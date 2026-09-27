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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp ASIAD 27/9: Nhà vô địch thế giới cầu mây xuất trận, điền kinh có 2 chung kết

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 27/9, tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam, đương kim vô địch thế giới chính thức xuất trận tại ASIAD 20. Bên cạnh đó, điền kinh quyết đấu 2 trận chung kết và cầu lông bước vào tứ kết hấp dẫn.

     

Sau ngày thi đấu 26/9 lặng sóng khi chưa thể bổ sung thêm tấm huy chương nào vào bảng tổng sắp, ngày 27/9 hy vọng sẽ mang tới nhiều sự hứng khởi hơn. Tâm điểm của sự chú ý sẽ đổ dồn về nhà thi đấu Mizuho, nơi đội tuyển cầu mây đôi nữ chính thức xuất kích, cùng với đó là các phần thi chung kết đầy kịch tính của môn điền kinh.

Bộ ba cô gái giành chức vô địch thế giới&nbsp;cầu mây đôi nữ 2026 xuất trận tại ASIAD 2026

Bộ ba cô gái giành chức vô địch thế giới cầu mây đôi nữ 2026 xuất trận tại ASIAD 2026

Cầu mây đôi nữ khởi tranh chiến dịch săn vàng

Sự kiện được người hâm mộ nước nhà mong chờ nhất trong ngày chính là màn chào sân của nội dung đôi nữ (Women's Double) môn cầu mây. Đội tuyển đôi nữ cầu mây Việt Nam bước vào chiến dịch ASIAD 20 với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới ở nội dung này. Bộ ba tuyển thủ Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn lao.

Cơ hội giành vàng của chúng ta càng trở nên rõ rệt hơn khi kình địch lớn nhất, đội tuyển Thái Lan không đăng ký tham dự nội dung đôi nữ. Đây là một lợi thế cực lớn, mở toang cánh cửa vô địch cho các cô gái Việt Nam.

Theo lịch trình, các cô gái Việt Nam sẽ phải trải qua một ngày thi đấu vô cùng khắc nghiệt với mật độ 2 trận/ngày tại bảng A:

- 7h30 (giờ VN): Đối đầu với tuyển Lào ở trận mở màn. Đây là thử thách vừa sức để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình và giúp các vận động viên bắt nhịp cảm giác sân.

- 13h: Đại chiến với đối thủ đầy duyên nợ Myanmar. Trận đấu này mang tính chất quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng cũng như tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.

Dù nội dung đội tuyển 4 người (Quadrant, bắt đầu thi đấu 30/9) mới là thế mạnh tuyệt đối mà Việt Nam đang giữ vị thế đương kim vô địch ASIAD, nội dung đôi nữ năm nay cũng được đầu tư rất bài bản với mục tiêu tranh chấp huy chương cao nhất. Cùng thời điểm đó, đội tuyển 3 nam cũng sẽ có hai trận đấu vô cùng nảy lửa với Malaysia (8h) và Myanmar (13h).

Điền kinh quyết đấu ở hai nội dung chung kết

Vào buổi chiều, mọi ánh mắt sẽ hướng về sân vận động trung tâm Nagoya khi điền kinh Việt Nam góp mặt ở hai nội dung chung kết lớn:

- 16h55: Cặp đôi Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng sẽ bước vào hố nhảy tranh tài chung kết nội dung nhảy xa nữ. Đối đầu với các kỷ lục gia từ Trung Quốc và Nhật Bản, mục tiêu của hai cô gái Việt Nam là vượt qua giới hạn của chính mình để tạo nên bất ngờ.

- 17h25: Chân chạy tốc độ Lê Thị Cẩm Tú sẽ bước vào vạch xuất phát ở chung kết nội dung 200m nữ đầy khốc liệt. Ngay sau đó (18h45), các VĐV điền kinh của chúng ta thi đấu vòng loại nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Thử thách cực đại tại tứ kết cầu lông và các mỏ neo khác

Ở bộ môn cầu lông, sau chiến thắng cách biệt 2-0 trước Bangladesh, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ bước vào trận tứ kết vào khoảng 10h20. 

Tại trường bắn Aichi, niềm hy vọng số một của bắn súng Việt Nam Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung sẽ bước vào vòng loại nội dung 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm (7h40). Nếu duy trì được tâm lý ổn định, Thu Vinh hoàn toàn có thể ghi tên mình vào loạt bắn tranh huy chương.

Ngoài ra, các môn kurash (Nguyễn Thị Hường, Phạm Nguyễn Hồng Mơ), đấu kiếm (Đồng đội kiếm ba cạnh nam) và bắn cung cũng đồng loạt ra quân từ sáng sớm, sẵn sàng tạo nên những cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đoàn. Cũng không thể bỏ qua bóng chuyền nam, các tuyển thủ của chúng ta sau thành tích vô địch SEA V.Cup 2026 sẵn sàng tạo thêm những kỳ tích mới tại ASIAD năm nay. 

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

Vòng

06:15

🏹 Bắn cung

Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy - Philippines

Đồng đội cung 3 dây Nam

Vòng loại

06:15

🏹 Bắn cung

Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Malaysia

Đồng đội cung 3 dây Nữ

Vòng loại

07:30

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Lào

Đôi nữ

Vòng bảng

07:30

🥋 Kurash

Nguyễn Thị Hường - Nhật Bản

Nữ -57kg

Vòng loại

07:30

🥋 Kurash

Phạm Nguyễn Hồng Mơ - Uzbekistan

Nữ -57kg

Vòng loại

07:30

⚔️ Đấu kiếm

Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu - Ả Rập Saudi

Đồng đội kiếm ba cạnh nam

Vòng 32

07:40

🔫 Bắn súng

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung

25m súng ngắn nữ bài bắn chậm

Vòng loại

08:00

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Malaysia

Đội tuyển 3 nam

Vòng bảng

09:00

🏹 Bắn cung

Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi - Iran

Đôi nam nữ cung 1 dây

Vòng loại

09:00

🏹 Bắn cung

Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào - Bhutan

Đôi nam nữ cung 3 dây

Vòng loại

10:20

🏸 Cầu lông

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Indonesia (Đánh sau các trận trước)

Đôi nam

Tứ kết

12:00

🏹 Bắn cung

Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy - Mông Cổ

Đồng đội cung 1 dây Nam

Vòng loại

12:00

🏹 Bắn cung

Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo - Uzbekistan

Đồng đội cung 1 dây Nữ

Vòng loại

12:00

🥋 Kurash

Toàn đội tuyển Kurash nữ (Nếu vượt qua vòng loại)

Nữ -57kg

Bán kết / Chung kết

13:00

🏖️ Bóng chuyền bãi biển

Việt Nam - Mông Cổ

Nam

Vòng bảng

13:00

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Myanmar

Đôi nữ

Vòng bảng

13:00

🪵 Cầu mây

Việt Nam - Myanmar

Đội tuyển 3 nam

Vòng bảng

13:30

🤾 Bóng ném

Việt Nam - Trung Quốc

Nữ

Vòng loại

14:00

🏐 Bóng chuyền trong nhà

Việt Nam - Ấn Độ

Nam

Vòng bảng D

16:55

👟 Điền kinh

Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng

Nhảy xa

Chung kết

17:25

👟 Điền kinh

Lê Thị Cẩm Tú

200m nữ

Chung kết

18:45

👟 Điền kinh

Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc

4x100m nữ

Vòng loại

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Kình ngư đầu tiên giành 7 HC vàng trong một kỳ ASIAD
Kình ngư đầu tiên giành 7 HC vàng trong một kỳ ASIAD

Nhật Bản Zhang Zhanshuo lập kỷ lục ở môn bơi ASIAD khi giành 7 HC vàng tại kỳ đại hội 2026.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 23:56 PM (GMT+7)
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