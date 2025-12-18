Kết quả thi đấu cúp bóng đá châu Phi CAN Cup 2025 mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả cúp bóng đá châu Phi 2025 (từ 21/12/2025 đến 18/1/2026) liên tục được cập nhật, ghi dấu những bất ngờ lớn, màn trình diễn ấn tượng của các ứng viên vô địch và cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Kết quả cúp bóng đá châu Phi 2025

Thời gian

Trận đấu/Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Cúp bóng đá châu Phi - lượt trận 1 vòng bảng

22/12

02:00

Morocco

Comoros

A

22/12

21:00

Mali

Zambia

A

23/12

00:00

Nam Phi

Angola

B

23/12

03:00

Ai Cập

Zimbabwe

B

23/12

19:30

CHDC Congo

Benin

D

23/12

22:00

Senegal

Botswana

D

24/12

00:30

Nigeria

Tanzania

C

24/12

03:00

Tunisia

Uganda

C

24/12

19:30

Burkina Faso

Guinea Xích Đạo

E

24/12

22:00

Algeria

Sudan

E

25/12

00:30

Bờ Biển Ngà

Mozambique

F

25/12

03:00

Cameroon

Gabon

F

Cúp bóng đá châu Phi - lượt trận 2 vòng bảng

26/12

19:30

Angola

Zimbabwe

B

26/12

22:00

Ai Cập

Nam Phi

B

27/12

00:30

Zambia

Comoros

A

27/12

03:00

Morocco

Mali

A

27/12

19:30

Benin

Botswana

D

27/12

22:00

Senegal

CHDC Congo

D

28/12

00:30

Uganda

Tanzania

C

28/12

03:00

Nigeria

Tunisia

C

28/12

19:30

Gabon

Mozambique

F

28/12

22:00

Guinea Xích Đạo

Sudan

E

29/12

00:30

Algeria

Burkina Faso

E

29/12

03:00

Bờ Biển Ngà

Cameroon

F

Cúp bóng đá châu Phi - lượt trận cuối vòng bảng

29/12

23:00

Angola

Ai Cập

B

29/12

23:00

Zimbabwe

Nam Phi

B

30/12

02:00

Comoros

Mali

A

30/12

02:00

Zambia

Morocco

A

30/12

23:00

Tanzania

Tunisia

C

30/12

23:00

Uganda

Nigeria

C

31/12

02:00

Benin

Senegal

D

31/12

02:00

Botswana

CHDC Congo

D

31/12

23:00

Guinea Xích Đạo

Algeria

E

31/12

23:00

Sudan

Burkina Faso

E

01/01

02:00

Gabon

Bờ Biển Ngà

F

01/01

02:00

Mozambique

Cameroon

F

Vòng 1/8

04/01

00:00

Nhất bảng D

Hạng 3 bảng B/E/F

1

04/01

03:00

Nhì bảng A

Nhì bảng C

2

05/01

00:00

Nhất bảng A

Hạng 3 bảng C/D/E

3

05/01

03:00

Nhì bảng B

Nhì bảng F

4

06/01

00:00

Nhất bảng B

Hạng 3 bảng A/C/D

5

06/01

03:00

Nhất bảng C

Hạng 3 bảng A/B/F

6

07/01

00:00

Nhất bảng E

Nhì bảng D

7

07/01

03:00

Nhất bảng F

Nhì bảng E

8

Tứ kết

10/01

00:00

Thắng 1/8 - 2

Thắng 1/8 - 1

1

10/01

03:00

Thắng 1/8 - 4

Thắng 1/8 - 3

2

11/01

00:00

Thắng 1/8 - 7

Thắng 1/8 - 6

3

11/01

03:00

Thắng 1/8 - 5

Thắng 1/8 - 8

4

Bán kết

15/01

01:00

Thắng tứ kết 1

Thắng tứ kết 4

1

15/01

04:00

Thắng tứ kết 3

Thắng tứ kết 2

2

Tranh hạng 3

18/01

00:00

Thua bán kết 1

Thua bán kết 2

Tranh hạng 3

Chung kết

19/01

03:00

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

Chung kết

