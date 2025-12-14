Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỉ số trận HOT: Man City vất vả trước Palace, Real Madrid dễ mất điểm

Sự kiện: Premier League 2025-26 La liga 2025-26 Manchester City

Man City sẽ vất vả trước lối chơi của Crystal Palace trong khi Real Madrid dễ mất điểm với đội hình chắp vá.

   

Crystal Palace - Man City, 21h, 14/12, vòng 16 Ngoại hạng Anh

Man City đang có phong độ cực tốt với 4 chiến thắng liên tiếp. Hồi giữa tuần, họ vừa giành chiến thắng ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid tại Champions League. Cuối tuần này, thầy trò Pep Guardiola phải gặp đối thủ rất khó chịu tại Ngoại hạng Anh. Đó là Crystal Palace.

Man City sẽ vất vả trước Crystal Palace

Man City sẽ vất vả trước Crystal Palace

Đoàn quân của HLV Glasner cũng đang có phong độ rất tốt với 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 2 trận Ngoại hạng Anh và một trận đấu tại Europa League. Điều này đồng nghĩa với việc họ không có lợi thế về mặt thể lực so với đối thủ.

Về mặt lối chơi, hai đội không có nhiều thay đổi so với mùa giải trước. Palace của Glasner vẫn rất khó chịu với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Trong khi đó, Pep Guardiola đang khiến người hâm mộ dần quên đi De Bruyne với sự tỏa sáng của Foden và Cherki.

Lần gần nhất đối đầu, Palace là đội giành chiến thắng và đoạt luôn chức vô địch FA Cup. Nhưng đó cũng là trận thua duy nhất trong 8 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội của Man City. Một điểm đáng chú ý là hai đội thường ghi nhiều bàn khi đối đầu với nhau.

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 2-2 Man City

Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Nketiah; Mateta

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Alaves - Real Madrid, 3h, 15/12, vòng 16 La Liga

Real Madrid đang rơi vào khủng hoảng khi chỉ thắng 1/4 trận gần đây và thua trong cả 2 lần ra sân gần nhất. HLV Xabi Alonso đang không tìm được cách kết dính đội hình của "Kền kền trắng" dù có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

Vinicius Junior không còn là chính mình, Bellingham và Guler thường xuyên "giẫm chân" nhau nên Mbappe đang trở nên lạc lõng. Tiền đạo người Pháp vẫn đang chơi rất hay nhưng một mình cầu thủ này là không đủ để gồng gánh toàn đội. Tiền đạo này đã bị đau đầu gối sau trận đấu với Man City và khả năng ra sân đang bị bỏ ngỏ.

Hàng công bất ổn, hàng thủ của Real Madrid còn bất ổn hơn khi họ mất tới 6/10 nhân sự vì chấn thương. Chưa dừng lại ở đó, Carreras và Fran Garcia bị treo giò trong trận đấu này. Nhiều khả năng tài năng trẻ Valdepenas sẽ được đá hậu vệ trái bởi Camavinga cũng đang bị đau.

Đây là cơ hội cực tốt để Alaves kiếm điểm trước "ông hàng xóm nổi tiếng". Đội bóng này có lối chơi khá khó chịu và thường xuyên kiếm được điểm khi được đá trên sân nhà. Nếu so về đối đầu, Alaves chắc chắn kém hơn hẳn và đang nhận 5 trận thua liên tiếp. Lần gần nhất họ có điểm là chiến thắng trên sân nhà vào năm 2018. Điều đó rất dễ lặp lại trong trận đấu này.

Dự đoán tỷ số: Alaves 1-1 Real Madrid

Đội hình xuất phát

Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Guevara; Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Asencio; Guler, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius

Barcelona gia nhập cuộc đua, Real Madrid theo sát: Haaland đứng giữa hai gã khổng lồ La Liga
Barcelona gia nhập cuộc đua, Real Madrid theo sát: Haaland đứng giữa hai gã khổng lồ La Liga

Tương lai của Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm khi những tin đồn về Real Madrid và Barcelona ngày càng nóng. Dù đã ký hợp đồng dài hạn với...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

-14/12/2025 02:40 AM (GMT+7)

-14/12/2025 02:40 AM (GMT+7)
