Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33

Ba cầu thủ không nằm trong danh sách cuối gồm Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa. Dương Thị Vân chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, trong khi Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Lực lượng mà HLV Mai Đức Chung lựa chọn gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã cùng ông đồng hành trong chiến dịch World Cup 2023 như: Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến hay đội trưởng Huỳnh Như.

Song song với việc giữ lại bộ khung kỳ cựu, HLV Mai Đức Chung tiếp tục thực hiện quá trình chuyển giao thế hệ. Loạt cầu thủ sinh năm 2000 trở lại đây như Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên hay Nguyễn Thị Thuý Hằng sẽ có cơ hội đảm nhận vai trò lớn hơn tại kỳ SEA Games này.

Trong 4 kỳ Đại hội gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đều giành HCV. Nhà cầm quân hơn 70 tuổi kỳ vọng có thể tiếp tục cùng các “Chiến binh sao vàng” tạo thêm dấu mốc lịch sử tại đấu trường khu vực.

Theo kế hoạch, 8h40 sáng mai đội sẽ lên đường sang Bangkok trước khi di chuyển tới Chonburi, địa điểm thi đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Việt Nam nằm cùng bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Trong đó, Myanmar và Philippines được đánh giá là những đối thủ đáng gờm nhờ lực lượng tăng cường mạnh mẽ.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Các đội trong khu vực đầu tư rất nhiều, liên tục nhập tịch cầu thủ nên tạo ra áp lực lớn. Cầu thủ Việt Nam thua thiệt về thể hình, thể lực nhưng có tinh thần, ý chí, sự nhanh nhẹn và khéo léo. Thời gian tập huấn tại Nhật Bản vừa qua cùng các trận giao hữu chất lượng đã giúp đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng đến SEA Games với mục tiêu cao nhất”.