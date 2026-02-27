Man City âm thầm thoát án trừ 60 điểm, "ông trùm" La Liga công kích Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Man City âm thầm thoát án trừ 60 điểm, "ông trùm" La Liga công kích Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City

Chủ tịch giải La Liga - ông Javier Tebas cho rằng Manchester City đang được “miễn nhiễm” giữa lúc Premier League vẫn chưa đưa ra kết luận về 115 cáo buộc vi phạm tài chính. Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi dữ dội về tính minh bạch và công bằng của giải đấu số một nước Anh.

   

Javier Tebas: “Man City có sự miễn trừ”

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Bóng đá do Financial Times tổ chức ở London, Chủ tịch La Liga - ông Javier Tebas thẳng thắn chỉ trích cách xử lý của Premier League đối với Manchester City.

Ông Tebas giận dữ vì Man City chưa phải nhận án phạt

Ông Tebas giận dữ vì Man City chưa phải nhận án phạt

Ông cho rằng quá trình điều tra kéo dài khiến các CLB khác cảm thấy khó hiểu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đội đã bị phạt tiền hoặc trừ điểm vì vi phạm quy định tài chính.

“Tôi nói chuyện với nhiều CLB Premier League và phần lớn họ cũng không hiểu điều này. Manchester City đang có sự miễn trừ. Điều đó khiến thể chế trở nên yếu đi”, ông Tebas nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu La Liga, vấn đề không chỉ nằm ở sự chậm trễ, mà còn ở cảm nhận thiếu chắc chắn về mặt pháp lý. Ông cảnh báo rằng khi một giải đấu lớn không đảm bảo được sự rõ ràng và khách quan, hình ảnh của toàn bộ hệ thống sẽ bị tổn hại.

Manchester City khẳng định vô tội

Trước những chỉ trích, Manchester City nhiều lần khẳng định họ sở hữu “bằng chứng toàn diện và không thể bác bỏ” để chứng minh sự trong sạch.

Man City gặt hái thành công những năm qua

Man City gặt hái thành công những năm qua

Trong khi đó, lãnh đạo Premier League từ chối bình luận thêm về tiến trình vụ việc, viện dẫn nguyên tắc không phát ngôn trong suốt ba năm qua.

Tebas cho rằng cơ quan quản lý không thể “nhượng bộ” trước áp lực, bởi giá trị của sự chắc chắn pháp lý quan trọng hơn bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào.

Nguy cơ bị trừ tới 60 điểm?

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nhận định trên chương trình The Overlap rằng nếu bị kết tội, Man City nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt nặng, chủ yếu dưới hình thức trừ điểm.

Án phạt nào có thể giáng xuống Man City?

Án phạt nào có thể giáng xuống Man City?

Ông phân tích: Everton và Nottingham Forest từng bị trừ lần lượt 6 và 4 điểm cho một vi phạm kéo dài ba năm. Trong khi đó, các cáo buộc nhằm vào Man City trải dài tới chín năm và quy mô lớn hơn đáng kể.

Theo Maguire, Premier League không thể tự ý giáng Man City xuống League One hoặc League Two. Vì vậy, phương án khả thi nhất là trừ điểm. Nếu đối chiếu tiền lệ, mức phạt có thể dao động từ 40 đến 60 điểm, con số đủ khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola rơi tự do trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, tất cả vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Và cho đến khi có kết luận chính thức, vụ việc vẫn tiếp tục phủ bóng lên tính công bằng của Premier League.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, MU có vé Cúp C1
Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, MU có vé Cúp C1

Sau vòng 27 Ngoại hạng Anh, mô hình dự đoán của Opta đã đưa ra bảng xếp hạng chung cuộc giả định. Tin vui đến với cả Arsenal, Manchester United lẫn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 11:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN