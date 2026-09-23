Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 UAE: Tranh chấp quyết liệt (ASIAD)

ASIAD | 12h30, 23/9 | Toyota U23 Trung Quốc 0 - 0 U23 UAE (H1: 0-0) Thông tin trước trận U23 Trung Quốc vs U23 UAE U23 UAE Điểm Li Hao Hu Hetao Liu Haofan Zhu Chenjie Xu Bin Zhang Yuning Wang Yudong Wu Xi He Yiran Mao Weijie Yang Xi Điểm Khaled Mubarak Zamah Amesimeku Al Marzooqi Mohamed Badr Al Menhali Mackenzie Hunt Ndiaye Al Balooshi Al Mansoori Al Ghassani Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc U23 UAE Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn Tình huống nổi bật 42’ KHÔNG VÀO! Al Balooshi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, thủ môn Li Hao đã kịp đổ người bắt gọn. 35’ DỨT ĐIỂM! Nhận bóng tròng vòng cấm, Ndiaye xoay người dứt đểm ở góc hẹp không thể làm khó thủ môn Li Hao. 29’ Không vào Al Mansoori khống chế bóng ở rìa vòng cấm trước khi tung cú vô lê đi chệch khung thành. 25’ Không được Ndiaye băng xuống đón đường chuyền dài, nhưng anh đã va chạm với thủ môn Li Hao và bị thổi phạt. 23’ Tranh chấp quyết liệt Các cầu thủ hai bên đều đang rất tích cực phạm lỗi, khiến trận đấu liên tục bị cắt vụn. 14’ KHÔNG VÀO! Từ chấm đá phạt gần vòng cấm, Al Ghassani tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Trung Quốc. 12’ Không được Al Mansoori thoát xuống đón đường chọc khe, nhưng hậu vệ U23 Trung Quốc đã che chắn khôn ngoan. 8’ Việt vị Zhang Yuning của U23 Trung Quốc đã bị thổi phạt lỗi việt vị trong một tình huống đón bóng bổng của đồng đội. 5’ Nhập cuộc chặt chẽ Hai đôi chưa tạo được tình huống tấn công đáng chú ý nào. U23 UAE là những người kiểm soát bóng tốt hơn. TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! U23 Trung Quốc giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yang Xi Khaled, Mubarak Zamah, Amesimeku, Al Marzooqi, Mohamed Badr, Al Menhali, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Al Balooshi, Al Mansoori, Al Ghassani

Cân tài cân sức

U23 Trung Quốc và U23 UAE từng chạm trán nhau 5 lần trong quá khứ. Thành tích đối đầu đang khá cân bằng khi mỗi đội giành được 2 chiến thắng. Nhưng xét về phong độ, U23 Trung Quốc đang nhỉnh hơn. “Đội quân Rồng” đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó họ giành được 5 chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, U23 UAE chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Cửa đi tiếp trong tầm tay

U23 Trung Quốc đang có trong tay 4 điểm và xếp thứ 2 bảng B. Đội bóng xứ tỷ dân đang rất gần với tấm vé đi tiếp. Họ chỉ cần không thua U23 UAE ở lượt trận cuối là sẽ có vé đi tiếp.

Trong khi đó, U23 UAE gần như bị loại. Họ mới có được 1 điểm sau 2 trận, hiệu số bàn thắng - bàn thua cũng kém nhất bảng (-2). Chính vì vậy, không có lý do gì để U23 Trung Quốc bỏ qua chiến thắng ở trận đấu này.