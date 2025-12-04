HLV Mai Đức Chung bất ngờ nhắc đến U22 Việt Nam trước trận ra quân của tuyển nữ

Ông Chung cho biết 6 năm trước, tuyển nữ Việt Nam từng thi đấu tại Chonburi ở AFF Cup và hiện đã trở lại địa điểm này trong không khí hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia ASEAN. “Tôi hy vọng tất cả các đội sẽ thi đấu với tinh thần cao thượng”, ông nhấn mạnh.

Ông Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho SEA Games với lực lượng trẻ hóa mạnh

Đội hình trẻ hóa, nhiều trụ cột chấn thương

Theo chiến lược gia 74 tuổi, tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho SEA Games từ cách đây 1 tháng rưỡi với lực lượng trẻ hóa mạnh. Một số trụ cột lớn tuổi dính chấn thương buộc ban huấn luyện phải trao cơ hội cho lớp cầu thủ mới.

“Các VĐV như Huỳnh Như, Hải Yến đã khác nhiều sau 6 năm. Thiếu Hồng Nhung, Chương Thị Kiều hay Dương Thị Vân là thiệt thòi lớn. Nhưng chúng tôi có sự đồng đều, tinh thần đoàn kết và quyết tâm rất cao”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đối thủ tiến bộ, bảng đấu khó lường

Nhận định về cục diện bảng B, ông Chung đánh giá các đội trong khu vực đều có bước tiến đáng kể. “Không chỉ Malaysia, bóng đá nữ Đông Nam Á đang đầu tư mạnh. Khoảng cách trình độ đang rút ngắn. Các đội trong bảng này đều có sức mạnh tương đương”, ông nói.

Ông Chung cho rằng khoảng cách trình độ đang rút ngắn ở Đông Nam Á

Nhà cầm quân kỳ cựu dẫn chứng thêm: “Ngay như trận U22 Lào – U22 Việt Nam hôm qua, chúng ta cũng đã thấy sự thay đổi rõ rệt. U22 Lào đã gây nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam”.

Quyết tâm giữ vững khát vọng chiến thắng

Dù đối mặt nhiều khó khăn, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển vẫn giữ nguyên khát vọng như các kỳ giải trước. Những đối thủ như Philippines hay Myanmar đều đã thay đổi mạnh mẽ, buộc Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa.

“Chúng ta phải quyết tâm lớn hơn. Việt Nam không có ngôi sao, chỉ có tinh thần đoàn kết”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ vị thế của mình tại SEA Games 33 bằng cuộc chạm trán Malaysia lúc 18h ngày 5/12 tại Chonburi.

HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia chia sẻ: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và tất nhiên chúng tôi đến giải thi đấu với các đội mạnh. Tuy nhiên, đội bóng đã có sự tiến bộ; chúng tôi có một số trận giao hữu với Bangladesh và thi đấu tốt. Về cơ bản, tôi hài lòng với sự chuẩn bị”.