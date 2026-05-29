8 sai lầm chuyển nhượng Ngoại hạng Anh 2025/26: Liverpool, Chelsea cùng lao đao

Mùa giải Premier League 2025/26 đã kết thúc và một guồng quay mới sẽ bắt đầu dù cho hè này còn World Cup, giải đấu chắc chắn chiếm sự quan tâm của mọi fan bóng đá. 20 CLB đều sẽ rục rịch việc mua/bán cầu thủ, và trong số đó có không ít đội sẽ phải sửa chữa những sai lầm trong mua/bán ngôi sao mà họ đã gây ra trong mùa hè năm ngoái.

Dưới đây là top 8 sai lầm trong chuyển nhượng của Premier League 2025/26.

1. Newcastle thay thế Isak bằng Woltemade & Wissa

Newcastle đã bán Alexander Isak cho Liverpool và số tiền thu về đủ để họ mua 2 tiền đạo thay thế. Họ đã chọn đưa về Nick Woltemade, tuyển thủ Đức, và Yoane Wissa, người mùa trước đã cùng Bryan Mbeumo dẫn đầu danh sách ghi bàn của Brentford.

Tuy nhiên 125 triệu bảng bỏ ra cho 2 cầu thủ này tạo cảm giác như tiền bay qua cửa sổ. Woltemade khởi đầu tốt và thậm chí fan Newcastle đã lấy đó để cười nhạo Liverpool, trong khi Wissa bị chấn thương nghỉ vài tháng đầu. Dù vậy khi kết thúc mùa, tổng cộng cả 2 tiền đạo này ghi có 8 bàn, mà tính tổng là còn chưa nói đến việc Wissa ghi đúng 1 bàn.

Điều gây giật mình là sau khi đã tỏa sáng ở vị trí trung phong, Woltemade vì lý do nào đó bị đẩy xuống đá… tiền vệ bởi HLV Eddie Howe. Woltemade từ chỗ sẽ là người có thể gánh Newcastle đến mùa giải thành công thì lại trở thành cầu thủ phơi bày toàn bộ sự non kém trong chiến thuật của Howe.

2. Harvey Elliott bị “đóng băng” ở Aston Villa

Aston Villa đã kết thúc mùa giải một cách thành công nhưng Unai Emery cũng phải thừa nhận rằng ông cảm thấy bứt rứt với việc Elliott không được đá ở Villa Park. Aston Villa mượn Elliott từ Liverpool nhưng có điều khoản mua đứt nếu Elliott đá đủ 10 trận ở Premier League, mà Villa ở đầu mùa đã thay vị trí giám đốc thể thao, đi kèm mệnh lệnh cho Emery rằng Elliott sẽ không được mua đứt.

Emery thực tế cũng không quá tin dùng Elliott cho lắm, nên mệnh lệnh đó chỉ càng tạo cái cớ để ông cho cầu thủ này ngồi ngoài. Elliott do đó ngồi mài quần trên ghế dự bị trong một năm đáng lẽ anh sẽ thể hiện tốt ở ngoài môi trường quen thuộc của Liverpool để có suất đá chính ở CLB khác, và giờ anh sẽ trở lại Anfield với tương lai bất định phía trước.

3. Chelsea mua tiền đạo

Ngoại trừ Joao Pedro, không một tiền đạo mới nào khác của Chelsea làm các fan hài lòng. Garnacho ghi vỏn vẹn 1 bàn ở Premier League và Jamie Gittens cũng ghi được 1 bàn nhưng là tính ở mọi đấu trường. Delap thì dành phần lớn thời gian để đánh nguội cầu thủ đối phương, thời gian còn lại là ngồi ngoài vì những án treo giò xuất phát từ các vụ đánh nguội đó.

Chelsea về đích ngoài khu vực dự cúp châu Âu và sang mùa tới họ sẽ phải ra chợ mua thêm tiền đạo mới. Đã phí nhiều tiền nên giờ Chelsea còn phải phí tiền thêm nữa để cứu rỗi hàng công “hổ giấy” của họ.

4. Liverpool và vụ Marc Guehi

Trường hợp này không biết có nên được xem là một sai lầm, bởi Liverpool cũng phần nào gặp vận xui. Họ đã săn đón Marc Guehi suốt mùa hè 2025, đến gần cuối kỳ chuyển nhượng thì sắp thành công, nhưng Guehi đồng ý đi trong khi HLV Oliver Glasner thì không, và Glasner dọa sẽ bỏ CLB ngay lúc đó nếu Guehi bị bán, nên thương vụ bị từ bỏ.

Để rồi Glasner rốt cuộc vẫn tuyên bố sẽ rời Palace vào cuối mùa giải, và khi Liverpool trở lại thị trường trung vệ trong tháng 1, họ đã chọn Jeremy Jacquet của Rennes để mua trước. Guehi do đó không mất nhiều thời gian để gật đầu với Man City, giúp “The Citizens” đoạt 2 danh hiệu cúp cuối cùng trong kỷ nguyên Pep Guardiola.

5. Everton mua cầu thủ tấn công

Everton quyết định trả 26 triệu bảng cho Villarreal để mua Thierno Barry từ Villarreal bởi họ không tin tưởng lắm với Beto, người cũng chỉ còn 2 năm hợp đồng và đã ghi vỏn vẹn 15 bàn sau 2 mùa trên mọi đấu trường. Tuy nhiên phong độ của Barry rốt cuộc đã khiến David Moyes luân phiên dùng cả hai, Beto ghi 10 bàn trong khi Barry kết thúc mùa với 8 bàn sau khi đã tịt ngòi ở Premier League cho đến tháng 12.

Đáng nói là không chỉ Barry, 2 tân binh khác là Tyler Dibling (mua từ Southampton) và Tyrique George (mượn từ Chelsea) đều không ghi nổi bàn nào dù cả hai đều ra sân không dưới 10 trận ở Premier League.

6. Jeremie Frimpong

Liverpool buộc phải hành động sau khi Trent Alexander-Arnold quyết định rời CLB để sang Real Madrid dưới dạng tự do. Họ chọn Jeremie Frimpong và mua cầu thủ người Hà Lan này từ Leverkusen, nơi anh đã thành công cùng Florian Wirtz.

Frimpong trải qua mùa đầu tiên ở Liverpool khá tệ, đá không tốt ở bất cứ vị trí nào và cũng bị chấn thương ở đầu mùa

Nhưng trong khi Wirtz cho thấy trình độ khá tốt, Frimpong tỏ ra rất kém. Cầu thủ này đá hậu vệ phải nhưng khi Liverpool mất Conor Bradley, Arne Slot thà để Curtis Jones hay Dominik Szoboszlai đá thay hơn là cho Frimpong vào. Và khi Salah mất phong độ, Frimpong được đẩy lên đá tiền đạo phải nhưng cũng gần như “tàng hình”.

Đã có những ý kiến cho rằng vụ Frimpong là minh chứng vì sao Liverpool cần phải thay đổi đội ngũ lãnh đạo của mình. Họ mua về một cầu thủ có trình độ nhưng quen đá trong sơ đồ 3 trung vệ của Leverkusen, trong khi Liverpool đá 4 hậu vệ từ lâu. Xabi Alonso là HLV của Frimpong & Wirtz ở Leverkusen và Liverpool đã có cơ hội mời ông về, nhưng Alonso giờ là người của Chelsea.

7. Siêu cò thao túng Nottingham Forest

Cuối năm 2024, fan Arsenal đã lo lắng khi Edu Gasper rời CLB để sang làm giám đốc thể thao của Nottingham Forest, đội khi đó đang gây bất ngờ khi xuất hiện trong cuộc đua vé dự cúp châu Âu. Mùa này mọi chuyện đã xoay chiều: Arsenal có Andrea Berta thay thế và mang về đội hình giúp Mikel Arteta vô địch Premier League, trong khi Nottingham rơi xuống nhóm đua trụ hạng và sa thải HLV liên tiếp.

Nottingham Forest trụ hạng thành công, nhưng cũng phải rất vất vả sau khi mua quá nhiều cầu thủ kém trình độ

Đến mùa xuân năm nay, Edu đã bị Nottingham Forest yêu cầu đừng đến trụ sở CLB. Giờ người ta mới rõ vì sao: Ông này đưa về rất nhiều cầu thủ có người đại diện là Kia Joobrachian và có vẻ Edu được ăn phần trăm môi giới cho mỗi vụ như vậy. Một số không nhỏ cầu thủ đó đã trở thành “bom xịt” ở sân City Ground, trong đó có Zinchenko, Kalimuendo, Douglas Luiz.

8. Vị trí thủ môn của Leeds

Leeds mùa trước đã thăng hạng nhờ Karl Darlow bắt chính, thay thế Illan Meslier có lực cổ tay khá yếu. Tuy nhiên sau khi thăng hạng Premier League, Leeds bỏ tiền mua Lucas Perri về bắt chính, để rồi Perri lại mất chỗ vào tay Darlow và chỉ được bắt ở FA Cup (và giúp Leeds lọt tới bán kết). Tình hình giờ trở nên thú vị: Meslier và Darlow đều hết hợp đồng, Perri ở lại nhưng không được trọng dụng, khiến Leeds có thể lại phải đi tìm mua thủ môn mới.