Trực tiếp ASIAD 27/9: Nhà vô địch thế giới cầu mây xuất trận, điền kinh có 2 chung kết
Ngày 27/9, tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam, đương kim vô địch thế giới chính thức xuất trận tại ASIAD 20. Bên cạnh đó, điền kinh quyết đấu 2 trận chung kết và cầu lông bước vào tứ kết hấp dẫn.
Sau ngày thi đấu 26/9 lặng sóng khi chưa thể bổ sung thêm tấm huy chương nào vào bảng tổng sắp, ngày 27/9 hy vọng sẽ mang tới nhiều sự hứng khởi hơn. Tâm điểm của sự chú ý sẽ đổ dồn về nhà thi đấu Mizuho, nơi đội tuyển cầu mây đôi nữ chính thức xuất kích, cùng với đó là các phần thi chung kết đầy kịch tính của môn điền kinh.
Bộ ba cô gái giành chức vô địch thế giới cầu mây đôi nữ 2026 xuất trận tại ASIAD 2026
Cầu mây đôi nữ khởi tranh chiến dịch săn vàng
Sự kiện được người hâm mộ nước nhà mong chờ nhất trong ngày chính là màn chào sân của nội dung đôi nữ (Women's Double) môn cầu mây. Đội tuyển đôi nữ cầu mây Việt Nam bước vào chiến dịch ASIAD 20 với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới ở nội dung này. Bộ ba tuyển thủ Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn lao.
Cơ hội giành vàng của chúng ta càng trở nên rõ rệt hơn khi kình địch lớn nhất, đội tuyển Thái Lan không đăng ký tham dự nội dung đôi nữ. Đây là một lợi thế cực lớn, mở toang cánh cửa vô địch cho các cô gái Việt Nam.
Theo lịch trình, các cô gái Việt Nam sẽ phải trải qua một ngày thi đấu vô cùng khắc nghiệt với mật độ 2 trận/ngày tại bảng A:
- 7h30 (giờ VN): Đối đầu với tuyển Lào ở trận mở màn. Đây là thử thách vừa sức để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình và giúp các vận động viên bắt nhịp cảm giác sân.
- 13h: Đại chiến với đối thủ đầy duyên nợ Myanmar. Trận đấu này mang tính chất quyết định trực tiếp đến ngôi đầu bảng cũng như tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.
Dù nội dung đội tuyển 4 người (Quadrant, bắt đầu thi đấu 30/9) mới là thế mạnh tuyệt đối mà Việt Nam đang giữ vị thế đương kim vô địch ASIAD, nội dung đôi nữ năm nay cũng được đầu tư rất bài bản với mục tiêu tranh chấp huy chương cao nhất. Cùng thời điểm đó, đội tuyển 3 nam cũng sẽ có hai trận đấu vô cùng nảy lửa với Malaysia (8h) và Myanmar (13h).
Điền kinh quyết đấu ở hai nội dung chung kết
Vào buổi chiều, mọi ánh mắt sẽ hướng về sân vận động trung tâm Nagoya khi điền kinh Việt Nam góp mặt ở hai nội dung chung kết lớn:
- 16h55: Cặp đôi Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng sẽ bước vào hố nhảy tranh tài chung kết nội dung nhảy xa nữ. Đối đầu với các kỷ lục gia từ Trung Quốc và Nhật Bản, mục tiêu của hai cô gái Việt Nam là vượt qua giới hạn của chính mình để tạo nên bất ngờ.
- 17h25: Chân chạy tốc độ Lê Thị Cẩm Tú sẽ bước vào vạch xuất phát ở chung kết nội dung 200m nữ đầy khốc liệt. Ngay sau đó (18h45), các VĐV điền kinh của chúng ta thi đấu vòng loại nội dung tiếp sức 4x100m nữ.
Thử thách cực đại tại tứ kết cầu lông và các mỏ neo khác
Ở bộ môn cầu lông, sau chiến thắng cách biệt 2-0 trước Bangladesh, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ bước vào trận tứ kết vào khoảng 10h20.
Tại trường bắn Aichi, niềm hy vọng số một của bắn súng Việt Nam Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung sẽ bước vào vòng loại nội dung 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm (7h40). Nếu duy trì được tâm lý ổn định, Thu Vinh hoàn toàn có thể ghi tên mình vào loạt bắn tranh huy chương.
Ngoài ra, các môn kurash (Nguyễn Thị Hường, Phạm Nguyễn Hồng Mơ), đấu kiếm (Đồng đội kiếm ba cạnh nam) và bắn cung cũng đồng loạt ra quân từ sáng sớm, sẵn sàng tạo nên những cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đoàn. Cũng không thể bỏ qua bóng chuyền nam, các tuyển thủ của chúng ta sau thành tích vô địch SEA V.Cup 2026 sẵn sàng tạo thêm những kỳ tích mới tại ASIAD năm nay.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 06:15 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy - Philippines Đồng đội cung 3 dây Nam Vòng loại 06:15 🏹 Bắn cung Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Malaysia Đồng đội cung 3 dây Nữ Vòng loại 07:30 🪵 Cầu mây Việt Nam - Lào Đôi nữ Vòng bảng 07:30 🥋 Kurash Nguyễn Thị Hường - Nhật Bản Nữ -57kg Vòng loại 07:30 🥋 Kurash Phạm Nguyễn Hồng Mơ - Uzbekistan Nữ -57kg Vòng loại 07:30 ⚔️ Đấu kiếm Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu - Ả Rập Saudi Đồng đội kiếm ba cạnh nam Vòng 32 07:40 🔫 Bắn súng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm Vòng loại 08:00 🪵 Cầu mây Việt Nam - Malaysia Đội tuyển 3 nam Vòng bảng 09:00 🏹 Bắn cung Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi - Iran Đôi nam nữ cung 1 dây Vòng loại 09:00 🏹 Bắn cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào - Bhutan Đôi nam nữ cung 3 dây Vòng loại 10:20 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Indonesia (Đánh sau các trận trước) Đôi nam Tứ kết 12:00 🏹 Bắn cung Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy - Mông Cổ Đồng đội cung 1 dây Nam Vòng loại 12:00 🏹 Bắn cung Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo - Uzbekistan Đồng đội cung 1 dây Nữ Vòng loại 12:00 🥋 Kurash Toàn đội tuyển Kurash nữ (Nếu vượt qua vòng loại) Nữ -57kg Bán kết / Chung kết 13:00 🏖️ Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Mông Cổ Nam Vòng bảng 13:00 🪵 Cầu mây Việt Nam - Myanmar Đôi nữ Vòng bảng 13:00 🪵 Cầu mây Việt Nam - Myanmar Đội tuyển 3 nam Vòng bảng 13:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Trung Quốc Nữ Vòng loại 14:00 🏐 Bóng chuyền trong nhà Việt Nam - Ấn Độ Nam Vòng bảng D 16:55 👟 Điền kinh Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng Nhảy xa Chung kết 17:25 👟 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú 200m nữ Chung kết 18:45 👟 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc 4x100m nữ Vòng loại
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
06:15
🏹 Bắn cung
Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy - Philippines
Đồng đội cung 3 dây Nam
Vòng loại
06:15
🏹 Bắn cung
Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Malaysia
Đồng đội cung 3 dây Nữ
Vòng loại
07:30
🪵 Cầu mây
Việt Nam - Lào
Đôi nữ
Vòng bảng
07:30
🥋 Kurash
Nguyễn Thị Hường - Nhật Bản
Nữ -57kg
Vòng loại
07:30
🥋 Kurash
Phạm Nguyễn Hồng Mơ - Uzbekistan
Nữ -57kg
Vòng loại
07:30
⚔️ Đấu kiếm
Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu - Ả Rập Saudi
Đồng đội kiếm ba cạnh nam
Vòng 32
07:40
🔫 Bắn súng
Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung
25m súng ngắn nữ bài bắn chậm
Vòng loại
08:00
🪵 Cầu mây
Việt Nam - Malaysia
Đội tuyển 3 nam
Vòng bảng
09:00
🏹 Bắn cung
Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi - Iran
Đôi nam nữ cung 1 dây
Vòng loại
09:00
🏹 Bắn cung
Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào - Bhutan
Đôi nam nữ cung 3 dây
Vòng loại
10:20
🏸 Cầu lông
Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Indonesia (Đánh sau các trận trước)
Đôi nam
Tứ kết
12:00
🏹 Bắn cung
Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy - Mông Cổ
Đồng đội cung 1 dây Nam
Vòng loại
12:00
🏹 Bắn cung
Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo - Uzbekistan
Đồng đội cung 1 dây Nữ
Vòng loại
12:00
🥋 Kurash
Toàn đội tuyển Kurash nữ (Nếu vượt qua vòng loại)
Nữ -57kg
Bán kết / Chung kết
13:00
🏖️ Bóng chuyền bãi biển
Việt Nam - Mông Cổ
Nam
Vòng bảng
13:00
🪵 Cầu mây
Việt Nam - Myanmar
Đôi nữ
Vòng bảng
13:00
🪵 Cầu mây
Việt Nam - Myanmar
Đội tuyển 3 nam
Vòng bảng
13:30
🤾 Bóng ném
Việt Nam - Trung Quốc
Nữ
Vòng loại
14:00
🏐 Bóng chuyền trong nhà
Việt Nam - Ấn Độ
Nam
Vòng bảng D
16:55
👟 Điền kinh
Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng
Nhảy xa
Chung kết
17:25
👟 Điền kinh
Lê Thị Cẩm Tú
200m nữ
Chung kết
18:45
👟 Điền kinh
Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc
4x100m nữ
Vòng loại
Nhật Bản Zhang Zhanshuo lập kỷ lục ở môn bơi ASIAD khi giành 7 HC vàng tại kỳ đại hội 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 23:56 PM (GMT+7)