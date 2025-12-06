'Sốc' với lý do không có quốc ca trận U22 Việt Nam - U22 Lào

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Monaco
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lille vs Olympique Marseille
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

'Sốc' với lý do không có quốc ca trận U22 Việt Nam - U22 Lào

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - Tờ Matichon (Thái Lan) tiết lộ nguyên nhân khó tin dẫn đến "sự cố" quốc ca trong trận U22 Việt Nam - U22 Lào tại môn bóng đá nam SEA Games 33.

Như ANTĐ thông tin, trận đấu mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào hôm 3-12 xảy ra sự cố khi ban tổ chức sân đã không phát quốc thiều trong nghi thức chào cờ trước trận đấu, và cầu thủ hai đội phải hát "chay" quốc ca.

Sự cố được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và nhiều nền tảng trực tuyến, gây bất ngờ và bức xúc cho nhiều người. Truyền thông Thái Lan cũng đồng loạt chỉ trích sai sót khó tin này của ban tổ chức nước chủ nhà.

&#39;Sốc&#39; với lý do không có quốc ca trận U22 Việt Nam - U22 Lào - 1

Các cầu thủ phải hát 'chay' quốc ca mà không có nhạc nền, do kỹ thuật viên sân vận động... bỏ về nhà sau khi hết giờ làm việc hành chính

Càng "sốc" hơn khi mới đây, tờ Matichon (Thái Lan) đã điều tra và công bố nguyên nhân sự cố.

Theo đó, lý do không có quốc ca ở trận mở là vì đội ngũ nhân viên điều khiển hệ thống âm thanh tại sân Rajamangala đã không có mặt ở thời điểm đó.

"Trận đấu bắt đầu lúc 16h. Đây là thời điểm các nhân viên kết thúc giờ làm việc hành chính. Khi không có lệnh ở lại hoặc nhận lương làm thêm giờ, họ tắt máy và về nhà ngay sau khi hết giờ làm. Khi đoàn phụ trách SEA Games đến, trước hệ thống âm thanh đầy lạ lẫm, họ đã "bó tay", không thể bật và sử dụng các thiết bị", Matichon cho hay.

Cũng theo tờ báo, sau khi sự cố xảy ra và dư luận Đông Nam Á liên tục chỉ trích, chễ giễu trên mạng xã hội, ban quản lý sân Rajamangala đã ngay lập tức ra lệnh cho nhân viên thiết bị âm thanh quay trở lại làm việc, vừa kịp phục vụ trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Timor-Leste (19h cùng ngày).

"Tóm lại, không ai thông báo cho các kỹ thuật viên rằng họ phải ở lại làm thêm giờ hay được phép về nhà như ngày thường cả", Matichon kết lại.

Ngay tối 3-12, ban tổ chức SEA Games 33 đã gửi thư xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Olympic Lào về sự cố trên.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả các bên liên quan về những trục trặc kỹ thuật trong trận U22 Việt Nam và U22 Lào, dẫn đến việc không thể cử hành quốc ca hai nước theo đúng lịch trình. Sự cố này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa", trích một đoạn trong thư xin lỗi viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/12/2025 11:09 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U22 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN