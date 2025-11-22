FIFA mở cuộc điều tra mới, được hiến kế "thanh lọc" bóng đá Malaysia

🔥 FAM nhận "đòn giáng" thứ 2 từ FIFA

Trong bối cảnh hứng chịu sức ép khủng khiếp, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sắp phải hứng chịu thêm “đòn giáng mạnh” vì vụ bê bối giả mạo tài liệu 7 cầu thủ nhập tịch.

Tờ New Straits Times, dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết FIFA sẽ tiến hành điều tra một cuộc điều tra lớn khác về cách thức những tài liệu giả mạo được gửi đi, ai chịu trách nhiệm xử lý và những lỗ hổng trong hệ thống của FAM:

“Phần điều tra này còn chưa bắt đầu. Những gì mọi người thấy hiện nay chỉ là vụ kỷ luật. Vụ việc còn lại chỉ bắt đầu khi FIFA tiến hành điều tra. Vụ đầu tiên liên quan đến các trận đấu, vụ thứ hai là về trách nhiệm”.

FIFA sẽ điều tra sâu hơn về bê bối giả mạo tài liệu cầu thủ nhập tịch của FAM

🛑 FAM chưa bị đình chỉ hoạt động

Theo ông Windsor, khi bước điều tra này chính thức bắt đầu, FIFA dự kiến sẽ triệu tập các lãnh đạo cấp cao FAM, gồm quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, Tổng thư ký Noor Azman Rahman và những nhân vật chủ chốt khác.

Ông Windsor cũng khẳng định, Malaysia chưa đứng trước nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động ở thời điểm hiện tại: “Đình chỉ không phải là điều được xem xét ở thời điểm này. Điều đó còn tùy thuộc vào những gì họ phát hiện. Nếu chỉ liên quan đến một vài cá nhân thì quyết định sẽ khác. Còn nếu liên quan đến cả tổ chức thì lại là chuyện khác”.

Bên cạnh đó, AFC kỳ vọng các cuộc điều tra sẽ khép lại trước ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại Asian Cup hạ màn. Từ giờ đến lúc đó, FAM dự kiến sẽ kháng cáo và AFC cũng đề nghị FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đẩy nhanh quá trình xét xử.

📰 Báo Malaysia: Hãy để FIFA “chăm sóc” bóng đá Malaysia

Trong bài viết "Hãy để FIFA chăm sóc bóng đá Malaysia", tờ New Straits Times chỉ ra vai trò quan trọng của FIFA trong quá trình tái thiết của bóng đá Malaysia sau vụ lùm xùm liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch:

Trang báo này viết: "Bóng đá Malaysia đang rất cần một cuộc tái thiết — thoát khỏi mọi tranh cãi và trở ngại — và chỉ FIFA mới có thể giúp làm điều đó. Vụ bê bối giả mạo tài liệu liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch không phải là chuyện nhỏ. Nó giống như việc nộp bài tập được chắp vá cẩu thả và hy vọng chẳng ai kiểm tra vậy.

Khi FIFA đưa ra các lệnh trừng phạt, mọi thứ đã rõ ràng. Ngay cả Zurich cũng phải nheo mắt nhìn đống giấy tờ và tự hỏi: 'Thật sao? Mấy thứ này được phê duyệt à?'.

Những lời giải thích được đưa ra — “điều chỉnh hành chính”, “áp lực thời gian” — những cụm từ mơ hồ chẳng khác gì việc thủ môn cố bắt một cú đá phạt bằng… cái rổ. Nếu mục tiêu là trấn an dư luận, thì nó đã thất bại thảm hại".

New Straits Times đề xuất FIFA thành lập Ủy ban Chuẩn hóa để chấn chỉnh LĐBĐ Malaysia

⚙️ Sáng kiến thành lập Ủy ban Chuẩn hóa

Bên cạnh đó, New Straits Times còn đề xuất FIFA có thể thành lập Ủy ban Chuẩn hóa để chấn chỉnh lại bộ máy tổ chức của LĐBĐ Malaysia. Đây là cơ quan tạm thời do FIFA chỉ định để điều hành một liên đoàn bóng đá khi liên đoàn đó rơi vào tình trạng không thể tự quản lý đúng quy định:

"Giữa tình trạng hỗn loạn đó, một tia hy vọng kỳ lạ lại xuất hiện: Ủy ban Chuẩn hóa (Normalisation Committee) do FIFA bổ nhiệm có lẽ là cơ hội tốt nhất để Malaysia làm lại từ đầu. Tuy nhiên, FIFA không lập ủy ban chỉ vì mọi thứ 'trông có vẻ tệ'. Tổ chức này chỉ hành động khi một liên đoàn thành viên không còn đáp ứng được các yêu cầu quản trị bắt buộc.

Trong trường hợp của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), điều đó có nghĩa là: không hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra, không sửa chữa các vấn đề cấu trúc đã bị FIFA cảnh báo, để “các thế lực bên ngoài” can thiệp vào quyết định chuyên môn, không đảm bảo tính minh bạch trong tài liệu và phê duyệt, hoặc đơn giản là không thể lập lại trật tự sau một bê bối lớn.

Nếu FAM không tuân thủ, FIFA sẽ can thiệp, đình chỉ ban lãnh đạo, và bổ nhiệm một Ủy ban Chuẩn hóa để xây dựng lại quản trị, giám sát kiểm toán và tổ chức bầu cử minh bạch. Nói cách khác, đó là một cuộc khởi động lại toàn bộ hệ thống, và Zurich là bên “bấm nút nguồn”.

🏛️ Vai trò của Ủy ban Chuẩn hóa FIFA

Trong quá khứ, nhiều liên đoàn thành viên của FIFA đã được "thanh lọc" nhờ Ủy ban Chuẩn hóa. New Straits Times cho hay: "Lịch sử cho thấy cách làm này hiệu quả. Ghana, Trinidad & Tobago, Namibia và Pakistan đều từng bị áp đặt bởi ủy ban sau khủng hoảng, và chẳng liên đoàn nào sụp đổ cả. Thậm chí, nhiều vấn đề sâu xa mà lãnh đạo liên đoàn phớt lờ suốtnhiều năm đã được giải quyết.

Malaysia giờ ở trong hoàn cảnh tương tự — vi phạm quản trị, niềm tin công chúng sụt giảm, và ban lãnh đạo vẫn khăng khăng là 'mọi thứ trong tầm kiểm soát' trong khi mái nhà thì đang… bốc cháy. Một Ủy ban Chuẩn hóa gần như là điều hiển nhiên ở thời điểm này".

Mặt khác, theo New Straits Times, Ủy ban Chuẩn hóa của FIFA có thể giải quyết mọi vấn đề một cách liêm chính mà không chịu tác động từ bất kì thế lực nào: "FIFA coi sự can thiệp của chính phủ là “đòn hạt nhân”: điều đó sẽ dẫn đến án phạt đình chỉ hoàn toàn, đồng nghĩa không được thi đấu quốc tế, không có suất ở các giải AFC và cũng không có tài trợ từ FIFA.

Một Ủy ban Chuẩn hóa tránh được toàn bộ rắc rối đó, có thể thay đổi bộ máy lãnh đạo mà không vi phạm quy định, thiết lập lại quản trị, giám sát kiểm toán và tổ chức bầu cử. Quan trọng là ủy ban này chỉ trung thành với FIFA, không phải chính trị hay phe phái quyền lực nào.

Hãy tưởng tượng một liên đoàn được điều hành bởi những người không nợ ai ân huệ, không sợ mất phiếu, và không phải giải thích vì sao tài liệu lại bị 'chỉnh sửa do áp lực thời gian'. 2 năm vận hành không lùm xùm, không phe phái, không những lời đồn đoán. Một cuộc 'thanh lọc' bóng đá thật sự".

Bóng đá Malaysia sẽ bước ra ánh sáng nếu được FIFA "cầm lái"?

🧭 Bóng đá Malaysia cần tin tưởng FIFA

New Straits Times khẳng định, việc chấp nhận để FIFA "cầm lái" trong 24 tháng sẽ đưa bóng đá Malaysia bước sang chương mới: "Mong đợi FAM tự làm sạch mình là điều viển vông. Một Ủy ban Chuẩn hóa sẽ không lịch sự gõ cửa mà đến với mệnh lệnh, thời hạn.

Nhiều cái tôi sẽ bị tổn thương. Một số người sẽ đột nhiên có “lý do cá nhân khẩn cấp” để rời ghế. Nhưng bóng đá Malaysia hiện không cần sự tự ái, mà là cần trách nhiệm, cần một ông lớn từ bên ngoài bước vào và nói: “Đủ rồi”.

Nếu Malaysia muốn một cuộc tái thiết thực sự, chứ không phải bản trình chiếu PowerPoint màu mè, thì Ủy ban Chuẩn hóa là lựa chọn duy nhất có hiệu quả đã được chứng minh.

Hãy để FIFA cầm lái trong 24 tháng. Hãy để họ tháo dỡ rồi xây dựng lại. Hãy để họ kéo bóng đá Malaysia ra ánh sáng. Bởi vì lựa chọn còn lại - thêm một thập kỷ bê bối, ngụy biện, và những 'điều chỉnh hành chính' - là điều mà đất nước này không thể chịu đựng thêm".