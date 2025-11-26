Nhà báo điều tra vụ nhập tịch chui của Malaysia bị hành hung

Không phải một vụ cướp

Một nhà báo người Malaysia điều tra về vụ scandal nhập tịch cầu thủ bằng giấy tờ giả mạo đã bị tấn công vào chiều thứ Ba, 25/11 theo giờ địa phương. Vụ việc đang dấy lên những tranh cãi dữ dội trên các mặt báo về việc những bên tìm hiểu thông tin vụ việc đang bị dằn mặt.

Nhà báo Haresh Deol

Haresh Deol, đồng sáng lập và cũng là tổng biên tập của trang tin độc lập Twentytwo13, đã bị 3 người lạ mặt đánh ở Bangsar vào lúc 15h30 ngày 25/11. Bangsar là một quận ở phía nam của khu vực trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, và ông Deol khi bị hành hung vừa rời khỏi một cuộc họp và đang đi về phía xe của mình.

Deol bị thương ở cùi chỏ và có một vết bầm trên mặt, tuy nhiên 3 hung thủ không lấy đồ đạc cá nhân nào của ông. Thậm chí 1 tên trong số đó còn quay phim lại cảnh hành hung bằng điện thoại di động. Deol chỉ 30 phút sau sự việc đã trình báo cảnh sát quận và viết về chuyện này trên mạng xã hội.

Cảnh sát đang bước đầu làm rõ vụ việc. Hoo Chang Hook, cảnh sát trưởng của quận, cho biết những tình tiết của vụ này cho thấy đây là một vụ tấn công nhằm đe dọa chứ không phải một vụ cướp.

Sau cầu thủ là đến dọa nạt báo chí

Sau khi scandal giả mạo giấy tờ nhập tịch cầu thủ nổ ra, Haresh Deol đã trở thành nhà báo đi đầu trong việc điều tra cách Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả thông tin của 7 cầu thủ nhập tịch. Ông đi sâu vào việc chính phủ đã để cho sự việc này xảy ra thế nào và đặt nghi vấn tới nhiều nhân vật cao cấp của FAM.

Nhưng đáng chú ý hơn cả, Deol đã khai phá ra nhiều vấn đề xoay quanh Tunku Ismail Idris, Thái tử của Hồi quốc Johor và chủ sở hữu của Johor Darul Ta'zim FC, CLB bóng đá lớn nhất Malaysia. Ông Deol bóc mẽ được nhiều hành vi hậu thuẫn, thậm chí “đầu têu” của Idris trong việc làm giả hồ sơ, rằng chính Idris là người đã cung cấp tài chính cho toàn bộ kế hoạch nhập tịch của FAM.

Tunku Ismail Idris

Pearl Lee, một trong những biên tập viên chính của Twentytwo13, phát biểu với báo giới và nói vụ hành hung ông Deol là “một vụ tấn công vào nền báo chí Malaysia và ngành công nghiệp truyền thông”. Ông Lee cho biết mình chưa từng gặp vụ nào như vậy trong 25 năm làm báo, nhưng cũng nói ông không ngạc nhiên khi chỉ trong 1-2 năm qua đã xảy ra nhiều vụ hành hung tương tự nhắm vào những người liên quan đến khuất tất của nền bóng đá Malaysia.

Phát biểu của ông Pearl Lee ám chỉ việc năm ngoái đã có liên tiếp các vụ hành hung xảy ra với một số cầu thủ Malaysia. Faisal Halim đã bị bỏng cấp độ 4 do bị tạt acid vào mặt, và trước đó chỉ vài ngày tuyển thủ Akhyar Rashid bị một nhóm người tấn công gần nhà riêng, hung thủ dùng gậy đánh liên tục vào chân của Rashid chứ không cướp đồ của anh. Cựu đội trưởng tuyển Malaysia, Safiq Rahim, cũng bị kẻ gian phá hoại xe hơi sau khi chia sẻ về các vụ tấn công trên mạng xã hội.