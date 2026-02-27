Man City âm thầm thoát án trừ 60 điểm, "ông trùm" La Liga công kích Ngoại hạng Anh

Javier Tebas: “Man City có sự miễn trừ”

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Bóng đá do Financial Times tổ chức ở London, Chủ tịch La Liga - ông Javier Tebas thẳng thắn chỉ trích cách xử lý của Premier League đối với Manchester City.

Ông Tebas giận dữ vì Man City chưa phải nhận án phạt

Ông cho rằng quá trình điều tra kéo dài khiến các CLB khác cảm thấy khó hiểu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đội đã bị phạt tiền hoặc trừ điểm vì vi phạm quy định tài chính.

“Tôi nói chuyện với nhiều CLB Premier League và phần lớn họ cũng không hiểu điều này. Manchester City đang có sự miễn trừ. Điều đó khiến thể chế trở nên yếu đi”, ông Tebas nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu La Liga, vấn đề không chỉ nằm ở sự chậm trễ, mà còn ở cảm nhận thiếu chắc chắn về mặt pháp lý. Ông cảnh báo rằng khi một giải đấu lớn không đảm bảo được sự rõ ràng và khách quan, hình ảnh của toàn bộ hệ thống sẽ bị tổn hại.

Manchester City khẳng định vô tội

Trước những chỉ trích, Manchester City nhiều lần khẳng định họ sở hữu “bằng chứng toàn diện và không thể bác bỏ” để chứng minh sự trong sạch.

Man City gặt hái thành công những năm qua

Trong khi đó, lãnh đạo Premier League từ chối bình luận thêm về tiến trình vụ việc, viện dẫn nguyên tắc không phát ngôn trong suốt ba năm qua.

Tebas cho rằng cơ quan quản lý không thể “nhượng bộ” trước áp lực, bởi giá trị của sự chắc chắn pháp lý quan trọng hơn bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào.

Nguy cơ bị trừ tới 60 điểm?

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nhận định trên chương trình The Overlap rằng nếu bị kết tội, Man City nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt nặng, chủ yếu dưới hình thức trừ điểm.

Án phạt nào có thể giáng xuống Man City?

Ông phân tích: Everton và Nottingham Forest từng bị trừ lần lượt 6 và 4 điểm cho một vi phạm kéo dài ba năm. Trong khi đó, các cáo buộc nhằm vào Man City trải dài tới chín năm và quy mô lớn hơn đáng kể.

Theo Maguire, Premier League không thể tự ý giáng Man City xuống League One hoặc League Two. Vì vậy, phương án khả thi nhất là trừ điểm. Nếu đối chiếu tiền lệ, mức phạt có thể dao động từ 40 đến 60 điểm, con số đủ khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola rơi tự do trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, tất cả vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Và cho đến khi có kết luận chính thức, vụ việc vẫn tiếp tục phủ bóng lên tính công bằng của Premier League.