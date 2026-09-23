Trực tiếp bóng đá U23 Iran - U23 Triều Tiên: Cố gắng tìm bàn gỡ (ASIAD)

ASIAD | 12h30, 23/9 | U23 Iran 1 - 2 U23 Triều Tiên (H1: 1-2) Thông tin trước trận U23 Iran vs U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên Điểm Khalifeh Koohi Eiri Hazbavi Deghan Saharkhizan Hosseinzadeh Taheri Jorjani Razaghina Mazraeh Điểm Kang Ju Hyok Ri Song Hung Jong Hwi Nam Ki Kum Chol Yom Chol Gyong Choe Ryong Il Ra Myong Song Kim Yu Song Choe Kuk Paek Chung Song Kim Kuk Bom Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Iran U23 Iran U23 Triều Tiên Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Hosseinzadeh 17' 41' Choe Kuk 44' Ra Myong Song Tình huống nổi bật 44’ VÀ...OOOOOOOO!!! U23 IRAN 1-2 U23 CHDCND TRIỀU TIÊN! Rất bất ngờ! Triều Tiên phối hợp hay trong vòng cấm của đối thủ và Ra Myong Song đã tung cú dứt điểm ở góc hẹp và Iran bị dẫn trước 1 bàn. 41’ VÀ....OOOOOO!! U23 IRAN 1-1 U23 CHDCND TRIỀU TIÊN! Triều Tiên phối hợp hay ở trung lộ và số 17, Cho Kuk đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc để mang về bàn gỡ hòa cho CHDCND Triều Tiên. 37’ Bóng trúng xà ngang! Triều Tiên suýt chút nữa có bàn thắng nhưng siêu phẩm đã bị từ chối bởi xà ngang. 30’ Tấn công không thành! Các cầu thủ Triều Tiên đang cố gắng tiếp cận khung thành của đối thủ nhưng lần này, tình huống chưa thể tạo ra nguy hiểm. 24’ Giải nguy tốt! Cầu thủ Iran nhận bóng trong vòng cấm và định xoay người dứt điểm nhưng hậu vệ của Triều Tiên đã phá ra. 17’ VÀ...OOOOO!!! U23 IRAN 1-0 U23CHDCND TRIỀU TIÊN! Bóng được đưa vào từ biên ngang trái và Hosseinzadeh đã băng vào đá nối cực nhanh vào góc xa khiến thủ môn không có cơ hội cản phá. 13’ Không được! Bóng được phát dài cho đồng đội ở phía đáy biên nhưng đường chuyền sau đó đã bị hậu vệ Iran ngăn chặn lại. 6’ Tranh chấp quyết liệt! Hai đội đang tranh chấp quyết liệt đặc biệt là ở khu vực trung tuyến. Bóng liên tục đổi chủ. 1’ Trận đấu bắt đầu! CHDCND Triều Tiên giao bóng trước. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Khalifeh, Koohi, Eiri, Hazbavi, Deghan, Saharkhizan, Hosseinzadeh, Taheri, Jorjani, Razaghina, Mazraeh Kang Ju Hyok, Ri Song Hung, Jong Hwi Nam, Ki Kum Chol, Yom Chol Gyong, Choe Ryong Il, Ra Myong Song, Kim Yu Song, Choe Kuk, Paek Chung Song, Kim Kuk Bom

Kịch bản sốc có thể xảy ra

Bảng đấu này hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản sốc khi cả 4 đội đều có 4 điểm sau 3 lượt trận (1 thắng, 1 hòa và 1 thua) nếu U23 CHDCND Triều Tiên và U23 UAE cùng giành chiến thắng trước U23 Iran và U23 Trung Quốc ở lượt đấu.

Do thành tích đối đầu là ngang nhau nên hiệu số bàn thắng/thua và tổng số bàn thắng ghi được sẽ là điều kiện tiếp theo được xét tới. Triều Tiên sẽ có cửa đi tiếp nếu thắng Iran với cách biệt 2 bàn và Trung Quốc thua UAE. UAE cần phải thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn, cơ hội đi tiếp mới được mở ra.

Iran nắm quyền tự quyết

Với 4 điểm sau hai trận, U23 Iran đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần không thua U23 Triều Tiên là có thể tự quyết số phận.

Ngược lại, U23 Triều Tiên mới có 1 điểm và không còn nhiều lựa chọn. Họ phải hướng tới chiến thắng nếu muốn tiếp tục hành trình tại ASIAD.

Triều Tiên buộc phải mạo hiểm

Yêu cầu phải thắng khiến U23 Triều Tiên khó lựa chọn lối chơi quá an toàn. Việc đẩy cao đội hình có thể giúp họ gia tăng sức ép, nhưng đồng thời để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

U23 Iran vì thế có thể chủ động chơi chắc chắn, kiểm soát khu trung tuyến và chờ thời cơ phản công. Nếu duy trì sự tập trung, đại diện Tây Á có nhiều cơ hội đạt được kết quả cần thiết.