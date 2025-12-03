Huỳnh Như và tuyển nữ Việt Nam hướng đến 3 điểm trận mở màn SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên chiều tối 2/12 tại Chonburi (Thái Lan), sau khi ổn định chỗ ăn ở. Không khí luyện tập diễn ra nghiêm túc, khẩn trương nhưng cũng đầy sự hứng khởi khi toàn đội chuẩn bị vào giải đấu quan trọng trong năm.

Trước buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung đã nhắc nhở toàn đội giữ sự tập trung cao độ, đồng thời chú trọng giữ gìn sức khỏe, đảm bảo trạng thái thể lực tốt nhất cho hành trình chinh phục SEA Games lần này. Sau hành trình di chuyển thuận lợi, tinh thần của các cầu thủ đang rất tích cực.

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Toàn đội rất tự tin và sẵn sàng chuẩn bị cho giải đấu. Mọi người đã ổn định nơi ở, cảm thấy thoải mái và háo hức bước vào các buổi tập tại Chonburi. Năm nay, bóng đá nữ khu vực có nhiều thay đổi khi các đội đều đặt mục tiêu cao hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho SEA Games 33".

Trước sự cạnh tranh ngày càng lớn, Huỳnh Như cho biết đội tuyển nữ Việt Nam không hề chủ quan: “Toàn đội đã có quá trình chuẩn bị rất lâu và vừa trải qua chuyến tập huấn thành công tại Nhật Bản. Đây là dịp để toàn đội rèn chiến thuật, thể lực và sự gắn kết, sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới".

Ở trận mở màn, đội tuyển đặt quyết tâm lớn: “Mục tiêu của toàn đội là giành 3 điểm. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng luôn hướng đến chiến thắng", Huỳnh Như nhấn mạnh. Bên cạnh lực lượng nòng cốt, các cầu thủ trẻ cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực trong chuyến tập huấn và cả những buổi tập gần đây.

Đội trưởng tuyển nữ việt Nam chia sẻ thêm: “Các cầu thủ trẻ tiến bộ rất nhanh và thể hiện rất tốt tại Nhật Bản. Sự hòa nhập của các em tạo thêm chiều sâu và sức cạnh tranh cho đội tuyển".

Huỳnh Như cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ: “Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn yêu thương và đến sân cổ vũ, động viên chúng tôi. Đó sẽ là nguồn động lực lớn để toàn đội thi đấu hết mình và giành thắng lợi".

Tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục các buổi tập trong những ngày tới để hoàn thiện chiến thuật trước trận đấu đầu tiên, gặp Malaysia ngày 5/12 tới. Toàn đội đang nỗ lực từng ngày với quyết tâm mang lại niềm tự hào cho bóng đá nước nhà.

