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ASIAD 2026

Kết quả bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Saudi Arabia: Chiến thắng thuyết phục, hẹn đấu U23 Việt Nam

Sự kiện: Asiad 2026 Đội tuyển Hàn Quốc

(Lượt trận cuối bảng D, môn bóng đá nam ASIAD) Chiến thắng ở trận "chung kết" bảng đấu sẽ đưa U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia chạm trán U23 Việt Nam.

     

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Bên cạnh những cơ hội, cầu thủ 2 đội cũng không ít lần tạo nên khoảnh khắc tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết.

U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết

U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết

Càng về cuối hiệp, sức ép mà U23 Hàn Quốc tạo ra trước khung thành U23 Saudi Arabia càng lớn. Có ít nhất 2 lần, thủ môn Al Ruwaili phản xạ xuất thần để cản phá cú sút của cầu thủ đối phương, bên cạnh tình huống hậu vệ U23 Saudi Arabia giải nguy trước vạch cầu môn.

Dù vậy, hàng thủ đại diện Tây Á chỉ có thể cầm cự tới phút 67, thời điểm Shin Min Ha bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Tiếp đà thăng hoa, 2 phút sau, đội tuyển "Xứ kim chi" lại được ăn mừng từ tình huống bóng bổng khác. Lần này, Kim Myung Jun là tác giả pha lập công nhân đôi cách biệt.

Khoảng thời gian còn lại không đủ để U23 Saudi Arabia tìm kiếm bàn danh dự, qua đó chấp nhận thất bại 0-2. Như vậy, U23 Hàn Quốc khép lại bảng D với ngôi đầu (6 điểm/2 trận) và sẽ gặp đội nhì bảng C là U23 Việt Nam tại tứ kết (25/9). Trong khi đó, U23 Saudi Arabia gặp đội nhất bảng C U23 Uzbekistan.

Chung cuộc: U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia

Ghi bàn: Shin Min Ha 67', Kim Myung Jun 69'

Đội hình xuất phát:

U23 Hàn Quốc: Kim Joon-Hong, Bae Hyun-Seo, Choi Seok-Hyun, Eom Ji-Sung, Kim Ji-Soo, Kim Myung-Jun, Lee Gi-Hyukm, Lee Hyun-Ju, Lee Seung-Won, Shin Min-Ha, Yang Min-Hyuk

U23 Saudi Arabia: Al Ruwaili, Al Fawaz, Al Ghumayl, Al Mutairi, Al Suwailem, Alyami, Al Yuhaybi, Barnawi, Dahal, Haddad, Houssa

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/09/2026 18:05 PM (GMT+7)
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