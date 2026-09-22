HLV Đinh Hồng Vinh cảnh báo U23 Việt Nam trước tứ kết ASIAD

⚽ HLV Đinh Hồng Vinh tiếc bàn thua sớm

Chiều ngày 22/9, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Dù thua trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 với vị trí nhì bảng.

U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U23 Uzbekistan.

Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh dành sự tôn trọng cho U23 Uzbekistan, đội bóng đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và sở hữu lực lượng đồng đều. "Chúc mừng Uzbekistan đã toàn thắng ở vòng bảng. Trận này, tôi đánh giá cao và tôn trọng Uzbekistan. Họ vẫn gần như giữ nguyên lực lượng vừa dự U23 châu Á 2026, đồng đều và được chuẩn bị tốt", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV trưởng của U23 Việt Nam cho biết ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng, nhưng một thoáng mất tập trung khiến đội nhận bàn thua sớm. "Bắt đầu nhập cuộc, tôi yêu cầu đội chơi thận trọng. Nhưng khi đối thủ đẩy cao tốc độ, cùng một phút thiếu tập trung đã dẫn đến bàn thua sớm", HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam dần lấy lại sự tự tin và kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, chấn thương của Xuân Bắc khiến khả năng cầm nhịp và chuyển đổi trạng thái của đội bị ảnh hưởng: "Sau đó, Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp, chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu thành bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai".

🔥 U23 Việt Nam còn điểm chưa hài lòng

Sau 3 trận vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao thái độ và tinh thần thi đấu của các học trò, trong bối cảnh đội có quãng thời gian chuẩn bị tương đối ngắn và lực lượng được bổ sung từ nhiều nhóm cầu thủ. "Ba trận, tôi hài lòng về thái độ, tinh thần. Lực lượng có thời gian chuẩn bị ngắn, bổ sung xen kẽ lực lượng từng dự VCK U23 châu Á 2026 và những cầu thủ mới", HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh chưa thể hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế mà U23 Việt Nam cần cải thiện trước vòng tứ kết: "Lối chơi có lúc chậm nhịp. Khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng". Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý khi U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ là U23 Hàn Quốc.

"Điều thứ hai, lựa chọn đối thủ nào thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

🌡️ Cảnh báo về thể lực trước tứ kết

Ngoài vấn đề chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng nhắc đến ảnh hưởng của thời tiết đối với thể lực các cầu thủ U23 Việt Nam. "Từ ngày 13/9 đến nay, thời tiết quá nóng. Có một chút ảnh hưởng đến thể lực. Sau trận phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng cho tứ kết", ông Vinh chia sẻ.

U23 Việt Nam cũng liên tục phải điều chỉnh nhân sự trong hành trình vòng bảng khi một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Xuân Bắc và Quốc Cường đều đang là những trường hợp được đội ngũ huấn luyện theo dõi. "Xuân Bắc, Quốc Cường chấn thương. Trận tới, thể trạng cầu thủ sau trận này thế nào thì tùy tình hình để xem xét, bố trí lực lượng tốt nhất".

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đánh giá tích cực về những cầu thủ mới được trao cơ hội tại ASIAD 2026: "Là HLV chuyên nghiệp, dù lực lượng nào, khi nhận trách nhiệm với đội cũng hài lòng. Qua cách trình diễn 3 trận đấu, tôi đánh giá cao tất cả cầu thủ mới. Họ sẽ có sự tiến bộ xa trong tương lai".