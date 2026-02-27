Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Dự đoán tỷ số vòng 28 Ngoại hạng Anh: MU tiếp đà thăng hoa, Arsenal đại chiến Chelsea

Premier League 2025-26

Vòng 28 Ngoại hạng Anh hứa hẹn bùng nổ với cuộc đua song mã giữa Arsenal và Man City, trong khi MU đứng trước cơ hội củng cố vị trí top 4. Siêu máy tính đưa ra những dự đoán đáng chú ý cho loạt trận cuối tuần.

   

Leeds nỗ lực ngăn đà thăng tiến của Man City

Trận cầu tối thứ Bảy tại Premier League hứa hẹn đầy kịch tính khi Leeds United đang vào phom sẽ tiếp đón ứng viên vô địch Manchester City trên sân Elland Road. Hai trận hòa ấn tượng trên sân khách trước Chelsea (2-2) và Aston Villa (1-1) giúp Leeds chỉ thua 1 trong 6 vòng gần nhất. Nhờ vậy, Leeds tạm thời tạo khoảng cách với nhóm xuống hạng.

Man City vẫn đang đua vô địch quyết liệt với Arsenal

Man City vẫn đang đua vô địch quyết liệt với Arsenal

Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của đội bóng dưới quyền HLV Daniel Farke vẫn chưa được khắc phục. Bàn gỡ muộn của Aston Villa cuối tuần trước đã là lần thứ 12 mùa này Leeds thủng lưới sau phút 85, là con số cao nhất giải. HLV Daniel Farke rõ ràng cần các học trò gia cố bản lĩnh ở những thời khắc quyết định nếu muốn giữ điểm trước đối thủ tầm cỡ.

Về phần mình, Manchester City tiếp tục duy trì áp lực lên đội đầu bảng Arsenal với 4 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất, ghi tối thiểu 2 bàn ở cả 5 trận. Thầy trò Pep Guardiola có cơ hội tạm thời rút ngắn khoảng cách với "Pháo thủ" nếu giành trọn 3 điểm tại Elland Road.

Đáng chú ý, Man City thắng 10/14 trận gần nhất tại Premier League khi thi đấu sớm hơn Arsenal một ngày. Trận này theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, "Man xanh" sẽ thắng 3-1 ngay tại Elland Road.

Chờ MU tiếp tục phô diễn bản lĩnh

Siêu máy tính Ngoại hạng Anh tin tưởng rằng đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick sẽ tiếp tục nối dài mạch thăng hoa bằng một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Crystal Palace tại Old Trafford, diễn ra lúc 21h ngày 1/3 (giờ Hà Nội).

MU đang có phong độ ổn định

MU đang có phong độ ổn định

MU đang có phong độ vượt trội để giành trọn ba điểm trước những vị khách thành London. Nhận định về cặp đấu này, bình luận viên Gary Neville tuyên bố: "Tôi dự đoán tỷ số 3-1 cho MU".

Niềm tin của giới mộ điệu vào MU hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những gì Michael Carrick đã làm được kể từ khi tiếp quản đội bóng. Sau chiến thắng mới nhất trên sân của Everton ở trận đấu muộn nhất vòng 27, Carrick đã giúp MU trở lại top 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, vị chiến lược gia này đã giành được 5 chiến thắng trong tổng số 6 trận đấu đầu tiên dẫn dắt "Quỷ đỏ". Trận duy nhất họ không thắng là kết quả hòa 1-1 đầy kịch tính trước West Ham, nhờ bàn thắng giải cứu của Benjamin Sesko ở phút bù giờ.

Hiện tại, Manchester United đang giữ vững vị thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Họ đang tạo ra khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ năm là Chelsea và chỉ còn kém đội đứng thứ ba Aston Villa cũng với khoảng cách tương tự.

Arsenal đại chiến Chelsea ở Emirates

Đội đầu bảng Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea tại sân Emirates trong trận cầu tâm điểm vòng 28 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 23h30 ngày 1/3. Arsenal đang nỗ lực trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã đánh mất điểm trước Brentford và Leeds United hồi đầu tháng, trước khi đánh bại Tottenham 4-1 ở trận đấu gần nhất.

Arsenal (áo đỏ) sẽ đối đầu Chelsea

Arsenal (áo đỏ) sẽ đối đầu Chelsea

Arsenal đang hơn Man City 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 11 trận đấu nữa là khép lại. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola còn một trận chưa đấu và một trận sân nhà gặp "Pháo thủ" để có cơ hội giành lại vị trí dẫn đầu. Đội bóng của Mikel Arteta chỉ có thể hòa với Chelsea hồi đầu mùa giải, và rất muốn đánh bại đội bóng cùng thành phố khi được chơi trên sân nhà.

Đáng chú ý, Arsenal đánh bại Chelsea trong cả 2 lượt trận ở bán kết cúp Liên đoàn Anh mùa này với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận để vào chung kết gặp Man City.

Trong khi đó, Chelsea đã có khởi đầu mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Liam Rosenior, nhưng đã hòa Leeds và Burnley trong hai trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Bởi vậy, siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán, dù khó nhọc nhưng Arsenal sẽ giành chiến thắng 2-1.

27/02/2026 08:54 AM (GMT+7)
