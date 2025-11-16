Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá nữ TP.HCM - Lion City Sailors: Hiệp 2 định đoạt (Cúp C1 châu Á)

Sự kiện: Bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Bảng A Cúp C1 châu Á nữ) CLB nữ TP.HCM tận dụng các cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp hai để đánh bại Lion City Sailors.

Với vị thế đội bóng cửa trên, CLB nữ TP.HCM đã dồn ép nữ Lion City Sailors ngay từ giai đoạn đầu trận. Những cơ hội chủ yếu xuất phát từ những ngôi sao nhập tịch. 

CLB nữ TP.HCM chơi áp đảo đối thủ

CLB nữ TP.HCM chơi áp đảo đối thủ

Dẫu vậy, nữ TP.HCM lại bỏ lỡ những cơ hội tốt trước Lion City Sailors. Trong khi đó, sự lì lợm giúp đội bóng đến từ Singapore giữ sạch lưới trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, nữ TP.HCM tiếp tục chơi áp đảo Lion City Sailors. Nhưng phải mãi tới phút 84, bàn mở điểm mới tới Huỳnh Như và các đồng đội. Bảo Châu dứt điểm không quá hiểm nhưng thủ môn của Lion City Sailors ra vào không tốt, từ đó để bóng nảy qua đầu và bay vào lưới. 

Niềm vui của các cầu thủ nữ TP.HCM

Niềm vui của các cầu thủ nữ TP.HCM

Đến thời gian bù giờ của hiệp hai, nữ TP.HCM có bàn thứ 2. Lần này tới lượt K'Thủa lập công khi nhận đường kiến tạo của Huỳnh Như.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. CLB nữ TP.HCM thắng Lion City Sailors với tỷ số chung cuộc 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi nữ Melbourne City trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á nữ với 6 điểm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: Nữ TP.HCM 2-0 Nữ Lion City Sailors (H1: 0-0)

Ghi bàn: 

Nữ TP.HCM: Bảo Châu 84', K'Thủa 90+3'

Đội hình xuất phát: 

Nữ Lion City Sailors: Shakira, Jia Xin, Umairah, Syazwani, Shibusawa, Khairunnisa, Dhaniyah, Irsalina, Kitagawa, Raeka, Takeuchi

Nữ TP.HCM: Kim Thanh, Gorman, Goodwill, Tuyến Ngân, Thùy Trang, Bảo Châu, Mason, Ouni, Thu Thảo, Phan Thị Trang, Huỳnh Như

Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/11/2025 20:09 PM (GMT+7)
