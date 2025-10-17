LĐBĐ Malaysia: 'Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi'

Hôm 16/10, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) xác nhận với hãng AFP rằng họ đã nộp đơn khiếu nại để đòi được xử thắng Malaysia vì đối thủ này sử dụng một cầu thủ không đủ tư cách Hector Hevel trong trận đấu ngày 25/3/2025.

Đáp lại trên báo Malaysia Sinar Harian hôm nay, ông Mahadi cho rằng khiếu nại mới của Nepal gửi lên FIFA "không có gì phải lo lắng", vì vụ việc này "hoàn toàn giống trường hợp của Việt Nam" và nằm trong quá trình kháng cáo mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi.

"Việt Nam cũng đã khiếu nại vấn đề tương tự Nepal, liên quan 7 cầu thủ nhập tịch", ông nói. "Kết quả kháng cáo sẽ quyết định luôn cả hai trận, gặp Việt Nam và Nepal".

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Yusoff Mahadi. Ảnh: Harian Metro

Ông Mahadi cho biết FAM không xem nhẹ khiếu nại của Nepal và Việt Nam, nhưng khẳng định ưu tiên lớn nhất là chờ phán quyết của FIFA. "Chúng tôi không phớt lờ khiếu nại, nhưng cần tập trung hoàn toàn vào quá trình kháng cáo. Nếu thắng, vấn đề ở cả hai trận sẽ tự động được giải quyết", ông Mahadi nói thêm.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của VnExpress, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không có động thái nào về án phạt dành cho FAM, và chỉ chờ kết quả phía Malaysia kháng cáo.

Hevel là tác giả bàn mở tỷ số, giúp Malaysia thắng Nepal 2-0 ở lượt đầu vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đến ngày 10/6/2025, anh cùng sáu cầu thủ nhập tịch khác là Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero, chơi trong trận thắng Việt Nam 4-0. Bảy cầu thủ này sau đó bị cấm thi đấu một năm vì làm giả hồ sơ nhập tịch.

Ông Mahadi làm quyền chủ tịch FAM thay thế Joehari Ayub. Ông Ayub từ chức ngày 22/8, cùng thời điểm FIFA mở thủ tục kỷ luật với FAM và bảy cầu thủ, với lý do sức khỏe.

Hôm 15/10, Malaysia đã nộp đơn kháng cáo. Sau đó, nếu kết quả không như ý, họ có thể kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Quá trình này thường kéo dài từ hai đến sáu tháng, tùy mức độ phức tạp. Trong thời gian chờ đợi, Malaysia vẫn được phép thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup, song kết quả có thể bị điều chỉnh sau khi có phán quyết cuối cùng.

Sau bốn lượt trận bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 12 điểm. Việt Nam được 9 điểm, đứng nhì. Lào xếp thứ ba với ba điểm. Nepal toàn thua bốn trận, đứng chót bảng.

Lượt áp chót vòng loại diễn ra tháng 11/2025, còn lượt cuối đá ngày 31/3/2026 với tâm điểm là trận Việt Nam tiếp Malaysia.