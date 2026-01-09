Rộ tin HLV Amorim hồi hương thay thế Mourinho, dẫn Benfica dự Cúp C1

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời Old Trafford khi “Quỷ đỏ” đang đứng thứ sáu tại Premier League, nhưng có vẻ như chính những lời chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo CLB đã khiến ông phải trả giá. Dẫu vậy, ở tuổi 40, Amorim nhiều khả năng sẽ không phải ngồi ngoài quá lâu, khi ông được cho là đã sẵn sàng thay thế một tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Âu.

🔥 Quyết định sa thải gây tranh cãi

Mặc dù mối quan hệ giữa Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đã căng thẳng từ trước, song ít ai ngờ rằng cựu HLV Sporting Lisbon lại bung ra mạnh mẽ đến vậy vào cuối tuần qua.

HLV Amorim chia tay MU gây tranh cãi

Ngay sau trận hòa 1-1 của Man United trước Leeds United hôm Chủ nhật, Amorim thẳng thắn chỉ trích sự can thiệp của ban lãnh đạo, nhấn mạnh rằng ông là “nhà quản lý, không chỉ là HLV”.

Chỉ một ngày sau phát biểu gây chấn động, triều đại kéo dài 14 tháng đầy sóng gió của Amorim tại Old Trafford chính thức khép lại, khi Man United quyết định sa thải HLV người Bồ Đào Nha. Trong thông báo chính thức, “Quỷ đỏ” gửi lời cảm ơn Amorim, đồng thời khẳng định quyết định này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cứu vãn mùa giải.

🎯 Amorim trên đường trở lại Bồ Đào Nha

Theo Daily Mail, Amorim đang là ứng viên hàng đầu để thay thế Jose Mourinho tại Benfica, nếu đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha quyết định chia tay chiến lược gia từng vô địch Champions League. Mourinho hiện chịu sức ép lớn khi Benfica kém đội đầu bảng Porto tới 10 điểm tại Liga Portugal, đồng thời chỉ đứng thứ 25 ở vòng phân hạng Champions League.

Trong bối cảnh đó, Amorim được xem là phương án kế nhiệm tiềm năng. Dù có thành tích không mấy ấn tượng tại Old Trafford – với tỷ lệ thắng chỉ 38,1% – nhưng rõ ràng cánh cửa trở lại nghiệp huấn luyện của ông vẫn rất rộng mở.

Amorim có thể thay thế Mourinho ở Benfica

🔍 Man United sẽ đi về đâu?

Sau khi HLV đội U18 Darren Fletcher tạm quyền chỉ đạo Man United trong trận hòa 2-2 với Burnley hôm thứ Tư, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang tăng tốc tìm kiếm người kế nhiệm Amorim.

Cựu HLV và huyền thoại CLB Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã bước vào các cuộc đàm phán về khả năng trở lại Old Trafford, dù thời hạn dẫn dắt vẫn chưa được xác định.

Trong ngắn hạn, Fletcher sẽ tiếp tục nắm quyền khi Man United chạm trán Brighton ở vòng ba FA Cup vào Chủ nhật. trong lúc đó, tương lai trên băng ghế chỉ đạo của đội chủ sân Old Trafford vẫn đang là dấu hỏi lớn.