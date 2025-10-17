Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nếu Malaysia thoát án phạt, tuyển Việt Nam cần làm gì để dự Asian Cup 2027?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
TPO - Sau trận thắng Nepal 1-0, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nuôi hy vọng cho vị trí dẫn đầu bảng F, song cơ hội vẫn rất mong manh.

Nếu Malaysia thoát án phạt, tuyển Việt Nam cần làm gì để dự Asian Cup 2027? - 1

Tại bảng F, tuyển Việt Nam giành 9 điểm sau 4 trận, xếp sau Malaysia với cách biệt 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc thắng 2 trận còn lại để duy trì cuộc đua với Malaysia, nếu "Những chú hổ Malay" không gặp bất kỳ biến cố nào dẫn đến bị trừ điểm.

Kịch bản có lợi đầu tiên cho tuyển Việt Nam là Malaysia sẩy chân ở trận tiếp theo (gặp Nepal). Khi điều này xảy ra, Hoàng Đức và đồng đội có cơ hội bắt kịp điểm số với Malaysia. Đến lượt cuối, trong trận đón tiếp Malaysia, một trận thắng là đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu.

Còn nếu tuyển Việt Nam và Malaysia cùng thắng ở trận tới, cách biệt 3 điểm giữ nguyên và trận tái đấu của 2 đội tuyển sẽ mang tính chất "sinh tử". Theo điều lệ vòng loại Asian Cup 2027, trong trường hợp các đội bằng điểm, chỉ số đối đầu được tính trước, sau đó đến số bàn thắng ghi được ở các trận đối đầu.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở trận lượt đi, do đó cần thắng 5-0 để vượt qua đối thủ trong trường hợp phải phân định bằng thành tích đối đầu.

Nếu Malaysia thoát án phạt, tuyển Việt Nam cần làm gì để dự Asian Cup 2027? - 2

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một kịch bản điên rồ có thể xảy ra ở bảng F là Malaysia bị FIFA giữ nguyên cáo buộc đăng ký cầu thủ sai quy định. Sau đó, LĐBĐ châu Á xem xét hủy kết quả trận đấu, xử Malaysia thua Việt Nam 0-3 ở lượt đi.

Vụ FIFA cáo buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) đang diễn biến phức tạp. FIFA đã tung bằng chứng, chứng minh Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ khi không có gốc gác nước này. FIFA gọi đó là bằng chứng không thể chối từ. Song, FAM vẫn cứng rắn tuyên bố quá trình nhập tịch cầu thủ của họ đúng quy định.

Hôm 15/10, FAM chính thức gửi kháng cáo lên FIFA. Quyết định cuối cùng từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới có thể diễn ra trước đợt tập trung đội tuyển vào tháng 11.

Trở lại với diễn biến vòng loại 3 Asian Cup 2027, sau 4 lượt trận, Syria là đội đầu tiên giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng. Hai đại diện tiếp theo của Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan đang còn nguyên cơ hội, song đều phải trải qua trận đấu "sinh tử" với đối thủ ở lượt cuối.

16/10/2025 11:16 AM (GMT+7)
