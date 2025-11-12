'Hot girl' tuyển nữ Việt Nam Trần Thị Duyên khát khao được góp mặt tại SEA Games 33

Những ngày gần đây, dù thời tiết Hà Nội thay đổi thất thường, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì khối lượng tập luyện đều đặn, hướng đến mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Chia sẻ về đợt hội quân lần này, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết: "Lần tập trung này diễn ra ngay sau Giải vô địch quốc gia nên toàn đội vẫn giữ được nền tảng thể lực và cảm giác bóng tốt. Hai trận giao hữu với CLB nữ TP.HCM, nơi có nhiều cầu thủ ngoại binh cao to, giúp chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá khi đối đầu với những đối thủ có thể hình vượt trội".

Cầu thủ sinh năm 2000 thuộc biên chế CLB Phong Phú Hà Nam từng không may lỡ hẹn với SEA Games vì chấn thương. Chính vì vậy, lần trở lại này mang đến cho Duyên quyết tâm lớn hơn bao giờ hết: "Tôi rất vui khi được trở lại đội tuyển và sẽ nỗ lực hết mình để có tên trong danh sách cuối cùng. Trước đây tôi từng phải ngồi ngoài vì chấn thương, nên lần này tôi càng khát khao hơn để được góp mặt và đóng góp cho đội".

Cùng chia sẻ về quá trình tập luyện, hậu vệ trẻ Lương Thị Thu Thương cho biết: "Thời tiết Hà Nội những ngày qua thay đổi liên tục nhưng toàn đội thích nghi khá tốt. Các bác sĩ luôn theo sát và hỗ trợ để chúng tôi duy trì thể trạng ổn định. Là cầu thủ trẻ, tôi may mắn khi được thi đấu cùng các đàn chị ở các giải quốc tế và học hỏi được rất nhiều điều. Mục tiêu của tôi là thể hiện thật tốt để cùng đội tuyển bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games".

Theo kế hoạch, ngày 16/11 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để tiếp tục rèn luyện trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây được xem là giai đoạn bản lề giúp toàn đội hoàn thiện thể lực, kỹ chiến thuật cũng như khả năng thích ứng trong môi trường thi đấu quốc tế, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường khu vực.