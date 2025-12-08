Hấp dẫn SEA Games 8/12: Lộ diện 4 huy chương đầu tiên, bóng chày Việt sau cú sốc thua Lào 0-16

🏸 4 trận bán kết cầu lông, 4 huy chương đầu tiên SEA Games 33 lộ diện

Ngày 8/12, Thammasat University Rangsit Campus trở thành tâm điểm của cầu lông Đông Nam Á khi đồng loạt diễn ra 4 trận bán kết nội dung đồng đội nam và nữ. Bốn đội thua sẽ chắc chắn giành HCĐ, những tấm huy chương đầu tiên được trao tại SEA Games 33.

Cầu lông là môn đầu tiên ở SEA Games 33 giành huy chương

10h00, diễn ra 2 trận bán kết đồng đội nữ. Thái Lan gặp Singapore. Chủ nhà, đương kim giành HCV Thái Lan với dàn sao hạng top thế giới được đánh giá vượt trội, nhưng Singapore, vừa thắng Philippines 3-0 vẫn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt ở trận đánh đôi.

Malaysia đấu Indonesia. Đây được xem là trận đấu khá cân tài cân sức. Malaysia sở hữu cặp đôi nữ số 2 thế giới Pearly Tan/Thinaah, trong khi Indonesia mạnh đều ba trận đơn. Cuộc đấu hứa hẹn căng thẳng từng set.

15h, diễn ra 2 trận bán kết đồng đội nam. Indonesia gặp Singapore. Đương kim vô địch SEA Games Indonesia vượt trội cả đơn lẫn đôi, đặc biệt với lối đánh tốc độ và bền bỉ. Singapore cần tạo ít nhất một trận thắng nội dung đơn mới có cơ hội cạnh tranh.

Thái Lan đấu Malaysia. Chủ nhà Thái Lan có lợi thế sân nhà và phong độ cao, nhưng Malaysia lại có lực lượng đôi nam mạnh, hoàn toàn có thể kéo dài cuộc chiến, cơ hội chia đều cho hai đội tuyển.

Bốn trận bán kết hứa hẹn mang lại tốc độ cao, chiến thuật rõ nét và nhiều khoảnh khắc kịch tính, 4 đội thắng sẽ giành vé vào chung kết, còn 4 đội thua cũng không quá buồn bởi họ là chủ nhân của những chiếc huy chương đầu tiên tại Đại hội.

⚾ Bóng chày Việt Nam cần đứng dậy sau cú sốc thua Lào 0-16

Đội tuyển bóng chày Việt Nam nhận thất bại 0-16 trước Lào trong trận đấu vòng bảng SEA Games 33 ngày 7/12, một trận cho thấy nhiều hạn chế ở cả ném bóng (pitching), phòng ngự (fielding) và tấn công (hitting).

Pitcher Việt Nam ném bóng không ổn định, liên tục không vào strike zone (vùng hợp lệ), dẫn đến quá nhiều walk (đối thủ được đi thẳng lên base, những trạm mà runner phải chạy qua để ghi điểm). Khi bóng vào vùng đẹp, Lào dễ dàng hit (VĐV đánh trúng bóng) mạnh ra ngoài sân, đẩy runner chạy nhiều base và ghi điểm liên tiếp.

Bóng chày Việt Nam cần đứng dậy mạnh mẽ sau khi thua Lào 0-16

Infield (khu vực phía trong của sân bóng chày) xử lý bóng chưa chuẩn, các pha bắt/ném sai timing (nhịp bắt bóng), outfield (vùng phòng ngự ngoài) di chuyển chậm, để đối thủ có nhiều extra-base hits (là các cú hit cho phép runner chạy hơn 1 base). Pitching không ổn, fielding cũng lỗi khiến mỗi cú đánh của Lào gần như đều tạo ra điểm.

Các hitter Việt Nam bị bắt bài sớm, thường đánh bóng yếu hoặc bị strikeout (là khi batter bị loại vì nhận đủ 3 strike). Không có runner lên base, đội hoàn toàn không tạo được áp lực ghi điểm.

Sau 3 trận (thắng Malaysia, thua Thái Lan và Lào cùng tỷ số 0-16), Việt Nam đứng áp chót bảng. Để vào top 4, nhóm có thể tranh huy chương, đội cần phải thắng Singapore ngày 8/12. Sau trận đấu gặp Singapore, chúng ta chỉ còn 2 trận nữa là vòng bảng khép lại, nếu không lọt vào top 4, hành trình của đội tuyển bóng chày nam tại SEA Games 33 sẽ khép lại.

🤾 Bóng ném nam Việt Nam ra quân gặp Philippines tại SEA Games 33

Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn vòng bảng SEA Games 33 lúc 13h ngày 8/12 tại Nhà thi đấu điền kinh trong nhà Pattaya (Chonburi), đối đầu Philippines, đối thủ được đánh giá khó lường nhờ thể lực và tốc độ.

Việt Nam tham dự với 18 tuyển thủ, trong đó có nhiều trụ cột như Minh Thuận, Anh Duy, Ngọc Quý, Thành Tài hay Thiện Tâm. Toàn đội đặt mục tiêu rõ ràng, chơi quyết tâm để hướng tới bảo vệ tấm HCV từng giành ở SEA Games 31.

⚽ Bóng đá nữ Việt Nam quyết đấu Philippines cho vé vào bán kết SEA Games 33

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt gặp Philippines lúc 18h30 trên sân vận động tỉnh Chonburi, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 33. Đây được xem là “trận cầu 6 điểm”, quyết định tấm vé vào bán kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Sau chiến thắng mở màn 7-0 trước Malaysia, tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng với hiệu số vượt trội, đồng thời thể hiện phong độ thuyết phục ở khả năng tấn công biên, pressing tầm cao và dứt điểm đa dạng. Tuy nhiên, Philippines mới là thử thách lớn nhất của bảng đấu, đội có nền tảng thể lực mạnh, lối chơi trực diện và từng nhiều lần gây khó khăn cho Việt Nam ở các giải khu vực.

Một chiến thắng trước Philippines sẽ giúp Việt Nam tạo ưu thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu bảng B. Đây hứa hẹn là trận đấu đỉnh cao của bảng B.