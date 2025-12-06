“Đua” Quả bóng Vàng được rồi, Đình Bắc!

Kiên trì vượt khó

Sau Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải, tiền đạo 21 tuổi - Nguyễn Đình Bắc trở thành tài năng trẻ nhận được sự quan tâm lẫn tranh cãi nhiều nhất trên giới mộ điệu cùng truyền thông. 2 năm trước, anh bị cho là mắc “bệnh ngôi sao”, khi từ chối ký hợp đồng với CLB Hà Nội. HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam, người thầy dìu dắt Đình Bắc trăn trở khi chứng kiến cậu học trò lắc đầu trước cơ hội phát triển tại CLB hay nhất lịch sử V.League. Cũng tại thời điểm đó, chuyện Đình Bắc đi trễ buổi tập hiện diện trên báo chí chính thống lẫn mạng xã hội.

Đình Bắc từng trải qua quãng thời gian truân chuyên.

Không ít người lắc đầu trước thông tin cực đoan về Đình Bắc. Một số ý kiến cho rằng cầu thủ này “hỏng” ngay trước khi trưởng thành. HLV Văn Sỹ Sơn trách người đứng sau Đình Bắc đã không tư vấn anh chọn một con đường phát triển sự nghiệp chuẩn chỉ. Đáp lại búa rìu từ dư luận, Đình Bắc im lặng. Ngay cả với những người bạn thân nhất, tiền đạo gốc Nghệ An cũng không cởi lòng. Lựa chọn của cầu thủ sinh năm 2004 khi ấy là xuống đội dự bị của Quảng Nam, chấp nhận cảnh bơm bóng thay vì phản kháng với những luồng tin cực đoan đang bủa vây lấy mình.

Một giai đoạn sau đó, Đình Bắc đến CLB Công an Hà Nội. Anh kỳ vọng sẽ có một năm 2024 suôn sẻ khi đầu quân cho đội bóng mới. Nhưng mọi chuyện không mỉm cười với Đình Bắc. Một tháng sau, anh dính chấn thương lật cổ chân trái, khi cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Cay đắng thay, Đình Bắc gặp hạn chỉ 5 phút xuất hiện tại sân chơi châu lục, trong ngày ra quân của “Những chiến binh trẻ sao Vàng” dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đình Bắc lỡ hẹn cả giải đấu. Hai tháng sau khi thực hiện vật lý trị liệu, anh tái xuất sân cỏ. Nhưng chấn thương chưa buông tha với Đình Bắc. Tháng 3/2025, trong đợt hội quân đầu tiên hướng đến chiến dịch SEA Games 33 của U22 Việt Nam, cầu thủ có biệt danh là “Nậm” lại gãy ngón út.

Từ chỗ là tài năng trẻ từng đánh đầu vào lưới đội tuyển Nhật Bản; là cầu thủ từng nhận danh hiệu Gương mặt xuất sắc nhất giải hạng Nhất năm 2023, Đình Bắc vì một số chấn thương và tin đồn hậu trường mà bị nhiều quan điểm cực đoan xếp vào nhóm “lắm tài nhiều tật”. Một số người hâm mộ còn cho rằng Đình Bắc sẽ chẳng thể trưởng thành và vươn lên tầm cỡ ngôi sao như các đàn anh tại ĐT Việt Nam.

Trước hàng loạt bình luận về mình, Bắc vẫn im lặng…

Ứng viên lớn cho Quả bóng Vàng

Sau chấn thương gãy xương bàn chân dẫn đến chưa thể hiện nhiều trong mùa giải đầu tiên cùng CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc đã và đang có những bước tiến lớn tại mùa 2025/26. Anh là sự lựa chọn đầu tiên của dàn nội binh trên hàng công được xây dựng bởi HLV Mano Polking, trên cả 4 mặt trận mà đại diện ngành công an tham dự bao gồm: AFC Champions League Two, giải vô địch các CLB Đông Nam Á, V.League và Cúp Quốc gia.

Cũng chính bởi tầm ảnh hưởng ngày một lớn đến từ Đình Bắc mà HLV Mano Polking đã có ý định muốn giữ anh cho tới hết lịch trình năm 2025. Đồng nghĩa, Bắc sẽ lỡ hẹn ở vòng bảng SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam tại Thái Lan. Trước tình hình ấy, Đình Bắc đã có màn thương lượng thú vị với chiến lược gia người Brazil.

Đó là nếu như anh toả sáng để giúp CLB Công an Hà Nội sớm giành vé dự vòng 1/8 AFC Champions League Two, ông Polking sẽ cho phép tiền đạo này sớm lên đội tuyển U22 Việt Nam. Và quả thực, khi vào sân trong hiệp 2 màn so tài của đội nhà với Beijing Guoan ngày 27/11, Đình Bắc đã thể hiện vượt ngoài sự mong đợi.

1 bàn thắng, 4 lần dứt điểm nguy hiểm, 1 cơ hội đáng chú ý tạo ra cho đồng đội là những gì mà Đình Bắc làm được chỉ trong hiệp đấu thứ 2 có mặt trên sân, trước Beijing Guoan. Anh cũng chính là cái tên mang về bàn quyết định giúp đội bóng ngành Công an thắng ngược 2-1 đại diện Trung Quốc. Nhờ kết quả này, CLB Công an Hà Nội đã sớm đi tiếp. Và đương nhiên, ông Polking giữ lời, tạo điều kiện để Đình Bắc sớm lên U22 Việt Nam dự SEA Games 33.

Chắc chắn, người vui nhất khi biết câu chuyện này chính là HLV Kim Sang-sik. Bởi nếu như không có Đình Bắc với 2 pha dứt điểm đẳng cấp, U22 Việt Nam chưa chắc đã bỏ túi 3 điểm trong ngày ra quân gặp Lào. “Đình Bắc xuất sắc. Không có gì tốt hơn khi cậu ấy ghi 2 bàn và giúp đội nhà giành 3 điểm”, nhà cầm quân Hàn Quốc dành lời tán dương cậu học trò.

Sau trận đấu, Đình Bắc tự tin rằng anh cùng với U22 Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua những đối thủ trên con đường hướng đến tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Và nếu như tiếp tục thể hiện tốt trong các màn so tài tiếp theo, cánh cửa đua tranh danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam của cầu thủ này với Nguyễn Hoàng Đức càng trở nên rộng mở!

Chuyên gia, báo chí nói gì về Đình Bắc “U22 Việt Nam quá phụ thuộc vào Đình Bắc ở trận đấu này. Dẫu sao đây cũng là trận mở màn của thầy trò ông Kim Sang-sik. Hơi tiếc vì U22 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn thắng”, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá. Cũng chung quan điểm, báo chí Malaysia dành lời tán dương cho gương mặt này. “Đình Bắc chơi thật sự nổi bật. Cầu thủ số 7 của U22 Việt Nam cho thấy tốc độ cùng khả năng xử lý kỹ thuật, tốc độ rất tốt", trang Makanbola nhắc đến ngôi sao của U22 Việt Nam trong bài viết mới nhất. "Ở bàn đầu tiên, anh ấy cho thấy kỹ năng di chuyển khéo léo và dứt điểm 1 chạm chính xác. Đến bàn thắng thứ 2, cầu thủ này phô diễn kỹ thuật tuyệt vời khi đi qua 2 cầu thủ trước khi thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc ở góc trái đánh bại thủ môn của Lào. Ở trận cuối, chúng ta sẽ đối đầu với U22 Việt Nam, Đình Bắc đương nhiên sẽ là một trong những cái tên khiến HLV Nafuzi Zain phải lo lắng và đề phòng”, trang Makanbola viết thêm.