Nội dung võ Thái Lan thống trị SEA Games, giờ sợ mất HCV vào tay Kim Tuyền

Suốt một thập kỷ, hạng cân nữ 49 kg gần như là “lãnh địa bất khả xâm phạm” của taekwondo Thái Lan nhờ sự xuất sắc của Panipak “Tennis” Wongpattanakit, huyền thoại sở hữu HCV Olympic, nhiều lần vô địch thế giới và thống trị tuyệt đối đấu trường SEA Games.

Nhưng khi Wongpattanakit chính thức giải nghệ sau Thế vận hội Paris 2024, thế độc tôn của Thái Lan bỗng chốc lung lay. Và ở kỳ SEA Games 2025 ngay trên đất Thái, đối thủ khiến họ “sợ mất vàng” nhất lại là Trương Thị Kim Tuyền của Việt Nam.

Panipak giải nghệ để lại khoảng trống lớn

🏆 Kỷ nguyên huyền thoại khép lại, Thái Lan mất chỗ dựa gần 10 năm

Trong suốt 4 kỳ SEA Games (từ 2017, 2019, 2021, 2023), nội dung nữ 49 kg SEA Games gần như chỉ có một câu chuyện, Thái Lan bước lên bục HCV. Panipak “Tennis” Wongpattanakit mạnh đến mức mọi đối thủ trong khu vực đều xem việc gặp cô là “xác định” thua.

Nhưng giờ, khi VĐV không còn thi đấu, Thái Lan phải bước vào hành trình bảo vệ di sản mà không còn tấm lá chắn thép bảo đảm HCV như trước. Sự lo lắng ấy càng lớn hơn khi trên đường đua SEA Games năm nay, có quá nhiều đối thủ giỏi, đặc biệt là VĐV Việt Nam.

🎯 Thái Lan đặt hy vọng vào “Guitar”, nhưng nỗi lo chưa bao giờ lớn đến thế

Người được chọn để “kế vị” là Kamonchanok Seeken, biệt danh "Guitar", đang giữ vị trí top 10 thế giới. Đây sẽ là lần đầu cô dự SEA Games, lại diễn ra trên sân nhà, áp lực và kỳ vọng đều khổng lồ.

"Guitar" từng thắng nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Kim Tuyền tại giải vô địch thế giới. Nhưng SEA Games là sân chơi đặc thù, áp lực từ khán đài, sự kỳ vọng của người hâm mộ, và tâm lý của một người phải kế nhiệm huyền thoại, tất cả khiến Thái Lan hiểu rằng họ hoàn toàn có thể mất vàng.

Kim Tuyền (ảnh dưới) được đánh giá cao cho nội dung 49 kg nữ

Kim Tuyền là điều khiến Thái Lan lo nhất, dù thứ hạng thế giới hiện chỉ ở nhóm 90, Kim Tuyền chưa bao giờ là cái tên có thể xem thường. Cô từng là á quân thế giới 2017, giành HCV châu Á 2018, HCĐ châu Á 2024, nhiều năm đứng top đầu khu vực, kinh nghiệm cạnh tranh ở đấu trường lớn.

Tuyền từng thua "Guitar", nhưng đó chỉ là một trận đấu ở 1/16 thế giới, chưa đủ để đánh giá sự khác biệt. Phong độ ổn định, lối đánh khôn khéo, và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Tuyền trở thành ứng viên nặng ký bậc nhất HCV, thậm chí là người có khả năng cao chặn đứng tham vọng tiếp tục thống trị của Thái Lan.

🥋 Cuộc đua SEA Games 2025 còn đầy rẫy thách thức

Thái Lan còn phải đối mặt với một loạt đối thủ nguy hiểm ở nội dung này gồm có Tachiana Mangin (Philippines), ngôi sao 18 tuổi, vô địch thế giới trẻ, từng lọt vào vòng 1/8 giải thế giới. Cố lối đánh nhanh, chính xác, không ngán bất kỳ ai. Đây là mối đe dọa lớn cho mọi ứng viên.

Winda Dwi Putri (Indonesia) có thể hình tốt, thủ chắc, vừa vô địch giải Asian Open. Thi đấu khôn ngoai và có lối đánh cực kỳ khó chịu.

Taekwondo có tổng cộng 20 bộ huy chương, sẽ diễn ra từ 10-13/12 tại Thái Lan.