Amorim sắp có bến đỗ mới: Tái xuất Ngoại hạng Anh, sớm đối đầu MU

Sự kiện: Ruben Amorim Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Ruben Amorim có thể sớm nhận công việc mới tại Ngoại hạng Anh sau khi bị MU sa thải.

   

Nung nấu tham vọng tái xuất

Dù đã bị MU sa thải hồi đầu tuần, HLV Amorim vẫn có khả năng lập tức tái xuất tại Ngoại hạng Anh. Nhiệm kỳ kéo dài 14 tháng đầy thất vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford chính thức khép lại hôm 5/1, sau màn phát biểu gay gắt công khai nhắm vào ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

Amorim sắp có bến đỗ mới: Tái xuất Ngoại hạng Anh, sớm đối đầu MU - 1

HLV Amorim từng có các cuộc đàm phán với West Ham trong quá khứ

Trận hòa 1-1 trên sân Leeds United trở thành “giọt nước tràn ly” với HLV Amorim, người rời MU với tỷ lệ thắng chỉ dưới 40%. Trong lúc “Quỷ đỏ” vẫn đang ráo riết tìm người thay thế HLV Amorim trên băng ghế huấn luyện, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ phải tập trung suy nghĩ về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Với những khó khăn đã trải qua ở Old Trafford, HLV Amorim hoàn toàn có lý do để muốn rời xa môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông cũng có thể nhìn nhận tình thế theo hướng khác. Sự bảo thủ với sơ đồ 3-4-3 phần nào cho thấy HLV Amorim có thể đang nung nấu ý định chứng minh bản thân và phản bác những hoài nghi của giới bóng đá Anh.

Amorim có thể sớm nhận công việc mới

Theo tờ Express (Anh), London có thể trở thành điểm đến tiềm năng của nhà cầm quân 40 tuổi, trong bối cảnh chiếc ghế của HLV Nuno Espirito Santo tại West Ham đang lung lay dữ dội. “Búa tạ” vừa trải qua trận thứ 10 liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh sau khi thua Nottingham Forest 1-2 hôm 7/1, khiến khoảng cách giữa họ và nhóm an toàn đã bị nới rộng lên 7 điểm.

Đây sẽ là thử thách vô cùng khó khăn nếu HLV Amorim quyết định nhận lời, khi West Ham ở thời điểm hiện tại đang đối diện với nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, nếu ông có thể “phù phép” để kích hoạt tinh thần một tập thể đang sa sút, đó sẽ là bước đi quan trọng giúp hàn gắn phần nào tổn hại về danh tiếng mà Amorim phải gánh chịu sau quãng thời gian u ám tại MU.

Thực tế, HLV Amorim không phải lần đầu được liên hệ với West Ham. Trước đây, ông từng có các cuộc trao đổi với đội bóng thành London khi họ tìm người thay thế HLV David Moyes. Sau đó, HLV Amorim từng gọi những cuộc đàm phán này là “sai lầm và thiếu tôn trọng”, trước khi lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Sporting Lisbon.

Trong trường hợp West Ham bổ nhiệm HLV Amorim, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ MU trong cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 11/2 tới.

