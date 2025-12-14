Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Cú đúp thăng hoa, dấu ấn Salah (Ngoại hạng Anh)

Liverpool đẩy cao đội hình lên ngay từ đầu trận, gây sức ép lớn khiến Brighton sớm nhận bàn thua. Ngay tại giây 46, Gomez cướp bóng sát vòng cấm đối thủ. Bóng sau đó tìm đến vị trí của Ekitike và anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ để sút tung lưới đối thủ.

Liverpool chơi ấn tượng

Có được bàn thắng sớm, Liverpool càng có động lực để ép sân Brighton. Hàng tá cơ hội ngon ăn được "The Kop" tạo ra, nhưng tiếc thay Ekitike lại bỏ lỡ đầy đáng tiếc.

Cũng trong hiệp một, Salah được tung vào sân khi Gomez dính chấn thương. Sang hiệp hai, tiền đạo người Ai Cập ghi dấu ấn vào phút 60. Anh đá phạt góc chính xác, Ekitike bật lên đánh đầu tung lưới Brighton lần thứ 2.

Salah có cơ hội ghi bàn ở trận này. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập lại bỏ lỡ đáng tiếc. Nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 vẫn thuộc về đoàn quân HLV Slot.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 2-0 Brighton (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Liverpool: Ekitike 1' (Gomez), 60' (Salah)

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Jones

Brighton: Verbruggen, Weiffer, Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Guruda, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Hinshelwood