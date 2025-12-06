HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết thắng đậm 7-0, xúc động vì CĐV Việt Nam tại Thái Lan

Ông Mai Đức Chung cho biết bất kỳ trận mở màn nào, dù của đội nam hay đội nữ, cũng đều rất khó khăn. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua thử thách bằng sự tập trung và quyết tâm: “Malaysia tiến bộ rất nhiều, họ từng có kết quả tốt trước Bangladesh. Tôi luôn nhắc học trò phải tập trung và hôm nay, may mắn đã đứng về phía chúng tôi”.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam ăn mừng cùng CĐV sau trận thắng Malaysia

Điều khiến chiến lược gia kỳ cựu hài lòng nhất là đội không có chấn thương, không nhận thẻ vàng, qua đó giữ được lực lượng tốt cho trận tiếp theo. Ông cũng tiết lộ cách xây dựng đội hình của tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi bố trí xen kẽ giữa cầu thủ trẻ và kinh nghiệm, không dùng toàn trẻ hoặc toàn già. Mục tiêu là có nhiều bàn thắng, kiểm soát trận đấu, và 3 điều đó đội đã làm được”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Khi được hỏi về việc ghi thêm bàn dù đã dẫn 7-0, ông Chung thẳng thắn: “HLV nào cũng muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt, vì còn phải cạnh tranh hiệu số trong bảng”.

HLV Mai Đức Chung cùng Thái Thị Thảo trong phòng họp báo

HLV Mai Đức Chung cũng xúc động khi nhận được sự cổ vũ từ các CĐV Việt Nam có mặt tại sân. “Hôm nay chỉ khoảng 10 CĐV nhưng họ hô rất lớn. Tôi cảm ơn những người đã đến tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam và cho cả tôi”.

Thái Thị Thảo ghi hat-trick: “Đó là công lao toàn đội”

Cầu thủ số 11 – Thái Thị Thảo, tác giả cú hat-trick vào lưới Malaysia không giấu được niềm vui: “Toàn đội được nhắc nhở phải tập trung tối đa trong trận đầu SEA Games 33. Tôi may mắn ghi được 3 bàn, nhưng đó là nỗ lực chung của cả đội khi triển khai thế trận tấn công tốt”.

Tiền vệ mang áo số 11 cho biết cô dành tặng cú hat-trick đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia cho một đồng đội vừa đón con đầu lòng: “Tôi rất vui và hạnh phúc. Hy vọng đội sẽ có một SEA Games 33 thật thành công”.

HLV Malaysia thừa nhận “khoảng cách quá lớn”

Bên kia chiến tuyến, HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia thẳng thắn nhìn nhận thất bại nặng nề: “Chúng tôi đã cố gắng nhập cuộc tốt nhất có thể, nhưng chất lượng của tuyển nữ Việt Nam quá khác biệt. Các cầu thủ Malaysia nỗ lực triển khai ý tưởng, nhưng khoảng cách giữa hai đội thực sự quá lớn”.

HLV Joel Cornelli

Ông Cornelli cho rằng bàn thua sớm khiến Malaysia càng thêm khó khăn. “Việt Nam khởi đầu tốt, có bàn thắng nhanh nên họ chơi rất tự tin. Chúng tôi cố gắng bắt nhịp trận đấu nhưng bị cuốn vào thế trận và mất kiểm soát hoàn toàn trong hiệp một”, HLV tuyển nữ Malaysia chia sẻ.

Với chiến thắng 7-0, tuyển nữ Việt Nam tạm chiếm lợi thế lớn tại bảng B SEA Games 33 và hướng đến trận đấu tiếp theo trước Philippines (ngày 8/12) với tinh thần hứng khởi.