Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(NLĐO) - Trong họp báo trước trận ra quân ở Cup C1 nữ châu Á 2026, HLV Melbourne City cho biết đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của TP HCM và mong chờ ngày đối đầu.

Trước thềm khởi tranh vòng bảng AFC Womens Champions League (Cup C1 nữ châu Á) vào ngày mai (13-11), HLV đội Đương kim Á Quân Melbourne City, Michael Matricciani chỉ ra đã phân tích rõ điểm yếu CLB nữ TP HCM, chờ màn đối đầu tại vòng bảng này.

"Bước vào giải, đội ngũ của chúng tôi đã phân tích các đối thủ càng nhiều càng tốt, trong đó có CLB nữ TP HCM. Đây là đội bóng mạnh, và họ vào bán kết năm ngoái đã chứng minh điều đó. Chúng tôi đã phân tích điểm mạnh và yếu của CLB nữ TP HCM. Chúng tôi rất mong chờ đến trận đấu so tài với họ" - HLV Michael bày tỏ.

Tuy nhiên, màn đối đầu này sẽ chỉ diễn ra vào lượt đấu cuối bảng A, khi Melbourne City sẽ đụng độ Lion City Sailors (Singapore) và Stallion Laguna (Philippines) ở hai lượt đầu.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ về trạng thái của CLB nữ TP HCM trước ngày ra quân: "Sau giải VĐQG, chúng tôi đã nghỉ ngơi vài ngày và tập huấn ở Hà Nội. Đội có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Mọi thành viên hiện tại đều ở trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm cao nhất, cố gắng trong từng trận đấu một".

CLB nữ TP HCM sẵn sàng cho trận mở màn

CLB nữ TP HCM sẵn sàng cho trận mở màn

Tại giải đấu năm nay, CLB nữ TP HCM có sự tăng cường mạnh mẽ khi có tối đa số ngoại binh theo quy định và có sự trở lại của Hoài Lương và thủ môn Kim Thanh.

"Sức mạnh của chúng tôi đoàn kết quyết tâm, tập thể, không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi có sự trở lại của 2 nội binh cũ, 2 ngoại binh mới sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh đoàn kết, quyết tâm thi đấu tới giây phút cuối cùng" - ông Phẩm bày tỏ.

Với việc từng vào đến bán kết ở mùa giải đầu tiên Cup C1 nữ châu Á, ông Phẩm cho biết mục tiêu năm nay là "cố gắng hết sức mình, năm nay đi sâu hơn".

Bên cạnh đó, Huỳnh Như cũng có những lời chia sẻ về mục tiêu trước giải: "Mục tiêu của Như và toàn đội là chiến thắng từng trận và tiến vào vòng tiếp theo. Hai người đồng đội cũ trở lại và 2 bạn ngoại binh mới giúp bầu không khí hứng khởi, vui vẻ trong buổi tập. 

Đây là động lực để đội TP HCM nỗ lực, cố gắng thi đấu tốt. Trong khi đó, 4 bạn ngoại binh cũ trở lại hòa nhập rất nhanh. Giải đấu này, người hâm mộ sẽ thấy TP HCM với làn gió mới, thi đấu nhiệt huyết hơn".

Ở mùa giải năm nay, CLB nữ TP HCm giữ vai trò chủ nhà bảng A, sẽ bắt đầu ra quân tại giải đấu vào ngày mai (13-11) trước Stallion Laguna và lần lượt gặp Lion City Sailors (16-11), Melbourne City (Úc, 19-11) đều trên sân Thống Nhất.

Theo Tin -ảnh: Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 13:37 PM (GMT+7)
