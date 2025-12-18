Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi CAN Cup 2025 mới nhất

Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi 2025 (từ 21/12/2025 đến 18/1/2026) phản ánh nhanh cục diện cạnh tranh khốc liệt giữa các đội mạnh như Morocco, Senegal, Nigeria, Ai Cập. Cuộc đua vào vòng knock-out trở nên gay cấn ngay từ vòng bảng.

Bảng xếp hạng cúp bóng đá châu Phi 2025

Bảng A

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

Morocco (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Mali

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Zambia

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Comoros

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng B

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Ai Cập

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Nam Phi

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Angola

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Zimbabwe

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng C

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Nigeria

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Tunisia

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Uganda

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Tanzania

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng D

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Senegal

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CHDC Congo

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Benin

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Botswana

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng E

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Algeria

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Burkina Faso

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Equatorial Guinea

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Sudan

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng F

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

 Bờ Biển Ngà

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Cameroon

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Gabon

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Mozambique

0

0

0

0

0

0

0

0

* 12 đội nhất nhì 6 bảng và 4 đội bóng hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội (1/8).

