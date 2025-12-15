Haaland vượt thành tích ghi bàn của Ronaldo, đua "Giày vàng" khốc liệt cùng Kane & Mbappe

Erling Haaland vượt mặt Ronaldo

Đêm qua, Erling Haaland lại ghi bàn. Tiền đạo người Na Uy lập cú đúp vào lưới Crystal Palace, giúp Man City giành chiến thắng với tỉ số 3-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng.

Số bàn thắng của Haaland cho Man City đã vượt qua thành tích của Ronaldo cho Man United

Còn với riêng Haaland, cuộc đua "Vua phá lưới" tại Ngoại hạng Anh 2025/26 có lẽ chỉ còn một mình cầu thủ này. Sau 16 vòng, cầu thủ này đã có 17 bàn, hơn 6 bàn so với người xếp thứ hai là Igor Thiago của Brentford. Thành tích này của tiền đạo người Na Uy chỉ còn kém 5 bàn so với tổng số bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước (22 bàn).

Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, số 9 của Man City nhiều khả năng tái hiện, thậm chí vượt qua thành tích 36 bàn tại Ngoại hạng Anh 2022/23. Tính ra, Haaland đã có 102 bàn tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 113 trận, đứng thứ 34 trong lịch sử, xếp ngay sau Cristiano Ronaldo (103 bàn).

Haaland có lẽ sẽ sớm vượt qua con số này, giống như cách chân sút người Na Uy vượt qua tổng số bàn thắng của Ronaldo cho Man United ở mọi giải đấu. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có 145 bàn sau 346 trận cho "Quỷ đỏ thành Manchester". Trong khi đó, Haaland đã cán mốc 147 bàn cho Man City chỉ sau 168 trận, kém hơn một nửa số trận so với CR7.

Tất nhiên, mọi con số so sánh đều khập khiễng, nhưng những con số kể trên cho thấy sự đáng sợ của Haaland trước khung thành đối thủ.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt cho danh hiệu "Chiếc giày vàng"

Nếu như cuộc đua tại Ngoại hạng Anh đang khá dễ, thì Haaland đang gặp sự cạnh tranh khốc liệt ở cuộc đua "Chiếc giày vàng châu Âu". Hai đối thủ rất quen thuộc với tiền đạo người Na Uy trong vài năm qua. Đó là Harry Kane của Bayern Munich và Kylian Mbappe của Real Madrid.

STT Cầu thủ Tuổi Tổng số bàn thắng Hệ số Điểm 1 Harry Kane 32 18 2 36 2 Erling Haaland 25 17 2 34 3 Kylian Mbappé 26 17 2 34 4 Darko Lemajic 32 28 1 28 5 Ayase Ueda 27 18 1.5 27

Danh sách 5 chân sút dẫn đầu trong cuộc đua "Giày vàng châu Âu"

Tiền đạo người Pháp cân bằng số bàn thắng của Haaland (17 bàn) sau pha mở tỉ số trong trận đấu với Alaves. Tuy nhiên, Mbappe đang thi đấu nhiều hơn 1 trận so với số 9 của Man City (17 so với 16 trận).

Trong khi đó, Harry Kane đang dẫn đầu danh sách này với 18 bàn chỉ sau 14 trận. Xét về hiệu suất, tiền đạo người Anh đang có thành tích tốt nhất dù đã 32 tuổi. Thế nhưng, vấn đề của Kane là Bundesliga chỉ có 34 trận, ít hơn 2 trận so với La Liga của Mbappe và Ngoại hạng Anh của Haaland.

Điều này đồng nghĩa với việc Harry Kane có ít cơ hội gia tăng điểm số so với hai đối thủ còn lại. Mùa này không có "cánh chim lạ" nào giống như Gyokeres mùa trước. Ở bảng xếp hạng này, các giải đấu được phân loại thành 3 hạng hệ số.

Mỗi bàn thắng được ghi ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha) sẽ được nhân với hệ số 2. Tùy thuộc vào thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, các giải VĐQG tiếp theo sẽ được nhân với hệ số 1,5 và 1.