Tuyển nữ Việt Nam nối dài kỷ lục ở SEA Games 33

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu bảng thành tích đáng tự hào với 8 lần đăng quang tại SEA Games, trong đó gồm có 4 lần liên tiếp. Điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ cần tập trung tối đa cho chuyên môn, còn mọi công tác hậu cần, chế độ, điều kiện tập luyện đã được Ban huấn luyện và VFF chuẩn bị chu đáo”.

Khát vọng của tuyển nữ Việt Nam

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, bóng đá nữ Việt Nam đã mang lại nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà và đặt niềm tin lớn vào thầy trò Mai Đức Chung: “Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ tiếp tục phá kỷ lục của chính mình ở SEA Games 33. Khi có thành tích, phần thưởng xứng đáng chắc chắn sẽ đến. Quan trọng hơn cả chính là toàn đội cần giữ tinh thần Việt Nam, luôn ra sân thi đấu với khát vọng, bản lĩnh và ý chí chiến thắng”.

Sau hơn hai tuần rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển nữ quốc gia đang dần hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho chuyến tập huấn quốc tế. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuyến tập huấn tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) và đây cũng là bước đệm cuối cùng để các cầu thủ rèn thể lực, tích lũy kinh nghiệm và cọ xát với những đội bóng mạnh.

Các cô gái Việt Nam miệt mài tập luyện cho mục tiêu vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, các cô gái Việt Nam sau hai trận đá với tuyển nữ TP.HCM sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu với các đội bóng nam không chuyên tại Bắc Ninh và Sơn Tây, trước khi di chuyển lên Việt Trì tập huấn từ ngày 16-11. Những buổi tập hăng say của các nữ tuyển thủ với tinh thần tập trung và kỷ luật cao, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên hành trình bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 33.

VFF yêu cầu Ban huấn luyện tiếp tục phân tích kỹ lối chơi của đối thủ, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ toàn đội trong suốt quá trình hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Chân sút trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ rằng thể lực của đội đã được cải thiện rõ rệt sau nửa tháng tập trung: “So với giai đoạn đầu, toàn đội đã nhanh nhẹn và bền bỉ hơn, đáp ứng tốt các yêu cầu chiến thuật của Ban huấn luyện”.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng các học trò sẽ viết tiếp kỷ lục SEA Games. Ảnh: CCT.

Bệ phóng cho tương lai từ SEA Games 33

Các cô gái Việt Nam không chỉ có mục tiêu lần thứ năm liên tiếp vô địch SEA Games mà những mùa tập huấn sẽ đặt nền móng cho những giải đấu quốc tế trong năm 2026. HLV Mai Đức Chung cho biết lần hội quân này quy tụ nhiều tài năng trẻ nổi bật từ các giải đấu quốc nội. Ông bày tỏ mong muốn các cầu thủ trẻ nỗ lực tối đa để giành suất dự SEA Games 33, đồng thời khẳng định Ban huấn luyện luôn sẵn sàng tạo điều kiện để họ phát triển và kế thừa thế hệ đàn chị.

“Các quốc gia Đông Nam Á đang đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ, thậm chí nhập tịch nhiều cầu thủ để tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, điểm mạnh của tuyển nữ Việt Nam vẫn là tinh thần chiến đấu, sự khéo léo và nhanh nhẹn. Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi qua các chuyến tập huấn quốc tế, để giữ vững vị thế số một Đông Nam Á và tạo bệ phóng cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn cho biết tuyển nữ quốc gia đang chuyển dần sang giai đoạn tập trung vào các bài phối hợp chiến thuật nhằm tăng sự ăn ý giữa các tuyến: “Ở đợt tập trung này có nhiều gương mặt trẻ lần đầu được gọi lên tuyển, nhưng họ hòa nhập nhanh và rất chăm chỉ. Các đối thủ tại SEA Games 33 như Myanmar hay Philippines đều mạnh, có nhiều thay đổi, nên đội tuyển đang nỗ lực hoàn thiện mọi mặt để sẵn sàng đối đầu”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đăng quang ở SEA Games 32. Ảnh: CCT.

Cũng cần biết thêm tuyển nữ Việt Nam mới chỉ tập trung 26 cầu thủ, do một số thành viên của CLB nữ TP.HCM vẫn chưa thể góp mặt do bận tham dự giải CLB nữ châu Á. Đội sẽ duy trì tập luyện và thi đấu giao hữu đến trước ngày 20-11, sau đó lên đường sang Nhật Bản tập huấn, với ba trận đấu thử nghiệm cùng các CLB chất lượng do LĐBĐ Nhật Bản bố trí.

Kết thúc giai đoạn này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trở về TP.HCM để làm quen với thời tiết tương đồng với Thái Lan, địa điểm tổ chức SEA Games 33. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực, chiến thuật và điều kiện thi đấu được xem là yếu tố quan trọng để đội tuyển duy trì lợi thế trước các đối thủ ở Đông Nam Á đang ngày càng tiến bộ.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong thời gian qua, các học trò có nhiều cơ hội đối đầu với các đối thủ mạnh trên thế giới như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và gần đây là đội trẻ nữ Úc tại giải Đông Nam Á. Dù còn hạn chế về thể hình và thể lực, các cầu thủ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, lối chơi linh hoạt và sự bền bỉ đáng nể. Cuối cùng, ông thầy kỳ cựu tái khẳng định mục tiêu duy nhất của tuyển nữ Việt Nam là giành huy chương vàng SEA Games 33.