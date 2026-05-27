MU bị tố "bào" Sesko đến mức chấn thương, lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 6

Sesko tiếp tục lỡ hẹn cùng tuyển Slovenia

HLV Bostjan Cesar đã lên tiếng về việc Benjamin Sesko tiếp tục không thể hội quân cùng tuyển Slovenia trong đợt tập trung ĐTQG tháng 6, trong bối cảnh tiền đạo của Manchester United một lần nữa trở thành tâm điểm của những căng thẳng giữa CLB và đội tuyển quốc gia.

Sesko không lên tuyển Slovenia đợt tháng 6 này

Sesko sẽ bỏ lỡ hai trận giao hữu gặp Đảo Síp (19h ngày 4/6, giờ Hà Nội) và Croatia (1h45 ngày 8/6), do chấn thương ống đồng tái phát ở trận MU gặp Liverpool hồi đầu tháng 5. Vấn đề này cũng khiến anh vắng mặt ở ba trận cuối cùng của "Quỷ đỏ" ở mùa giải vừa qua.

HLV Slovenia đặt dấu hỏi về cách dùng người của MU

Bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng của MU đã không tham dự các trận đấu của ĐT Slovenia hồi tháng 3, gặp Hungary (thua 0-1) và Montenegro (thắng 3-2).

Khi đó, đội chủ sân Old Trafford muốn theo dõi sát tình trạng chấn thương ống đồng của anh. Tuy nhiên, điều khiến HLV Cesar không hài lòng là Sesko vẫn ra sân cho MU ở các trận gặp Bournemouth và Leeds ngay trước và sau kỳ tập trung đội tuyển hồi tháng 3.

Sesko dính chấn thương ở MU

Trước đó, Sesko cũng vắng mặt ở loạt trận gặp Kosovo và Thụy Điển hồi tháng 11 vì chấn thương đầu gối. Điều đó đồng nghĩa chân sút người Slovenia đã bỏ lỡ ba đợt triệu tập liên tiếp và chưa khoác áo đội tuyển kể từ ngày 13/10, dù anh đã thi đấu 32 trong tổng số 40 trận của MU mùa này.

Tại buổi họp báo hôm thứ Hai, HLV Cesar tiếp tục nhận được câu hỏi về mức độ cam kết của Sesko với đội tuyển quốc gia, đặc biệt sau những nghi ngờ rằng tiền đạo này chỉ muốn góp mặt ở các trận quốc tế quan trọng.

“Tôi muốn cậu ấy nghỉ lâu hơn ở MU”

HLV Bostjan Cesar thẳng thắn chia sẻ: “Sesko vắng mặt ở đợt tập trung tháng 3, và tôi thực sự nghĩ cậu ấy nên nghỉ thêm một thời gian ở MU. Nhưng rồi cậu ấy trở lại rất nhanh và tôi không thấy cậu ấy bỏ lỡ trận nào của CLB".

HLV Cesar, người mới tiếp quản ghế huấn luyện Slovenia từ tháng 1 năm nay, nói thêm: “Nếu một cầu thủ không có nhịp thi đấu cạnh tranh suốt một tháng, tôi không thấy lý do gì để cậu ấy tới đội tuyển rồi chỉ chơi với tình trạng không đạt 100%”.

Phát biểu này được xem như lời nhắc nhở công khai nhắm tới cách quản lý thể trạng của Manchester United đối với tiền đạo trẻ của ĐT Slovenia, cũng như với chính Benjamin Sesko.

Sesko vẫn khẳng định cam kết với tuyển quốc gia

Dù vậy, HLV Cesar cũng xác nhận rằng Benjamin Sesko vẫn thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ với đội tuyển Slovenia. Tiền đạo này từng tới Ljubljana tham dự trại huấn luyện của tân HLV hồi tháng 3 bất chấp chấn thương, đồng thời gặp đại sứ Slovenia tại Anh trong tuần trước.

Sau quá trình trao đổi với đội ngũ y tế của Manchester United, ban huấn luyện Slovenia quyết định Sesko không sử dụng Sesko ở các trận giao hữu trước Đảo Síp và Croatia.

HLV Cesar kết luận: “Trong các trường hợp chấn thương, đội tuyển quốc gia luôn nhận đầy đủ hồ sơ y tế, sau đó chúng tôi cùng các bác sĩ của CLB đưa ra quyết định tốt nhất".

Ở vòng loại World Cup 2026, ĐT Slovenia thi đấu không thành công và không giành được vé dự vòng chung kết tại Bắc Mỹ mùa hè năm nay. Về phần Sesko, anh chơi 32 trận cho MU mùa vừa qua, ghi 12 bàn thắng. Sesko có 45 lần khoác áo ĐT Slovenia, ghi 16 bàn kể từ năm 2021 đến nay.