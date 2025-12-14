Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Cú đúp thăng hoa, dấu ấn Salah (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Köln 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Köln - KOE Köln
0
Burnley vs Fulham 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Fulham - FUL Fulham
2
Barcelona vs Osasuna 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Logo Osasuna - OSA Osasuna
0
Metz vs Paris Saint-Germain 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Milan vs Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Newcastle United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Freiburg vs Borussia Dortmund
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Mainz 05
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Brentford vs Leeds United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Inter Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bologna vs Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Monaco
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Alavés vs Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Cú đúp thăng hoa, dấu ấn Salah (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Brighton FC Liverpool

(Vòng 16 Ngoại hạng Anh) Liverpool giành chiến thắng quan trọng trước Brighton trong ngày Salah góp công.

   

Liverpool đẩy cao đội hình lên ngay từ đầu trận, gây sức ép lớn khiến Brighton sớm nhận bàn thua. Ngay tại giây 46, Gomez cướp bóng sát vòng cấm đối thủ. Bóng sau đó tìm đến vị trí của Ekitike và anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ để sút tung lưới đối thủ. 

Liverpool chơi ấn tượng

Liverpool chơi ấn tượng

Có được bàn thắng sớm, Liverpool càng có động lực để ép sân Brighton. Hàng tá cơ hội ngon ăn được "The Kop" tạo ra, nhưng tiếc thay Ekitike lại bỏ lỡ đầy đáng tiếc. 

Cũng trong hiệp một, Salah được tung vào sân khi Gomez dính chấn thương. Sang hiệp hai, tiền đạo người Ai Cập ghi dấu ấn vào phút 60. Anh đá phạt góc chính xác, Ekitike bật lên đánh đầu tung lưới Brighton lần thứ 2.

Salah có cơ hội ghi bàn ở trận này. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập lại bỏ lỡ đáng tiếc. Nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 vẫn thuộc về đoàn quân HLV Slot. 

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 2-0 Brighton (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Liverpool: Ekitike 1' (Gomez), 60' (Salah)

Đội hình xuất phát: 

Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Jones

Brighton: Verbruggen, Weiffer, Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Guruda, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Hinshelwood

Video bóng đá Inter Milan - Liverpool: Bước ngoặt penalty, thắng lợi quan trọng (Cúp C1)
Video bóng đá Inter Milan - Liverpool: Bước ngoặt penalty, thắng lợi quan trọng (Cúp C1)

(Vòng bảng Champions League) Liverpool hành quân tới sân của Inter trong lúc đang rối ren còn đối thủ đang có thành tích tốt tại San Siro.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/12/2025 23:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN