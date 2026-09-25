Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 được cập nhật đầy đủ và mới nhất. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1, lần lượt chạm trán Thái Lan, Pakistan và Philippines trong dịp FIFA Days.
FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 trong dịp FIFA Days, là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia mới do FIFA trực tiếp tổ chức và quản lý. Division 1 được tổ chức tại Indonesia với 8 đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu hai bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch. Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội nhất bảng gặp nhau ở chung kết để xác định nhà vô địch. Toàn bộ các trận đấu đều được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.
Lịch thi đấu hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam
|
Ngày
|
Cặp đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
25/09
16:00
|
Bangladesh
|
Malaysia
|
A
|
25/09
20:00
|
Indonesia
|
Singapore
|
A
|
26/09
16:00
|
Pakistan
|
Thái Lan
|
B
|
26/09
19:30
|
Việt Nam
|
Philippines
|
B
|
28/09
16:00
|
Singapore
|
Bangladesh
|
A
|
28/09
19:30
|
Indonesia
|
Malaysia
|
A
|
29/09
16:00
|
Philippines
|
Pakistan
|
B
|
29/09
19:30
|
Việt Nam
|
Thái Lan
|
B
|
01/10
19:30
|
Indonesia
|
Bangladesh
|
A
|
01/10
19:30
|
Singapore
|
Malaysia
|
A
|
02/10
16:00
|
Thái Lan
|
Philippines
|
B
|
02/10
16:00
|
Việt Nam
|
Pakistan
|
B
|
05/10
16:00
|
Nhì bảng A
|
Nhì bảng B
|
Tranh hạng 3
|
05/10
20:00
|
Nhất bảng A
|
Nhất bảng B
|
Chung kết
Lịch thi đấu hạng 2 (Division 2) FIFA ASEAN Cup 2026
|
Thời gian
|
Cặp đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
24/09
16:00
|
Lào
|
3-1
|
Brunei
|
A
|
24/09
19:00
|
Myanmar
|
2-0
|
Timor-Leste
|
B
|
27/09
14:00
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
Lào
|
A
|
27/09
17:00
|
Campuchia
|
Myanmar
|
B
|
30/09
16:00
|
Timor-Leste
|
Campuchia
|
B
|
30/09
19:00
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
Brunei
|
A
|
03/10
17:00
|
Nhất bảng A
|
Nhất bảng B
|
Chung kết
* Lưu ý, lịch sẽ có những thay đổi, chúng tôi cập nhật sớm nhất...
Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 được cập nhật sau mỗi lượt trận với đầy đủ điểm số, hiệu số và thứ hạng của các đội. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 11:57 AM (GMT+7)