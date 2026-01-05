CAN Cup 2025 nghẹt thở: Chủ nhà Morocco đoạt vé tứ kết

⏱️ Bàn thắng bị từ chối và thế trận áp đảo

Đội bóng của HLV Walid Regragui khởi đầu đầy chủ động và sớm khiến khán đài bùng nổ ở phút 15, khi Ismael Saibari đánh đầu tung lưới từ quả tạt bên cánh trái. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Morocco kiểm soát thế trận vượt trội nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ và kỷ luật của Tanzania.

Morocco (áo đỏ) vượt qua Tanzania

Trong hiệp một, Brahim Diaz và Ayoub El Kaabi lần lượt bỏ lỡ những cơ hội đáng chú ý. Điều đáng ngạc nhiên là Morocco không có nổi một cú sút trúng đích trước giờ nghỉ, phần lớn do hệ thống phòng ngự tổ chức tốt và đấu pháp hợp lý của HLV Miguel Gamondi bên phía Tanzania.

Bước sang hiệp hai, Morocco tăng tốc mạnh mẽ. Thủ môn Hussein Masalanga phải trổ tài cản phá cú đánh đầu cận thành của Abde Ezzalzouli, trong khi Tanzania suýt gây sốc khi Feisal Salum bỏ lỡ cơ hội vàng, sút vọt xà trong tình huống đối mặt.

Sau pha đưa bóng trúng cột dọc từ quả đá phạt của Achraf Hakimi, Morocco cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 64. Brahim Diaz dứt điểm ở góc gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và tiếp tục chuỗi ghi bàn ấn tượng tại giải.

Bàn thắng giúp Morocco thi đấu chắc chắn hơn trong quãng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng. Ở tứ kết, "Atlas Lions" sẽ đối đầu Cameroon hoặc Nam Phi, trong khi Tanzania rời giải với niềm tự hào khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng CAN Cup.