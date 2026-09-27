Lịch thi đấu ASIAD 27/9: Bóng chuyền nam ra quân, hồi hộp dõi theo tuyển cầu mây

Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 06:15 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy - Philippines Đồng đội cung 3 dây Nam Vòng loại 06:15 🏹 Bắn cung Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Malaysia Đồng đội cung 3 dây Nữ Vòng loại 07:30 🪵 Cầu mây Việt Nam - Lào Đôi nữ Vòng bảng 07:30 🥋 Kurash Nguyễn Thị Hường - Nhật Bản Nữ -57kg Vòng loại 07:30 🥋 Kurash Phạm Nguyễn Hồng Mơ - Uzbekistan Nữ -57kg Vòng loại 07:30 ⚔️ Đấu kiếm Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu - Ả Rập Saudi Đồng đội kiếm ba cạnh nam Vòng 32 07:40 🔫 Bắn súng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm Vòng loại 08:00 🪵 Cầu mây Việt Nam - Malaysia Đội tuyển 3 nam Vòng bảng 09:00 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi - Iran Đôi nam nữ cung 1 dây Vòng loại 09:00 🏹 Bắn cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào - Bhutan Đôi nam nữ cung 3 dây Vòng loại 10:20 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Indonesia (Đánh sau các trận trước) Đôi nam Tứ kết 12:00 🏹 Bắn cung Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy - Mông Cổ Đồng đội cung 1 dây Nam Vòng loại 12:00 🏹 Bắn cung Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo - Uzbekistan Đồng đội cung 1 dây Nữ Vòng loại 12:00 🥋 Kurash Toàn đội tuyển Kurash nữ (Nếu vượt qua vòng loại) Nữ -57kg Bán kết / Chung kết 13:00 🏖️ Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Mông Cổ Nam Vòng bảng 13:00 🪵 Cầu mây Việt Nam - Myanmar Đôi nữ Vòng bảng 13:00 🪵 Cầu mây Việt Nam - Myanmar Đội tuyển 3 nam Vòng bảng 13:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Trung Quốc Nữ Vòng loại 14:00 🏐 Bóng chuyền trong nhà Việt Nam - Ấn Độ Nam Vòng bảng D 16:55 👟 Điền kinh Trần Thị Loan , Hà Thị Thúy Hằng Nhảy xa Chung kết 17:25 👟 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú 200m nữ Chung kết 18:45 👟 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc 4x100m nữ Vòng loại

Ngày 27/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài với tâm điểm là chiến dịch săn vàng của đội tuyển cầu mây đôi nữ. Vắng bóng kình địch Thái Lan, bộ ba đương kim vô địch thế giới Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đứng trước cơ hội lớn khi lần lượt đối đầu với Lào và Myanmar tại vòng bảng.

Cùng lúc đó, các nội dung đáng chú ý khác như bóng chuyền nam khai màn, chung kết điền kinh môn nhảy xa và 200m nữ, cùng tứ kết cầu lông cũng sẵn sàng tranh tài.