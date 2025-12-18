Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi CAN Cup 2025 mới nhất

Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi 2025

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Morocco (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng D Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng E Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng F Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0