Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026

(Bảng B bóng đá nam ASIAD) U23 Trung Quốc và U23 UAE đều đang tích cực phạm lỗi trên sân.

ASIAD | 12h30, 23/9 | Toyota

U23 Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1
U23 UAE
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

Tình huống nổi bật

42’

KHÔNG VÀO!

Al Balooshi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, thủ môn Li Hao đã kịp đổ người bắt gọn.

35’

DỨT ĐIỂM!

Nhận bóng tròng vòng cấm, Ndiaye xoay người dứt đểm ở góc hẹp không thể làm khó thủ môn Li Hao.

29’

 Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1

Không vào

Al Mansoori khống chế bóng ở rìa vòng cấm trước khi tung cú vô lê đi chệch khung thành.

25’

Không được

Ndiaye băng xuống đón đường chuyền dài, nhưng anh đã va chạm với thủ môn Li Hao và bị thổi phạt.

23’

Tranh chấp quyết liệt

Các cầu thủ hai bên đều đang rất tích cực phạm lỗi, khiến trận đấu liên tục bị cắt vụn.

14’

 Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1

KHÔNG VÀO!

Từ chấm đá phạt gần vòng cấm, Al Ghassani tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Trung Quốc.

12’

Không được

Al Mansoori thoát xuống đón đường chọc khe, nhưng hậu vệ U23 Trung Quốc đã che chắn khôn ngoan.

8’

Việt vị

Zhang Yuning của U23 Trung Quốc đã bị thổi phạt lỗi việt vị trong một tình huống đón bóng bổng của đồng đội.

5’

Nhập cuộc chặt chẽ

Hai đôi chưa tạo được tình huống tấn công đáng chú ý nào. U23 UAE là những người kiểm soát bóng tốt hơn.

 Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

U23 Trung Quốc giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1
Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yang Xi
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD) - 1
Khaled, Mubarak Zamah, Amesimeku, Al Marzooqi, Mohamed Badr, Al Menhali, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Al Balooshi, Al Mansoori, Al Ghassani

Cân tài cân sức

U23 Trung Quốc và U23 UAE từng chạm trán nhau 5 lần trong quá khứ. Thành tích đối đầu đang khá cân bằng khi mỗi đội giành được 2 chiến thắng. Nhưng xét về phong độ, U23 Trung Quốc đang nhỉnh hơn. “Đội quân Rồng” đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó họ giành được 5 chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, U23 UAE chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Cửa đi tiếp trong tầm tay

U23 Trung Quốc đang có trong tay 4 điểm và xếp thứ 2 bảng B. Đội bóng xứ tỷ dân đang rất gần với tấm vé đi tiếp. Họ chỉ cần không thua U23 UAE ở lượt trận cuối là sẽ có vé đi tiếp. 

Trong khi đó, U23 UAE gần như bị loại. Họ mới có được 1 điểm sau 2 trận, hiệu số bàn thắng - bàn thua cũng kém nhất bảng (-2). Chính vì vậy, không có lý do gì để U23 Trung Quốc bỏ qua chiến thắng ở trận đấu này.

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên: Thắng lợi thuyết phục (ASIAD)
Kết quả bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên: Thắng lợi thuyết phục (ASIAD)

(Bảng B bóng đá nam ASIAD) U23 Trung Quốc có ngày thi đấu vô cùng ấn tượng trước đối thủ mạnh U23 Triều Tiên.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2026 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN