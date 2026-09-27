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FIFA ASEAN CUP 2026

Lịch thi đấu ASIAD 27/9: Bóng chuyền nam ra quân, hồi hộp dõi theo tuyển cầu mây

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 27/9, tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam bước vào chiến dịch săn vàng ASIAD trong bối cảnh Thái Lan vắng mặt. Đồng thời, bóng chuyền nam chính thức khai màn, điền kinh đấu hai trận chung kết và cầu lông bước vào vòng tứ kết.

     

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

Vòng

06:15

🏹 Bắn cung

Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy - Philippines

Đồng đội cung 3 dây Nam

Vòng loại

06:15

🏹 Bắn cung

Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Malaysia

Đồng đội cung 3 dây Nữ

Vòng loại

07:30

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Lào

Đôi nữ

Vòng bảng

07:30

🥋 Kurash

Nguyễn Thị Hường - Nhật Bản

Nữ -57kg

Vòng loại

07:30

🥋 Kurash

Phạm Nguyễn Hồng Mơ - Uzbekistan

Nữ -57kg

Vòng loại

07:30

⚔️ Đấu kiếm

Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu - Ả Rập Saudi

Đồng đội kiếm ba cạnh nam

Vòng 32

07:40

🔫 Bắn súng

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung

25m súng ngắn nữ bài bắn chậm

Vòng loại

08:00

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Malaysia

Đội tuyển 3 nam

Vòng bảng

09:00

🏹 Bắn cung

Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi - Iran

Đôi nam nữ cung 1 dây

Vòng loại

09:00

🏹 Bắn cung

Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào - Bhutan

Đôi nam nữ cung 3 dây

Vòng loại

10:20

🏸 Cầu lông

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Indonesia (Đánh sau các trận trước)

Đôi nam

Tứ kết

12:00

🏹 Bắn cung

Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy - Mông Cổ

Đồng đội cung 1 dây Nam

Vòng loại

12:00

🏹 Bắn cung

Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo - Uzbekistan

Đồng đội cung 1 dây Nữ

Vòng loại

12:00

🥋 Kurash

Toàn đội tuyển Kurash nữ (Nếu vượt qua vòng loại)

Nữ -57kg

Bán kết / Chung kết

13:00

🏖️ Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam - Mông Cổ

Nam

Vòng bảng

13:00

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Myanmar

Đôi nữ

Vòng bảng

13:00

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Myanmar

Đội tuyển 3 nam

Vòng bảng

13:30

🤾 Bóng ném

Việt Nam - Trung Quốc

Nữ

Vòng loại

14:00

🏐 Bóng chuyền trong nhà

Việt Nam - Ấn Độ

Nam

Vòng bảng D

16:55

👟 Điền kinh

Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng

Nhảy xa

Chung kết

17:25

👟 Điền kinh

Lê Thị Cẩm Tú

200m nữ

Chung kết

18:45

👟 Điền kinh

Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc

4x100m nữ

Vòng loại

Ngày 27/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài với tâm điểm là chiến dịch săn vàng của đội tuyển cầu mây đôi nữ. Vắng bóng kình địch Thái Lan, bộ ba đương kim vô địch thế giới Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đứng trước cơ hội lớn khi lần lượt đối đầu với Lào và Myanmar tại vòng bảng.

Cùng lúc đó, các nội dung đáng chú ý khác như bóng chuyền nam khai màn, chung kết điền kinh môn nhảy xa và 200m nữ, cùng tứ kết cầu lông cũng sẵn sàng tranh tài. 

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Kình ngư đầu tiên giành 7 HC vàng trong một kỳ ASIAD
Kình ngư đầu tiên giành 7 HC vàng trong một kỳ ASIAD

Nhật Bản Zhang Zhanshuo lập kỷ lục ở môn bơi ASIAD khi giành 7 HC vàng tại kỳ đại hội 2026.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 00:01 AM (GMT+7)
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