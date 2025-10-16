Nhà báo Malaysia cáo buộc đội nhà bị môi giới lừa trong vụ bê bối nhập tịch

Trong bài viết đăng trên Malaysia Kini, Nadeswaran khẳng định có sự dính líu của một môi giới trung gian trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, vụ việc khiến FIFA ra án phạt nặng đối với FAM.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã bị FIFA phạt nặng

Từ “lỗi hành chính” đến nghi án làm giả giấy tờ

Theo Nadeswaran, nghi ngờ bắt đầu khi FAM tuyên bố án phạt của FIFA chỉ là hậu quả của “lỗi hành chính” do nhân viên liên đoàn gây ra.

Nadeswaran viết: “Trong tuyên bố ngày 7/10, FAM cho biết một nhân viên đã ‘tải nhầm tài liệu từ phía người môi giới’ thay vì sử dụng hồ sơ chính thức từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD).

Liệu người môi giới đó có cung cấp những tài liệu đáng ngờ cho FAM không? Nhưng bản thân tài liệu từ NRD cũng không hoàn toàn hợp lệ. Ngày 19/9, Tổng giám đốc NRD, ông Badrul Hisham Alias, thừa nhận giấy khai sinh gốc của ông bà các cầu thủ [nhập tịch] không thể tìm thấy, và chỉ có ‘bản sao chính thức’ được tạo ra dựa trên chứng cứ thứ cấp”.

Vai trò mờ ám của ‘cò cầu thủ’

Nadeswaran cho rằng có một “tay cò” đứng sau vụ việc, người đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch cho FAM. Theo ông, FAM đã tin tưởng hoàn toàn vào thông tin và giấy tờ do người này cung cấp, mà không kiểm chứng kỹ về nguồn gốc tổ tiên Malaysia của các cầu thủ.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA

Nadeswaran tiếp tục: “Nhân vật trung tâm trong vụ việc rõ ràng là một ‘cò cầu thủ’ bí ẩn, người được cho là đã mang đến bảy cầu thủ từ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha, tất cả đều bị cho là có gốc gác Malaysia.

Làm sao FAM biết rằng những cầu thủ này có ông bà là người Malaysia? Thật khó tưởng tượng các lãnh đạo như Yusoff Mahadi (Quyền chủ tịch FAM) hay S. Sivasundaram (Phó chủ tịch FAM) lại đích thân bay sang Nam Mỹ để điều tra phả hệ. Tất cả cho thấy FAM đã thuê một môi giới, và người này chắc chắn được trả công hậu hĩnh”.

Môi giới được trả giá “khủng”

Nadeswaran cho rằng môi giới này nhận khoản tiền lớn từ FAM, vượt xa mức hoa hồng thông thường.

Nadeswaran nêu chi tiết: “Nếu đại lý thường hưởng tối đa 10% phí, thì trong trường hợp này, chi phí để có được 7 cầu thủ chắc chắn rất cao. Có lẽ chỉ có một người đang ‘cười khoái chí’, đó chính là môi giới. Nhưng FAM vẫn im lặng về danh tính và vai trò thực sự của người này.

Bao nhiêu tiền đã được chi cho 7 cầu thủ đó? Trong vụ này, người duy nhất ‘chơi’ và thắng có lẽ chính là người môi giới đó. Anh ta chẳng cần giấy phép gì, chỉ cần vài hộ chiếu, vài bộ hồ sơ và một liên đoàn sẵn sàng hợp tác”.

FAM vẫn kháng cáo lên FIFA

Bất chấp cáo buộc và án phạt, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA và vẫn tỏ ra tự tin rằng lệnh cấm thi đấu 12 tháng cùng khoản tiền phạt dành cho 7 cầu thủ nhập tịch sẽ được dỡ bỏ trong thời gian tới.