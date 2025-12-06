'Sốc' với lý do không có quốc ca trận U22 Việt Nam - U22 Lào

Như ANTĐ thông tin, trận đấu mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào hôm 3-12 xảy ra sự cố khi ban tổ chức sân đã không phát quốc thiều trong nghi thức chào cờ trước trận đấu, và cầu thủ hai đội phải hát "chay" quốc ca.

Sự cố được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và nhiều nền tảng trực tuyến, gây bất ngờ và bức xúc cho nhiều người. Truyền thông Thái Lan cũng đồng loạt chỉ trích sai sót khó tin này của ban tổ chức nước chủ nhà.

Các cầu thủ phải hát 'chay' quốc ca mà không có nhạc nền, do kỹ thuật viên sân vận động... bỏ về nhà sau khi hết giờ làm việc hành chính

Càng "sốc" hơn khi mới đây, tờ Matichon (Thái Lan) đã điều tra và công bố nguyên nhân sự cố.

Theo đó, lý do không có quốc ca ở trận mở là vì đội ngũ nhân viên điều khiển hệ thống âm thanh tại sân Rajamangala đã không có mặt ở thời điểm đó.

"Trận đấu bắt đầu lúc 16h. Đây là thời điểm các nhân viên kết thúc giờ làm việc hành chính. Khi không có lệnh ở lại hoặc nhận lương làm thêm giờ, họ tắt máy và về nhà ngay sau khi hết giờ làm. Khi đoàn phụ trách SEA Games đến, trước hệ thống âm thanh đầy lạ lẫm, họ đã "bó tay", không thể bật và sử dụng các thiết bị", Matichon cho hay.

Cũng theo tờ báo, sau khi sự cố xảy ra và dư luận Đông Nam Á liên tục chỉ trích, chễ giễu trên mạng xã hội, ban quản lý sân Rajamangala đã ngay lập tức ra lệnh cho nhân viên thiết bị âm thanh quay trở lại làm việc, vừa kịp phục vụ trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Timor-Leste (19h cùng ngày).

"Tóm lại, không ai thông báo cho các kỹ thuật viên rằng họ phải ở lại làm thêm giờ hay được phép về nhà như ngày thường cả", Matichon kết lại.

Ngay tối 3-12, ban tổ chức SEA Games 33 đã gửi thư xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Olympic Lào về sự cố trên.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả các bên liên quan về những trục trặc kỹ thuật trong trận U22 Việt Nam và U22 Lào, dẫn đến việc không thể cử hành quốc ca hai nước theo đúng lịch trình. Sự cố này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa", trích một đoạn trong thư xin lỗi viết.