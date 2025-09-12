Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng

Chiều 11-9, những lá thăm may rủi Giải AFC Women's Champions League 2025-2026 (C1 nữ châu Á) đã xác định các đối thủ của CLB nữ TP HCM tại vòng bảng. Ở vòng đấu này, giải có sự góp mặt của 12 đội bóng thi đấu tập trung từ ngày 9 đến 23-11 tại Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar.

Theo đó, đối thủ của cô trò Kim Chi tại bảng A là Stallion Laguna FC (Á quân VĐQG Philippines), Lion City Sailors FC (ĐKVĐ VĐQG Singapore) và Á quân Cup C1 nữ châu Á 2024-2025 là Melbourne City FC (ĐKVĐ VĐQG Úc).

Trong số này, Stallion Laguna lần đầu tham dự giải đã vượt qua vòng loại và góp mặt ở vòng chung kết.

Lion City Sailors FC với thất bại từ vòng loại mùa trước, trở lại và thi đấu đầy mạnh mẽ khi toàn thắng trước các đối thủ từ Malaysia, Kyrgyzstan và ĐKVĐ Jordan ở vòng loại năm nay.

Ở hai bảng đấu còn lại, ĐKVĐ Wuhan Jiangda Women's là chủ nhà bảng B, gặp các đối thủ Bam Khatoon FC, East Bengal FC và PFC Nasaf. Bảng còn lại của chủ nhà ISPE WFC sẽ tiếp đón Suwon FC Women, Tokyo Verdy Beleza và Naegohyang Women's FC.

CLB nữ TP HCM sớm gặp thách thức trước Á quân của giải đấu

Thời gian thi đấu cụ thể của bảng A, tại Việt Nam được dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 19-11. Các trận đấu của bảng C tại Myanmar sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 15-11, bảng đấu tại Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-11.

Khép lại vòng bảng, tám đội bóng, gồm hai đội đứng đầu của mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp. Các cặp đấu tứ kết sẽ diễn ra vào tháng 3-2026.

Bán kết và trận chung kết sẽ tập trung tại một địa điểm dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 23-5-2026.