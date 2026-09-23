Kết quả bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: "Người nhện" xuất thần, đoạt ngôi nhất bảng (ASIAD)

U23 UAE nhập cuộc chủ động hơn. Đại diện Tây Á dần kiểm soát thế trận và bắt đầu uy hiếp khung thành U23 Trung Quốc. Phút 14, Al Ghassani thực hiện cú sút phạt từ rìa vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 29, đến lượt Al Mansoori tung cú vô lê đi không trúng đích.

Thủ môn Li Hao có màn trình diễn xuất sắc để giữ sạch lưới cho U23 Trung Quốc

Càng về cuối hiệp 1, U23 UAE càng gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Ndiaye và Al Balooshi đều không thể đánh bại được thủ môn Li Hao. Ngay sau tiếng cõi khép lại 45 phút đầu tiên vang lên, các cầu thủ hai bên đã xảy ra xô xát.

Đầu hiệp hai, U23 Trung Quốc tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Thủ môn Li Hao phất đường chuyền dài chính xác, Zhang Yuning băng xuống dứt điểm chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó, hai đội lại xảy ra xô xát buộc trọng tài phải rút ra 2 tấm thẻ vàng chia đều cho mỗi bên.

Đến phút 57, Ndiaye băng vào dứt điểm tung lưới U23 Trung Quốc nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Đỉnh điểm đến ở phút 79, Amesimeku thoải mái đánh đầu ở tư thế không bị ai theo kèm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Li Hao vẫn phản xạ xuất sắc để cứu thua cho U23 Trung Quốc.

Thời gian còn lại, U23 UAE bất lực trong việc tìm được vào khung thành và đành chấp nhận bị loại khi chỉ có 2 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, U23 Trung Quốc có 5 điểm để giành quyền vào tứ kết với ngôi nhất bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Triều Tiên ngược dòng thắng đậm U23 Iran 4-1, qua đó đoạt luôn tấm vé đi tiếp từ tay chính đối thủ.

Tỷ số chung cuộc: U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE

Đội hình xuất phát

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yang Xi

U23 UAE: Khaled, Mubarak Zamah, Amesimeku, Al Marzooqi, Mohamed Badr, Al Menhali, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Al Balooshi, Al Mansoori, Al Ghassani