Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi CAN Cup 2025 mới nhất
Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi 2025 (từ 21/12/2025 đến 18/1/2026) phản ánh nhanh cục diện cạnh tranh khốc liệt giữa các đội mạnh như Morocco, Senegal, Nigeria, Ai Cập. Cuộc đua vào vòng knock-out trở nên gay cấn ngay từ vòng bảng.
Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi 2025
|
Bảng A
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Morocco (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Mali
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Zambia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Comoros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng B
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Ai Cập
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Nam Phi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Angola
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Zimbabwe
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng C
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Nigeria
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Tunisia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Uganda
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Tanzania
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng D
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Senegal
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
CHDC Congo
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Benin
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Botswana
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng E
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Algeria
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Burkina Faso
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Equatorial Guinea
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Sudan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng F
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Bờ Biển Ngà
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Cameroon
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Gabon
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Mozambique
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* 12 đội nhất nhì 6 bảng và 4 đội bóng hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội (1/8).
Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2025/2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/12/2025 10:42 AM (GMT+7)