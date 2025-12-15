Amorim có "con cưng" là Mason Mount ở MU, nhưng không dám dùng quá tay

💎 "Con cưng" của Amorim và thống kê biết nói

Khi Diogo Dalot được hỏi ai là "con cưng của HLV" trong phòng thay đồ Man Utd, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại chỉ tên Mason Mount. Thực tế, HLV Ruben Amorim chưa bao giờ giấu giếm sự ưu ái đặc biệt dành cho cựu tiền vệ Chelsea.

HLV Amorim không giấu giếm sự ưu ái với trò cưng Mason Mount

Sự ưu ái này hoàn toàn có cơ sở. Trước thềm trận đấu với Bournemouth, Amorim đã chỉ ra một "sự thật" đanh thép: Man Utd mới chỉ thua đúng 1 trận tại Premier League mùa này khi Mason Mount đá chính.

"Chúng ta phải nhìn vào cách trận đấu diễn ra, nhưng cậu ấy là một cầu thủ rất, rất thông minh", Amorim phân tích. "Kỹ thuật không chỉ là múa may với trái bóng. Đó là chất lượng đường chuyền, là bước một, là cách nhận bóng. Cậu ấy cân bằng đội hình của chúng tôi rất tốt".

Mount mất hơn 2 năm cập bến MU mới thực sự thể hiện được giá trị của bản thân

📈 Sự trở lại sau 2 năm rưỡi chờ đợi

Phải mất tới 2 năm rưỡi kể từ khi cập bến Old Trafford với giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng, Mount mới thực sự tìm thấy đà thăng hoa. Cú vô-lê tung lưới Wolves ở phút 62 (nâng tỷ số lên 3-1) là bàn thắng thứ 3 của anh mùa này. Trước đó, pha lập công vào lưới Sunderland giúp xua tan áp lực tại Old Trafford sau trận thua Brentford, và bàn thắng quyết định trước Crystal Palace đảm bảo "Quỷ đỏ" không trắng tay trong tháng 11.

Với việc Benjamin Sesko mới trở lại sau ngộ độc thực phẩm và chấn thương đầu gối, nhiều khả năng Amorim sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ "không tiền đạo cắm" trong trận gặp Bournemouth, và Mount chắc chắn là hạt nhân trong lối chơi đó.

Dù Mason Mount đang có phong độ tốt nhưng HLV Amorim chưa dám sử dụng anh hết công suất

⚠️ Nghịch lý của "kép chính": Dùng nhiều thì hỏng, dùng ít thì thua

Mason Mount đang trên đường đạt tới trạng thái "bất khả xâm phạm" (undroppable) nhờ phong độ chói sáng. Anh là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp kiểu mẫu, một giấc mơ đối với mọi HLV trên sân tập. Tuy nhiên, rào cản duy nhất ngăn cản anh tỏa sáng rực rỡ tại Old Trafford chính là thể trạng mỏng manh.

Đây chính là bài toán khó mà Amorim phải đối mặt: Man Utd chơi hay hơn khi có Mount, nhưng nếu Mount đá chính mọi trận đấu, nguy cơ tái phát chấn thương là cực cao.

Amorim thừa nhận: "Chúng tôi cần phải chăm sóc cậu ấy. Đôi khi bạn cần bảo vệ cầu thủ ngay cả trong các buổi tập và trận đấu. Quá trình xây dựng thể trạng cho cậu ấy cũng giống như trường hợp của Luke Shaw vậy".

"Quỷ đỏ" sẽ mất 3 cầu thủ quan trọng đúng vào giai đoạn khốc liệt

🌪️ Cơn bão AFCON và mục tiêu trở lại ĐT Anh

Dù muốn "nâng như nâng trứng", Amorim có lẽ sẽ không có nhiều lựa chọn trong vài tuần tới. Man Utd đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt mà không có sự phục vụ của Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui do phải trở về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Trong bối cảnh đó, vai trò của Mount trong phòng thay đồ và trên sân cỏ sẽ càng trở nên quan trọng gấp bội. Anh buộc phải cày ải trong lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và Năm mới.

Nếu vượt qua được thử thách về thể lực này, phần thưởng cho Mount không chỉ là vị trí vững chắc tại CLB. HLV trưởng ĐT Anh, Thomas Tuchel người thầy cũ từng hết lời ca ngợi anh tại Chelsea, chắc chắn đang dõi theo để điền tên "trò cưng" trở lại "Tam Sư" trong đợt tập trung tháng 3 tới.