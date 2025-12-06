HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết thắng đậm 7-0, xúc động vì CĐV Việt Nam tại Thái Lan

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Monaco
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lille vs Olympique Marseille
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết thắng đậm 7-0, xúc động vì CĐV Việt Nam tại Thái Lan

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tối ngày 5/12, tuyển nữ Việt Nam mở màn SEA Games 33 bằng chiến thắng ấn tượng 7-0 trước Malaysia ở bảng B. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ đáng chú ý về màn trình diễn của các học trò.

Ông Mai Đức Chung cho biết bất kỳ trận mở màn nào, dù của đội nam hay đội nữ, cũng đều rất khó khăn. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua thử thách bằng sự tập trung và quyết tâm: “Malaysia tiến bộ rất nhiều, họ từng có kết quả tốt trước Bangladesh. Tôi luôn nhắc học trò phải tập trung và hôm nay, may mắn đã đứng về phía chúng tôi”.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam ăn mừng cùng CĐV sau trận thắng Malaysia

Các tuyển thủ nữ Việt Nam ăn mừng cùng CĐV sau trận thắng Malaysia

Điều khiến chiến lược gia kỳ cựu hài lòng nhất là đội không có chấn thương, không nhận thẻ vàng, qua đó giữ được lực lượng tốt cho trận tiếp theo. Ông cũng tiết lộ cách xây dựng đội hình của tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi bố trí xen kẽ giữa cầu thủ trẻ và kinh nghiệm, không dùng toàn trẻ hoặc toàn già. Mục tiêu là có nhiều bàn thắng, kiểm soát trận đấu, và 3 điều đó đội đã làm được”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Khi được hỏi về việc ghi thêm bàn dù đã dẫn 7-0, ông Chung thẳng thắn: “HLV nào cũng muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt, vì còn phải cạnh tranh hiệu số trong bảng”.

HLV Mai Đức Chung cùng Thái Thị Thảo trong phòng họp báo

HLV Mai Đức Chung cùng Thái Thị Thảo trong phòng họp báo

HLV Mai Đức Chung cũng xúc động khi nhận được sự cổ vũ từ các CĐV Việt Nam có mặt tại sân. “Hôm nay chỉ khoảng 10 CĐV nhưng họ hô rất lớn. Tôi cảm ơn những người đã đến tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam và cho cả tôi”.

Thái Thị Thảo ghi hat-trick: “Đó là công lao toàn đội”

Cầu thủ số 11 – Thái Thị Thảo, tác giả cú hat-trick vào lưới Malaysia không giấu được niềm vui: “Toàn đội được nhắc nhở phải tập trung tối đa trong trận đầu SEA Games 33. Tôi may mắn ghi được 3 bàn, nhưng đó là nỗ lực chung của cả đội khi triển khai thế trận tấn công tốt”.

Tiền vệ mang áo số 11 cho biết cô dành tặng cú hat-trick đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia cho một đồng đội vừa đón con đầu lòng: “Tôi rất vui và hạnh phúc. Hy vọng đội sẽ có một SEA Games 33 thật thành công”.

HLV Malaysia thừa nhận “khoảng cách quá lớn”

Bên kia chiến tuyến, HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia thẳng thắn nhìn nhận thất bại nặng nề: “Chúng tôi đã cố gắng nhập cuộc tốt nhất có thể, nhưng chất lượng của tuyển nữ Việt Nam quá khác biệt. Các cầu thủ Malaysia nỗ lực triển khai ý tưởng, nhưng khoảng cách giữa hai đội thực sự quá lớn”.

HLV Joel Cornelli

HLV Joel Cornelli

Ông Cornelli cho rằng bàn thua sớm khiến Malaysia càng thêm khó khăn. “Việt Nam khởi đầu tốt, có bàn thắng nhanh nên họ chơi rất tự tin. Chúng tôi cố gắng bắt nhịp trận đấu nhưng bị cuốn vào thế trận và mất kiểm soát hoàn toàn trong hiệp một”, HLV tuyển nữ Malaysia chia sẻ.

Với chiến thắng 7-0, tuyển nữ Việt Nam tạm chiếm lợi thế lớn tại bảng B SEA Games 33 và hướng đến trận đấu tiếp theo trước Philippines (ngày 8/12) với tinh thần hứng khởi.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Video bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Thắng "7 sao" ngày ra quân (SEA Games)
Video bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Malaysia: Thắng "7 sao" ngày ra quân (SEA Games)

(Bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Việt Nam thể hiện sự áp đảo toàn diện Malaysia trong cả trận đấu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/12/2025 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN