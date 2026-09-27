"Rụng tim" trước nhan sắc đẹp như AI của "nữ thần" đấu kiếm 20 tuổi tại ASIAD

Nhan sắc siêu thực "gây bão" diện rộng

Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2026) không chỉ là nơi tranh tài khốc liệt của các siêu sao thể thao, mà còn là nơi khai phá những "kiệt tác nhan sắc" làm chao đảo cộng đồng mạng. Những ngày qua, truyền thông châu Á đang đồng loạt "phát sốt" trước Yang Seung Hye, nữ kiếm thủ 20 tuổi sở hữu gương mặt hoàn hảo tới mức bị nhầm là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Yang Seung Hye bị nhầm là cô gái do AI tạo ra

Mọi chuyện bắt đầu khi chuyên trang thể thao hàng đầu Thái Lan Thairath Sport đăng tải hình ảnh hồ sơ của Yang Seung Hye lên mạng xã hội kèm lời cảm thán rằng cô ấy có thật, dù trông giống như một nhân vật được tạo ra bởi AI.

Ngay lập tức, bài viết thu hút hàng vạn lượt tương tác trên khắp các nền tảng. Với làn da trắng không tì vết, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt sắc sảo đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng, dứt khoát mỗi khi cầm kiếm, Yang Seung Hye nhanh chóng được báo chí quê nhà đặt biệt danh là "Thần tượng đấu kiếm". Nhiều người hâm mộ thừa nhận họ bị "hớp hồn" và không thể tin được đây là nhan sắc mộc mạc của một vận động viên thể thao đỉnh cao bước ra đời thực.

Không chỉ là "bình hoa di động": Tài năng chuẩn hạng sao

Nếu ai đó nghĩ Yang Seung Hye chỉ thu hút nhờ ngoại hình thì họ đã lầm khi cô gái sinh năm 2006 này hiện là em út tài năng của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc và sở hữu bảng thành tích cực kỳ đáng nể trong năm 2026. Vào tháng 5/2026, cô đã xuất sắc giành HCV đồng đội tại Cúp Thế giới diễn ra ở Saint-Maur, Pháp.

Ngay sau đó vào tháng 6, cô sát cánh cùng các đàn chị hạ gục kình địch Trung Quốc với tỷ số kịch tính 44-43 để lên ngôi vô địch châu Á, trước khi tiếp tục bỏ túi tấm HCĐ nội dung đồng đội tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Hồng Kông (TQ) vào tháng 7.

Đứng vị trí thứ 53 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế, Seung Hye được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ tốc độ đâm kiếm xé gió và độ chính xác tuyệt đối. Khi chiếc mặt nạ bảo hộ được gỡ ra, cô mang vẻ đẹp của một nữ thần, nhưng khi đeo mặt nạ vào, cô lập tức biến thành một "sát thủ" thực sự trên sàn đấu.

Ở trận chung kết nội dung kiếm chém 3 cạnh đồng đội nữ kết thúc hôm qua 25/9, đội Hàn Quốc của Seung Hye đã thất bại trước Trung Quốc với tỷ số 28-45 và giành tấm HCB. Dù không thể giành vàng nhưng đây cũng được xem là kỳ ASIAD thành công với cá nhân Seung Hye.

Hình ảnh đẹp về cô gái đấu kiếm Hàn Quốc