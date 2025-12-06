Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đình Bắc đọ tài vua phá lưới SEA Games với sao Thái Lan: Mỗi người một vẻ, ai hay hơn?

Bóng đá Thái Lan SEA Games 33
Sau lượt đấu đầu tiên, Đình Bắc của U22 Việt Nam và Yotsakon Burapha của U22 Thái Lan nổi lên là ứng viên cho danh hiệu "Vua phá lưới" môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Đình Bắc và sao Thái Lan, ai xuất sắc hơn?

Nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33 đã chính thức bước vào tranh tài và có 2 trận đấu diễn ra trong ngày 3/12. U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào với tỉ số 2-1, trong khi U22 Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước U22 Timor Leste và thắng tới 6-1.

Đình Bắc là ngôi sao nổi bật nhất của U22 Việt Nam trong trận mở màn SEA Games 33

Đình Bắc là ngôi sao nổi bật nhất của U22 Việt Nam trong trận mở màn SEA Games 33

Cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U22 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc, còn bên phía U22 Thái Lan là Yotsakon Burapha. Đây cũng là hai ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Vua phá lưới” tại SEA Games 33. Tiền đạo của U22 Thái Lan đang tạm thời dẫn trước khi lập hat-trick vào lưới Timor Leste, còn Đình Bắc mới chỉ có 2 bàn thắng.

Cả hai đều chỉ còn một cơ hội thi đấu ở vòng bảng và đây sẽ là cuộc đua tranh rất thú vị. Ai sẽ là người giành chiến thắng và giúp đội tuyển của mình đoạt HCV SEA Games? Câu trả lời sẽ có vào ngày 18/12, còn bây giờ, hãy cùng nhìn vào màn trình diễn vừa qua của Đình Bắc và Yotsakon.

Mỗi người một vẻ

Nói không ngoa, Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Tiền đạo đang chơi cho CLB Công an Hà Nội rất quyết tâm trong lần đầu cũng là lần cuối được tham dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đối đầu với hàng phòng ngự dày đặc của U22 Lào, Đình Bắc không hề nao núng. Cầu thủ này được HLV Kim Sang Sik cho hoạt động tự do quanh vòng cấm của đối thủ. Số 7 của U22 Việt Nam di chuyển rộng, thoắt ẩn thoắt hiện nên đối thủ không thể kèm sát.

Đó là ưu điểm của Đình Bắc. Cầu thủ này cũng nhận ra cơ hội rất nhanh. Ở bàn thắng đầu tiên, Đình Bắc bứt tốc cực nhanh để đón đường căng ngang của đồng đội. Trong khi đó, bàn thắng thứ hai là pha tận dụng thời cơ rất tốt.

Yotsakon Burapha chơi trong vòng cấm rất tốt với kỹ năng dứt điểm đa dạng

Yotsakon Burapha chơi trong vòng cấm rất tốt với kỹ năng dứt điểm đa dạng

Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn có điểm cần phải chú ý. Đó là khả năng tận dụng cơ hội. Cầu thủ này đôi khi quá ngẫu hứng và chưa kiềm chế được cảm xúc, qua đó bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Số 7 của U22 Việt Nam có ít nhất là 3 cơ hội để hoàn thành hat-trick nhưng lại không tận dụng được.

Trong khi đó, Yotsakon Burapha lại cho thấy kỹ năng săn bàn rất tốt. Hai bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này vào lưới Timor Leste là những pha chiếm lĩnh vị trí và dứt điểm bằng đầu chuẩn xác. Trong khi đó, bàn thắng thứ ba cho thấy khả năng bứt tốc, xử lý bình tĩnh và kỹ năng dứt điểm sắc bén của số 9 bên phía U22 Thái Lan.

Cầu thủ này sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng khi U22 Thái Lan đưa bóng xuống vòng cấm của đối thủ. Tuy nhiên, Yotsakon Burapha khá phụ thuộc vào các đồng đội. Đó là lý do cầu thủ này phải đợi tới phút 44 mới tìm thấy bàn thắng vào lưới Timor Leste. Không chơi độc lập tốt, Yotsakon dễ “mất tích” khi đồng đội không làm được bóng.

Đình Bắc được định giá cao gấp 3 lần đối thủ

Nếu so về mặt danh tiếng, Yotsakon Burapha không thể bằng Đình Bắc. Cầu thủ này vốn thuộc biên chế của CLB Chonburi (Thái Lan) nhưng bị đẩy sang Hougang United của Singapore dưới dạng cho mượn. Trong khi đó, Đình Bắc đang dần trở thành con bài quan trọng trên hàng công của CLB Công an Hà Nội.

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá Đình Bắc lên tới 300.000 euro, trong khi đó, giá của Yotsakon Burapha chỉ bằng 1/3 (100.000 euro). Đình Bắc cũng được khoác áo ĐTQG nhiều hơn so với Yotsakon Burapha (12 lần so với 4 lần) và đã có 2 bàn thắng, còn Yotsakon chưa ghi được bàn nào cho ĐTQG Thái Lan.

Tuy nhiên, cầu thủ này thường thể hiện rất tốt ở những giải đấu ở cấp thấp hơn. Yotsakon Burapha có 8 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho U23 Thái Lan và 7 bàn sau 6 trận cho U22 Thái Lan. Trong khi đó, Đình Bắc khiêm tốn hơn khi mới có 3 bàn cho U23 Việt Nam và 2 bàn cho U22 Việt Nam.

Theo Nhật Anh

05/12/2025 23:37 PM (GMT+7)
