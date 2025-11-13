Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá nữ TP.HCM - Stallion Laguna: Huỳnh Như đá phạt đẳng cấp (Cúp C1 châu Á)

(Lượt trận mở màn bảng A, AFC Champions League nữ) Huỳnh Như ghi dấu ấn ngay trận ra quân của TP.HCM ở đấu trường châu lục trên sân Thống Nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TP.HCM và Stallion Laguna đã đẩy cao đội hình đôi công quyết liệt. Trong đó, chủ nhà TP.HCM là đội tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý hơn về phía khung thành đội khách.

Huỳnh Như lập siêu phẩm đá phạt, TP.HCM ra quân ấn tượng

Huỳnh Như lập siêu phẩm đá phạt, TP.HCM ra quân ấn tượng

Phút 43, từ pha phá bóng của cầu thủ Stallion Laguna, bóng đập chân Hoài Lương bất ngờ hướng thẳng khung thành đội khách nhưng lại đập trúng xà ngang.

Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 58, ngôi sao được kỳ vọng nhất, Huỳnh Như vẽ đường cong tuyệt đẹp trên chấm đá phạt, khai thông bế tắc trận đấu.

Khoảng thời gian tiếp theo, Stallion Laguna dồn toàn lực gây sức ép về phía khung thành TP.HCM. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà chiến đấu rất kiên cường để bảo toàn mành lưới. Phút 82, đội bóng Philippines còn được phen mừng hụt khi trọng tài kiểm tra VAR, xác định Hồng Nhung không phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa và từ chối thổi phạt đền.

Thắng 1-0 chung cuộc, TP.HCM có màn ra quân như mơ ở AFC Champions League nữ. Hiện tại, đại diện bóng đá Việt Nam xếp nhì bảng A, bằng điểm Melbourne City nhưng kém hiệu số.

Chung cuộc: TP.HCM 1-0 Stallion Laguna

Ghi bàn: Huỳnh Như 58'

Đội hình xuất phát:

TP.HCM: Kim Thanh, Goodwill, Gorman, Hoài Lương, Mason, Thu Thảo, Bảo Châu, Samia Ouni, Tuyết Ngân, Phan Thị Trang, Huỳnh Như

Stallion Laguna: McDaniel, Cerdon, Johnson, Villaflor, Davidson, Pasion, Hawkinson, Roach, Bookhard, Christensen, C.McDaniel

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 20:35 PM (GMT+7)
