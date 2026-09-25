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FIFA ASEAN CUP 2026

Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 được cập nhật đầy đủ và mới nhất. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1, lần lượt chạm trán Thái Lan, Pakistan và Philippines trong dịp FIFA Days.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 trong dịp FIFA Days, là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia mới do FIFA trực tiếp tổ chức và quản lý. Division 1 được tổ chức tại Indonesia với 8 đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu hai bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch. Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội nhất bảng gặp nhau ở chung kết để xác định nhà vô địch. Toàn bộ các trận đấu đều được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Lịch thi đấu hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam

Ngày

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

25/09

16:00

Bangladesh

Malaysia

A

25/09

20:00

Indonesia

Singapore

A

26/09

16:00

Pakistan

Thái Lan

B

26/09

19:30

Việt Nam

Philippines

B

28/09

16:00

Singapore

Bangladesh

A

28/09

19:30

Indonesia

Malaysia

A

29/09

16:00

Philippines

Pakistan

B

29/09

19:30

Việt Nam

Thái Lan

B

01/10

19:30

Indonesia

Bangladesh

A

01/10

19:30

Singapore

Malaysia

A

02/10

16:00

Thái Lan

Philippines

B

02/10

16:00

Việt Nam

Pakistan

B

05/10

16:00

Nhì bảng A

Nhì bảng B

Tranh hạng 3

05/10

20:00

Nhất bảng A

Nhất bảng B

Chung kết

Lịch thi đấu hạng 2 (Division 2) FIFA ASEAN Cup 2026

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

24/09

16:00

Lào

3-1

Brunei

A

24/09

19:00

Myanmar

2-0

Timor-Leste

B

27/09

14:00

Hong Kong (Trung Quốc)

Lào

A

27/09

17:00

Campuchia

Myanmar

B

30/09

16:00

Timor-Leste

Campuchia

B

30/09

19:00

Hong Kong (Trung Quốc)

Brunei

A

03/10

17:00

Nhất bảng A

Nhất bảng B

Chung kết

* Lưu ý, lịch sẽ có những thay đổi, chúng tôi cập nhật sớm nhất...

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026, bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026, bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 được cập nhật sau mỗi lượt trận với đầy đủ điểm số, hiệu số và thứ hạng của các đội. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 11:57 AM (GMT+7)
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