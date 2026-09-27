Nóng nhất thể thao sáng 27/9: Cộng sự của Federer giải thích về chỉ trích tại Laver Cup

Cộng sự của Federer giải thích về chỉ trích tại Laver Cup

Laver Cup là giải đấu do Roger Federer và cộng sự Tony Godsick lập ra vào năm 2017 giữa hai đối thủ truyền thống là ĐT châu Âu và ĐT thế giới. Hiện tại, giải đấu bị chỉ trích vì tất cả những lần ĐT thế giới tổ chức Laver Cup đều chọn địa điểm tại Mỹ, trong khi ĐT châu Âu đã tổ chức ở 5 thành phố khác nhau.

Federer là nhà đồng sáng lập của Laver Cup

Giải thích về vấn đề này, Tony Godsick cho biết. “Thực ra, chúng tôi rất muốn tổ chức ở Nam Mỹ, châu Phi hay thậm chí là châu Á. Tuy nhiên, chúng tôi có rất nhiều vướng mắc. Đầu tiên là địa điểm phù hợp rất ít. Chúng tôi không quá quan trọng vấn đề tài chính nhưng chúng tôi bắt buộc phải có dự toán chi tiêu. Thêm vào đó, chúng tôi có khoảng 20 nhà tài trợ và họ cũng góp phần quyết định địa điểm thi đấu”.

Norris tức giận, đòi cấm thi đấu với đối thủ

Lando Norris, tay đua của đội đua F1 McLaren vừa lên tiếng yêu cầu ban tổ chức “treo bánh” ít nhất 1 chặng đua với Franco Colapinto của đội Alpine. Nguyên nhân là bởi Colapinto khóa cứng bánh xe khi phanh lúc đoàn đua lao về khúc cua đầu tiên. Sau đó xe của Colapinto tạo tai nạn liên hoàn với Gasly và Norris khiến cả 2 tay đua này đều phải bỏ cuộc ngay lập tức.

“Ông trùm” UFC đáp trả mạnh mẽ

Sau khi bị Eddie Hearn dọa kiện nếu tham gia quảng bá cho trận đấu giữa Anthony Joshua và Tyson Fury, “ông trùm” của UFC, Dana White đã lên tiếng đáp trả. “Chắc Eddie Hearn dùng toàn bộ 24 giờ trong ngày để trả lời phỏng vấn. Tôi chưa thấy ai trả lời phỏng vấn nhiều như vậy. Mọi người nghĩ Netflix sẽ quan tâm vấn đề này á? Ai ngăn được tôi nào? Tôi đang ngồi đây và tham gia quảng bá cho cuộc đối đầu này”.

Svitolina giúp ĐT Ukraine lọt vào chung kết Billie Jean King Cup

Mỹ nhân Elina Svitolina có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 (6-2, 6-2) trước Jasmine Paolini của ĐT Italia. Trận thắng này giúp ĐT Ukraine vượt qua đương kim vô địch Italia để tiến vào chung kết Billie Jean King Cup, giải đấu cúp quần vợt đồng đội nữ. Đối thủ của Ukraine trong trận chung kết là CH Séc với những tay vợt rất mạnh như Noskova, Muchova hay Siniakova.