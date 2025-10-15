LĐBĐ Malaysia chính thức kháng cáo FIFA vụ gian lận nhập tịch, nộp đơn "phút 89"

Đơn kháng cáo nộp giờ chót

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA, yêu cầu xem xét lại án phạt của tổ chức này cho vụ ĐT Malaysia bị tố dùng cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả. ĐT Malaysia đã dùng các cầu thủ này để thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

LĐBĐ Malaysia đã nộp đơn kháng cáo với vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Như tin đã đưa, FIFA đã phạt tiền với FAM sau khi phát hiện rằng FAM đã nộp lên cho FIFA hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ với thông tin sai sự thật về nơi sinh của ông/bà các cầu thủ này. Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel là 7 cầu thủ nhập tịch bị tố cáo và đều có nơi sinh của ông/bà họ không phải ở Malaysia, và FIFA đã đình chỉ hoạt động bóng đá với họ trong 12 tháng.

Sau khi FIFA công bố án phạt, FAM được cho thời hạn 8 ngày để lần lượt công bố ý định kháng cáo lẫn chuẩn bị hồ sơ nộp lên cho FIFA. Họ cuối cùng cũng đã nộp hồ sơ trước thời hạn là rạng sáng nay 15/10 (theo giờ VN), và sẽ thuê một đội luật sư nước ngoài để đấu lý.

FIFA giờ sẽ thụ lý đơn khiếu nại và thẩm định lại vụ việc trước khi trả kết quả. Nếu FIFA vẫn giữ nguyên bản án, FAM dự kiến sẽ đưa việc này lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu CAS cũng giữ bản án, khi đó LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt cho ĐT Malaysia liên quan đến các trận đấu Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch.

Hiện trận thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam ngày 10/6/2025 là trận đấu ĐT Malaysia đã dùng đủ cả 7 cầu thủ nhập tịch nêu trên. Bên cạnh đó, LĐBĐ Nepal cũng đang kiện cáo khi cho rằng ĐT Malaysia cũng dùng cầu thủ nhập tịch trong trận gặp đội tuyển nước này.

FAM “xử lý” HLV trưởng sau phát ngôn chỉ trích liên đoàn

Trong một diễn biến khác, FAM đang xem xét lại phát ngôn của HLV trưởng Peter Cklamovski sau trận thắng ĐT Lào hôm 9/10 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ông Cklamovski đã bị đặt câu hỏi về vụ nhập tịch 7 cầu thủ và đáp rằng "Tất cả rắc rối với FIFA, những lỗi hành chính, đó là việc của FAM".

HLV Peter Cklamovski

Mặc dù HLV này nói đúng, nhưng sau đó đã phải lên tiếng khẳng định mình không có ý xúc phạm liên đoàn. Điều 91 trong điều lệ FAM cấm mọi quan chức đưa ra tuyên bố công khai làm tổn hại hình ảnh tổ chức. Mức phạt có thể gồm cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ công tác.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết cá nhân ông chấp nhận lời xin lỗi của nhà cầm quân người Australia, song nhấn mạnh mọi thành viên của FAM đều phải tuân thủ quy định và điều lệ hiện hành của FAM.