Nóng bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD: U23 Việt Nam đoạt vé tứ kết, đối đầu Hàn Quốc

Vé tứ kết kịch tính

U23 Việt Nam sớm bị U23 Uzbekistan chọc thủng lưới ngay phút thứ 5. Muhammadali Urinboev có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, hoàn toàn không cho thủ môn Cao Văn Bình cơ hội cản phá. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

U23 Việt Nam cùng U23 Uzbekistan dắt tay nhau vào tứ kết ASIAD

Ở trận đấu cùng giờ, dù đã sớm bị loại, U23 Philippines vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Kuwait. Đại diện Đông Nam Á thậm chí dẫn U23 Kuwait 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Rublico tận dụng sai lầm của hàng thủ U23 Kuwait để ghi bàn mở tỷ số cho U23 Philippines.

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan có thêm bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam nhờ công của Nurlan Ibraimov. Dù thua 0-2, U23 Việt Nam vẫn đứng nhì bảng C với 4 điểm.

Lý do bởi ở trận còn lại, U23 Kuwait bất ngờ để thua U23 Philippines với tỷ số 1-2. Scott Woods của U23 Philippines phản lưới nhà ở phút 66. Nhưng đến cuối trận, Aldeguer thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng cho đại diện Đông Nam Á, đồng thời dập tắt hy vọng đi tiếp của U23 Kuwait.

Kết quả này giúp U23 Philippines có được 3 điểm để rời ASIAD với vị trí thứ ba bảng C, đẩy U23 Kuwait (1 điểm) xuống bét bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam (4 điểm) và U23 Uzbekistan (9 điểm) dắt tay nhau vào vòng tứ kết.

Chờ đấu ông lớn xếp nhất bảng D

Đối thủ của "Những ngôi sao vàng" ở tứ kết sẽ là đội nhất bảng D, cụ thể là U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia. Hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 17h chiều nay (22/9) để tranh ngôi nhất bảng. Do bảng D chỉ có 3 đội, nên U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đều đã sớm đoạt vé đi tiếp sau khi lần lượt đánh bại U23 Qatar. Đội bóng xứ Kim Chi đang tạm dẫn đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2 của U23 Saudi Arabia).

Và ở trận "chung kết" tranh ngôi đầu bảng D này, đội giành chiến thắng là U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Như vậy U23 Hàn Quốc sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu diễn ra lúc 17h30, ngày 25/9.

Thứ hạng chung cuộc bảng C: