận), trong đó có một chuỗi hòa 5 trận liên tiếp trong tháng 2 & tháng 3. Trong những trận thắng có cả Liverpool, Tottenham và Newcastle, trong khi họ hòa Man City, MU, Aston Villa và Chelsea.

Iraola dẫn dắt CLB có sân vận động bé nhất Premier League đến suất dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử, nhưng ông sẽ không ở lại để hưởng thành quả của chính mình

Tất cả những điều đó diễn ra sau khi Bournemouth đã bán đi Antoine Semenyo, và mùa này họ về đích ở nhóm dự cúp châu Âu dù đã chia tay cặp trung vệ trẻ xuất sắc Huijsen – Zabarnyi. Không ai ở Bournemouth quan trọng bằng HLV Andoni Iraola, người thực sự đã đưa CLB này chuyển mình còn thành công hơn cả Eddie Howe trước kia.

Liverpool làm cái gì thế?

Nhưng Iraola sẽ ra đi và được thay thế bởi Marco Rose. Bournemouth vẫn là một CLB nhỏ theo nghĩa đen, họ có sân vận động còn bé hơn gần như toàn bộ giải Championship, nên Iraola xứng đáng với một môi trường mới triển vọng hơn. Dù vậy có những thông tin rằng ông đã chọn chuyển sang Crystal Palace, thay thế Oliver Glasner.

Vì sao là Palace? Các thông tin kể trên cho biết nếu như ở Bournemouth mức lương của Iraola chỉ là 1,5 triệu bảng/năm (chỉ cao hơn Fabian Hurzeler và Keith Andrews), thì tại Palace ông sẽ được hưởng tận 4 triệu bảng/năm. Như thế vẫn chưa phải cao so với mặt bằng Premier League khi Iraola vẫn sẽ chỉ hưởng lương cao tầm thứ 11-12 trong 20 HLV của giải, nhưng Iraola được sống ở London bên cạnh bạn thân Mikel Arteta và có vẻ ông muốn cho các con đi học ở thủ đô.

Việc Iraola sang Palace vẫn chưa chốt và ở Đức, Bayer Leverkusen cũng đang quan tâm tới ông. Vậy những CLB lớn khác? Liverpool? Arne Slot đang lung lay ghế ở Anfield và fan của “The Reds” đánh giá rất cao Iraola bởi phong cách chơi của Bournemouth có nhiều điểm tương đồng với HLV Jurgen Klopp. Việc Xabi Alonso đã về Chelsea khiến Liverpool nếu thay Slot sẽ phải tìm HLV khác và fan đang mong đó sẽ là Iraola.

Liverpool vẫn chưa cho thấy dấu hiệu họ sẽ sa thải Arne Slot, chấp nhận để Xabi Alonso về Chelsea

Chuyển sang Palace đang được nhiều người xem là một nước đi rẽ ngang hay thậm chí đi lùi cho Iraola, trong khi ông có thể mơ về những CLB lớn hơn. Thực tế vẫn còn thời gian để những đại gia châu Âu nghĩ lại và ít nhất đưa ra một lời mời hậu hĩnh cho nhà cầm quân tài ba này, và tất nhiên Liverpool nằm trong số đó. Ban lãnh đạo Liverpool vẫn giữ quan điểm tin tưởng vào Slot, nhưng có vẻ ngay cả các cầu thủ cũng không còn ưa gì HLV của mình.

Sau khi đã bỏ qua Xabi Alonso, Liverpool xem như vẫn còn một cơ hội để thay đổi trước khi hối hận với Arne Slot. 16 vòng Premier League gần nhất Bournemouth của Iraola đã kiếm 30 điểm, nhiều hơn Liverpool 6 điểm, mặc dù Bournemouth đầu mùa lẫn giữa mùa đều bán trụ cột. Vậy dựa trên cơ sở nào để Liverpool nghĩ Slot sẽ làm tốt hơn mùa sau?