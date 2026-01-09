Rộ tin HLV Amorim hồi hương thay thế Mourinho, dẫn Benfica dự Cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Rộ tin HLV Amorim hồi hương thay thế Mourinho, dẫn Benfica dự Cúp C1

Premier League 2025-26 Manchester United HLV Mourinho

HLV Ruben Amorim đang được liên hệ với một màn tái xuất chóng vánh trên băng ghế huấn luyện, chỉ ít ngày sau khi bị Manchester United sa thải.

   

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời Old Trafford khi “Quỷ đỏ” đang đứng thứ sáu tại Premier League, nhưng có vẻ như chính những lời chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo CLB đã khiến ông phải trả giá. Dẫu vậy, ở tuổi 40, Amorim nhiều khả năng sẽ không phải ngồi ngoài quá lâu, khi ông được cho là đã sẵn sàng thay thế một tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Âu.

🔥 Quyết định sa thải gây tranh cãi

Mặc dù mối quan hệ giữa Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đã căng thẳng từ trước, song ít ai ngờ rằng cựu HLV Sporting Lisbon lại bung ra mạnh mẽ đến vậy vào cuối tuần qua.

HLV Amorim chia tay MU gây tranh cãi

HLV Amorim chia tay MU gây tranh cãi

Ngay sau trận hòa 1-1 của Man United trước Leeds United hôm Chủ nhật, Amorim thẳng thắn chỉ trích sự can thiệp của ban lãnh đạo, nhấn mạnh rằng ông là “nhà quản lý, không chỉ là HLV”.

Chỉ một ngày sau phát biểu gây chấn động, triều đại kéo dài 14 tháng đầy sóng gió của Amorim tại Old Trafford chính thức khép lại, khi Man United quyết định sa thải HLV người Bồ Đào Nha. Trong thông báo chính thức, “Quỷ đỏ” gửi lời cảm ơn Amorim, đồng thời khẳng định quyết định này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cứu vãn mùa giải.

🎯 Amorim trên đường trở lại Bồ Đào Nha

Theo Daily Mail, Amorim đang là ứng viên hàng đầu để thay thế Jose Mourinho tại Benfica, nếu đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha quyết định chia tay chiến lược gia từng vô địch Champions League. Mourinho hiện chịu sức ép lớn khi Benfica kém đội đầu bảng Porto tới 10 điểm tại Liga Portugal, đồng thời chỉ đứng thứ 25 ở vòng phân hạng Champions League.

Trong bối cảnh đó, Amorim được xem là phương án kế nhiệm tiềm năng. Dù có thành tích không mấy ấn tượng tại Old Trafford – với tỷ lệ thắng chỉ 38,1% – nhưng rõ ràng cánh cửa trở lại nghiệp huấn luyện của ông vẫn rất rộng mở.

Amorim có thể thay thế Mourinho ở Benfica

Amorim có thể thay thế Mourinho ở Benfica

🔍 Man United sẽ đi về đâu?

Sau khi HLV đội U18 Darren Fletcher tạm quyền chỉ đạo Man United trong trận hòa 2-2 với Burnley hôm thứ Tư, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang tăng tốc tìm kiếm người kế nhiệm Amorim.

Cựu HLV và huyền thoại CLB Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã bước vào các cuộc đàm phán về khả năng trở lại Old Trafford, dù thời hạn dẫn dắt vẫn chưa được xác định.

Trong ngắn hạn, Fletcher sẽ tiếp tục nắm quyền khi Man United chạm trán Brighton ở vòng ba FA Cup vào Chủ nhật. trong lúc đó, tương lai trên băng ghế chỉ đạo của đội chủ sân Old Trafford vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
