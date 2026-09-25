Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 trong dịp FIFA Days, là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia mới do FIFA trực tiếp tổ chức và quản lý. Division 1 được tổ chức tại Indonesia với 8 đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu hai bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch. Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội nhất bảng gặp nhau ở chung kết để xác định nhà vô địch. Toàn bộ các trận đấu đều được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Lịch thi đấu hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam

Ngày Cặp đấu Bảng Trực tiếp 25/09 16:00 Bangladesh Malaysia A 25/09 20 :00 Indonesia Singapore A 26/09 16:00 Pakistan Thái Lan B 26/09 19:30 Việt Nam Philippines B 28/09 16:00 Singapore Bangladesh A 28/09 19:30 Indonesia Malaysia A 29/09 16:00 Philippines Pakistan B 29/09 19 :30 Việt Nam Thái Lan B 01/10 19:30 Indonesia Bangladesh A 01/10 19:30 Singapore Malaysia A 02/10 16:00 Thái Lan Philippines B 02/10 16:00 Việt Nam Pakistan B 05/10 16:00 Nhì bảng A Nhì bảng B Tranh hạng 3 05/10 20:00 Nhất bảng A Nhất bảng B Chung kết

Lịch thi đấu hạng 2 (Division 2) FIFA ASEAN Cup 2026

Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp 24/09 16:00 Lào 3-1 Brunei A 24/09 19:00 Myanmar 2-0 Timor-Leste B 27/09 14:00 Hong Kong (Trung Quốc) Lào A 27/09 17:00 Campuchia Myanmar B 30/09 16:00 Timor-Leste Campuchia B 30/09 19:00 Hong Kong (Trung Quốc) Brunei A 03/10 17:00 Nhất bảng A Nhất bảng B Chung kết