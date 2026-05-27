Sao 45 triệu euro đồng ý, MU sắp có tân binh đầu tiên làm quà cho Carrick

MU chuyển hướng nâng cấp tuyến giữa

Sau hai năm ưu tiên cải tổ hàng công và hàng thủ, ban lãnh đạo MU hiện được cho là sẽ tập trung tăng cường sức mạnh khu trung tuyến. Đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ thực hiện hàng loạt thương vụ mới, đặc biệt trong bối cảnh Casemiro rời CLB khi hợp đồng đáo hạn.

MU cần sớm tìm thấy người thay thế Casemiro

Việc tìm kiếm người thay thế tiền vệ người Brazil không hề đơn giản, nhất là khi Casemiro cuối cùng đã chứng minh được giá trị tương xứng với mức phí 70 triệu bảng mà MU từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Real Madrid.

Tuy nhiên, đội bóng của Carrick dường như đã sớm tìm ra phương án kế nhiệm phù hợp với mức giá mềm hơn đáng kể. Theo nhiều nguồn tin, Ederson nổi lên như ứng viên sáng giá nhất trong kế hoạch chuyển nhượng hè của “Quỷ đỏ”.

Ederson đồng ý tới Old Trafford?

Tiền vệ 26 tuổi vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Atalanta, góp công lớn giúp đại diện Serie A cán đích thứ bảy tại giải VĐQG Italia. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng cùng nền tảng thể lực mạnh mẽ của Ederson khiến MU đặc biệt ấn tượng.

Ederson được cho là đã đồng ý gia nhập MU

Đội bóng Italia được cho là định giá cầu thủ này khoảng 45 triệu euro, con số mà MU sẵn sàng đáp ứng. Không chỉ vậy, một số nguồn tin còn tiết lộ Ederson đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với đội chủ sân Old Trafford và tạm dừng đàm phán với các CLB khác để ưu tiên hoàn tất thương vụ tới Manchester.

HLV Raffaele Palladino của Atalanta mới đây cũng lên tiếng xác nhận tương lai của Ederson đang có biến động. Sau trận hòa 1-1 với Fiorentina, ông cho biết: “Việc Ederson ngồi ngoài là quyết định đã được thống nhất với cầu thủ, bởi đang có những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng. Một cầu thủ được các CLB lớn theo đuổi là điều đáng tự hào”.

Carrick cần mẫu tiền vệ giàu năng lượng

Dù Ederson đang là ưu tiên hàng đầu, anh không phải cái tên duy nhất nằm trong danh sách mục tiêu của MU. Elliot Anderson của Nottingham Forest cũng được đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, Forest được cho là yêu cầu mức phí vượt quá 100 triệu bảng cho tuyển thủ Anh. Trong bối cảnh Manchester City cũng theo sát Anderson, thương vụ này bị xem là cực kỳ khó khăn và tốn kém.

So với Anderson, Ederson được đánh giá là phương án thực tế hơn với MU ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ người Brazil sở hữu lối chơi giàu năng lượng, mạnh trong tranh chấp tay đôi và đặc biệt hiệu quả ở khả năng đọc tình huống.

Ngoài nhiệm vụ đánh chặn, Ederson còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ con thoi nhờ kỹ thuật và khả năng kéo bóng tốt. Sau mỗi tình huống đoạt bóng, cầu thủ này thường lập tức hướng lên phía trước để phát động phản công, điều được xem rất phù hợp với triết lý mà Carrick muốn xây dựng tại Old Trafford.