Liverpool tìm lại "long mạch": Salah hết giận dỗi, Slot tái sinh thánh địa Anfield

Phong cách "đánh phủ đầu"

Liverpool hiểu rằng khởi đầu chậm chạp sẽ khiến máy quay truyền hình tập trung vào băng ghế dự bị để tìm Salah. Để rồi "The Kop" khiến tất cả phải dồn sự chú ý vào Ekitike ở ngay giây thứ 46.

Minteh thực hiện pha phá bóng tồi tệ, Gomez lao lên tranh chấp. Hậu vệ của Liverpool đánh đầu kiến tạo vào giữa vòng cấm cho Ekitike, người khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm mạnh mẽ, đánh bại thủ môn Bart Verbruggen.

Liverpool không cho Brighton cơ hội gây bất ngờ

Bàn thắng đến chỉ sau 46 giây, trở thành pha lập công nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Pha lập công này là hình ảnh biểu tượng cho sự đoàn kết tại "The Kop" mà Arne Slot liên tục nhấn mạnh suốt tuần qua.

Brighton thực sự nghẹt thở trong hiệp một. Họ liên tục bị Ekitike đe dọa. Nhưng việc ngôi sao người Pháp bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến cho Liverpool chỉ dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0 trong hiệp một.

Salah mang đến dấu ấn đáng chú ý

Salah tất nhiên là nhân vật chính ở trận này kể cả không được góp mặt ở đội hình xuất phát. Có vẻ sự bất hòa giữa anh và HLV Slot trong suốt tuần qua đã phần nào được gỡ bỏ sau khi đôi bên ngồi lại để nói chuyện với nhau.

Chấn thương của Joe Gomez khiến Salah vào sân sớm hơn dự kiến. HLV Slot quyết định kéo Dominik Szoboszlai về vị trí hậu vệ phải và để ngôi sao người Ai Cập đá tiền đạo cánh phải sở trường.

Phản ứng từ khán đài Anfield rất rõ ràng và nồng nhiệt. Salah đứng dậy khỏi băng ghế dự bị nhận tiếng vỗ tay lớn. Cả Anfield vỡ òa, tiếng reo hò dành cho Salah gần như lớn ngang bàn mở tỷ số.

Salah quyết định dùng chính màn trình diễn trên sân để trả lời, thay vì có những chỉ trích gây tranh cãi. Anh chạy không biết mệt, chuyền bóng nhiều hơn bình thường và thể hiện rõ tinh thần đồng đội.

Màn trở lại đáng nhớ của Salah

Bàn thắng thứ 2 của Liverpool trong hiệp hai đến từ pha đá phạt góc của Salah. Ekitike hưởng lợi khi anh chỉ việc bật lên đánh đầu tung lưới Brighton. Ngoài ra, nếu tỏ ra sắc sảo hơn, ngôi sao sinh năm 1992 có được bàn ở trận này.

Có vẻ Salah sẽ không chuyển đến Saudi Arabia vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 nữa. Nhưng đây sẽ là trận cuối của Salah cho Liverpool trong năm 2025 khi anh sắp lên đường tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025 cùng đội tuyển Ai Cập.

Tái sinh Anfield

Trước khi đánh bại Brighton, lần gần nhất Liverpool thắng trên sân nhà Anfield diễn ra ở trận gặp Real Madrid ở Cúp C1 vào đầu tháng 11. Sau đó là những thất bại nặng nề khi đối đầu Nottingham Forest, PSV và trận hòa trước Sunderland.

Nhưng Anfield đang được Liverpool tái sinh sau trận thắng Brighton. Đây là bước tiến lớn để Liverpool mơ về việc đoạt vé đến vòng bảng Cúp C1 và tìm cách chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Niềm vui trở lại với Anfield

2 trận sân nhà tiếp theo của Liverpool là khi họ đối đầu Wolves và Leeds United. Giờ đây, người hâm mộ "The Kop" có thể nhìn 2 trận ấy với sự kỳ vọng thay vì lo lắng, dù vẫn còn việc phải làm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang cực kỳ chật chội, chỉ 1 chiến thắng cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu. Liverpool từng chỉ xếp hạng 10, nhưng hiện lại có cùng 26 điểm với đội xếp thứ 5 là Crystal Palace (nhưng đá nhiều hơn Crystal Palace 1 trận). Thêm vài chiến thắng nữa trong dịp lễ Giáng sinh, đội bóng của HLV Slot hoàn toàn có thể áp sát Man City. Mọi thứ thay đổi nhanh đến kinh ngạc.

Sự ổn định, điều mà Van Dijk liên tục kêu gọi Liverpool duy trì trong vài tuần qua, giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết. Sau giai đoạn khó khăn nhất, có lẽ đây chính là lúc Liverpool thực sự rẽ sang trang mới.