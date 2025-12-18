Kết quả thi đấu cúp bóng đá châu Phi CAN Cup 2025 mới nhất
Kết quả cúp bóng đá châu Phi 2025 (từ 21/12/2025 đến 18/1/2026) liên tục được cập nhật, ghi dấu những bất ngờ lớn, màn trình diễn ấn tượng của các ứng viên vô địch và cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp vào vòng trong.
Kết quả cúp bóng đá châu Phi 2025
|
Thời gian
|
Trận đấu/Kết quả
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Cúp bóng đá châu Phi - lượt trận 1 vòng bảng
|
22/12
02:00
|
Morocco
|
Comoros
|
A
|
22/12
21:00
|
Mali
|
Zambia
|
A
|
23/12
00:00
|
Nam Phi
|
Angola
|
B
|
23/12
03:00
|
Ai Cập
|
Zimbabwe
|
B
|
23/12
19:30
|
CHDC Congo
|
Benin
|
D
|
23/12
22:00
|
Senegal
|
Botswana
|
D
|
24/12
00:30
|
Nigeria
|
Tanzania
|
C
|
24/12
03:00
|
Tunisia
|
Uganda
|
C
|
24/12
19:30
|
Burkina Faso
|
Guinea Xích Đạo
|
E
|
24/12
22:00
|
Algeria
|
Sudan
|
E
|
25/12
00:30
|
Bờ Biển Ngà
|
Mozambique
|
F
|
25/12
03:00
|
Cameroon
|
Gabon
|
F
|
Cúp bóng đá châu Phi - lượt trận 2 vòng bảng
|
26/12
19:30
|
Angola
|
Zimbabwe
|
B
|
26/12
22:00
|
Ai Cập
|
Nam Phi
|
B
|
27/12
00:30
|
Zambia
|
Comoros
|
A
|
27/12
03:00
|
Morocco
|
Mali
|
A
|
27/12
19:30
|
Benin
|
Botswana
|
D
|
27/12
22:00
|
Senegal
|
CHDC Congo
|
D
|
28/12
00:30
|
Uganda
|
Tanzania
|
C
|
28/12
03:00
|
Nigeria
|
Tunisia
|
C
|
28/12
19:30
|
Gabon
|
Mozambique
|
F
|
28/12
22:00
|
Guinea Xích Đạo
|
Sudan
|
E
|
29/12
00:30
|
Algeria
|
Burkina Faso
|
E
|
29/12
03:00
|
Bờ Biển Ngà
|
Cameroon
|
F
|
Cúp bóng đá châu Phi - lượt trận cuối vòng bảng
|
29/12
23:00
|
Angola
|
Ai Cập
|
B
|
29/12
23:00
|
Zimbabwe
|
Nam Phi
|
B
|
30/12
02:00
|
Comoros
|
Mali
|
A
|
30/12
02:00
|
Zambia
|
Morocco
|
A
|
30/12
23:00
|
Tanzania
|
Tunisia
|
C
|
30/12
23:00
|
Uganda
|
Nigeria
|
C
|
31/12
02:00
|
Benin
|
Senegal
|
D
|
31/12
02:00
|
Botswana
|
CHDC Congo
|
D
|
31/12
23:00
|
Guinea Xích Đạo
|
Algeria
|
E
|
31/12
23:00
|
Sudan
|
Burkina Faso
|
E
|
01/01
02:00
|
Gabon
|
Bờ Biển Ngà
|
F
|
01/01
02:00
|
Mozambique
|
Cameroon
|
F
|
Vòng 1/8
|
04/01
00:00
|
Nhất bảng D
|
Hạng 3 bảng B/E/F
|
1
|
04/01
03:00
|
Nhì bảng A
|
Nhì bảng C
|
2
|
05/01
00:00
|
Nhất bảng A
|
Hạng 3 bảng C/D/E
|
3
|
05/01
03:00
|
Nhì bảng B
|
Nhì bảng F
|
4
|
06/01
00:00
|
Nhất bảng B
|
Hạng 3 bảng A/C/D
|
5
|
06/01
03:00
|
Nhất bảng C
|
Hạng 3 bảng A/B/F
|
6
|
07/01
00:00
|
Nhất bảng E
|
Nhì bảng D
|
7
|
07/01
03:00
|
Nhất bảng F
|
Nhì bảng E
|
8
|
Tứ kết
|
10/01
00:00
|
Thắng 1/8 - 2
|
Thắng 1/8 - 1
|
1
|
10/01
03:00
|
Thắng 1/8 - 4
|
Thắng 1/8 - 3
|
2
|
11/01
00:00
|
Thắng 1/8 - 7
|
Thắng 1/8 - 6
|
3
|
11/01
03:00
|
Thắng 1/8 - 5
|
Thắng 1/8 - 8
|
4
|
Bán kết
|
15/01
01:00
|
Thắng tứ kết 1
|
Thắng tứ kết 4
|
1
|
15/01
04:00
|
Thắng tứ kết 3
|
Thắng tứ kết 2
|
2
|
Tranh hạng 3
|
18/01
00:00
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
Tranh hạng 3
|
Chung kết
|
19/01
03:00
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
Chung kết
