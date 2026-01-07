Sa thải Amorim phơi bày mặt tối ở MU: Thành hay bại do các sếp, không phải HLV trưởng?

Chuyện phải đến đã đến

Không có nhiều người nuối tiếc hoặc buồn bã cho HLV Ruben Amorim, khi ông bị MU sa thải. Ngay lúc này, MU đã có thể nằm trong “top 4” Premier League nếu họ thắng (thay vì hòa) Wolverhampton và Leeds ở 2 vòng đấu gần đây nhất. Khó có thể hình dung ra kết quả hòa khi MU đá trên sân nhà, trước đội Wolverhampton vốn đã thua liên tiếp 11 trận trước đó, chỉ có vỏn vẹn 2 điểm trong 18 vòng đấu đầu tiên!

HLV Ruben Amorim

Cái nhìn toàn cảnh cũng chẳng khác mấy. Ở 6 trong 7 trận hòa tại Premier League mùa này, MU luôn là đội mở tỷ số. Không phải tham gia các cúp châu Âu; đã bị loại khỏi cúp Liên đoàn từ hồi tháng 8; chưa phải tham gia vào cúp FA – MU có cái thuận lợi mà các đội mạnh ở Anh đều không bao giờ có được: dư giả thời gian chuẩn bị cho các trận đấu ở Premier League và hoàn toàn không phải đối diện nguy cơ kiệt sức trong mật độ thi đấu căng thẳng. Bấy nhiêu là quá đủ để kết luận: Amorim không đáp ứng được kỳ vọng, khi MU cứ mãi trầy trật bên ngoài “top 4”.

Vấn đề là MU lập tức sa thải Amorim ngay khi ông vừa phát biểu “đụng chạm” với giám đốc bóng đá Jason Wilcox, và ở một mức độ gián tiếp hơn là giám đốc điều hành Omar Berrada. Những ai quan tâm khó thoát khỏi cảm giác hoang mang: quyền lực của 2 “sếp” Wilcox, Berrada cao đến mức MU phải lập tức sa thải HLV Amorim vì một câu nói? Hay đấy chỉ là cái cớ, hoặc là giọt nước tràn ly để MU quyết định chấm dứt quan hệ với Amorim? Kiểu gì đi nữa, bị sa thải cũng là kết cục tất yếu cho Amorim. Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến.

Dù sao đi nữa, cũng cần làm rõ một điều: chức danh thật sự của Amorim lâu nay không phải là “manager”, như chính ông nói trong phát biểu gây sốc trước khi bị sa thải. Amorim luôn muốn được giữ vai trò "manager". Cũng có những lúc ông nghĩ mình là "manager".

Nhưng ngay từ đầu, chức danh của Amorim đã được ghi rõ trong hợp đồng: ông chỉ là “head coach”. Như mọi người đã biết, “manager” – kiểu như Alex Ferguson ngày trước – là người toàn quyền quyết định vấn đề chuyển nhượng, còn “head coach” thì không được quyết định vấn đề quan trọng ấy.

Ngán ngẩm với trường hợp Sesko

Phải nhấn mạnh vào chức danh thật sự của Amorim là để hiểu thêm về trường hợp của Benjamin Sesko – bản hợp đồng gây thất vọng nhất ở Premier League mùa này. Tùy quan điểm, muốn gọi Sesko là cầu thủ... dở nhất ở Premier League cũng được. Trong 4 vòng đấu vừa qua (giai đoạn mà Sesko luôn được đá chính), anh không ghi nổi bàn nào dù có đến 12 cơ hội tung cú dứt điểm.

Các cầu thủ khác có được ngần ấy cơ hội, cũng trong khoảng thời gian vừa nêu, đều ghi ít nhất 2 bàn. Còn trong 12 cầu thủ có chỉ số xG cao nhất, thì Sesko là người duy nhất không có bàn thắng. Không chỉ tỏ ra kém cỏi ở khâu dứt điểm, Sesko còn cho thấy anh không làm được bất cứ điều gì khác: phối hợp, di chuyển tạo khoảng trống, gây áp lực cho hàng thủ đối phương. Cứ như Sesko là cầu thủ duy nhất luôn việt vị, bất kể thật ra anh có việt vị hay không!

Benjamin Sesko

Ai mua Sesko? Cựu danh thủ MU Peter Schmeichel đã mỉa mai ngay từ đầu mùa – từ khi còn chưa ai thấy rõ hiệu quả thật sự của bản hợp đồng này. Schmeichel tỏ ra hoài nghi: “Người đứng đầu bộ phận tuyển mộ cầu thủ đến từ RB Leipzig, và dĩ nhiên ông ta phải đưa về một cầu thủ nào đó để cho thấy mình đang làm việc. Ông ta còn có thể phát hiện ngôi sao nào khác, ngoài các cầu thủ Leipzig”!

Lý lẽ của Schmeichel từ nhiều tháng trước, giờ đã tỏ ra chính xác đến dường nào. Nhân vật Schmeichel nói đến chính là Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell. Nhân vật này xuất hiện ở MU vào năm 2025 và ông ta chỉ phải báo cáo công việc với giám đốc bóng đá Wilcox.

Trước mùa bóng mới, Amorim muốn mua tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa, rút cuộc ông lại phải nhận Benjamin Sesko từ Leipzig. May cho Amorim, khi ông không phải là “manager”. Chứ nếu là “manager” như chính ông nói, thì “cái tội” của ông, liên quan đến sự kém cỏi của Sesko, lại càng lớn!

Đến đây, câu chuyện MU sa thải Amorim rẽ sang hướng khác: hóa ra, quyền lực thật sự tại Old Trafford thuộc về Jason Wilcox và Omar Berrada, hơn là HLV trưởng. Nếu như Amorim đáng bị chỉ trích bởi các vấn đề chiến thuật (quá “lì” với quan điểm phải dùng sơ đồ 3-4-3, hiếm khi tỏ ra xuất sắc trong các quyết định thay cầu thủ, hoặc huấn luyện kiểu gì mà MU mãi phòng thủ kém...), thì thất bại tổng quát của MU, trong bức tranh lâu dài, tổng thể hơn, lại nằm ở 2 “sếp” Berrada, Wilcox.

Họ chính là những người đã quyết định giữ lại HLV Erik Ten Hag đầu mùa bóng trước, gia hạn hợp đồng, rồi nhanh chóng... sa thải. Cũng vì “đụng” với 2 nhân vật ấy, nhà quản lý bóng đá nổi tiếng Dan Ashworth cũng đành chia tay MU, chỉ sau 5 tháng làm việc. Hẳn nhiên, Berrada và Wilcox cũng sẽ là những người có quyết định lớn nhất trong việc chọn HLV sắp tới cho MU.

Tương lai nào cho MU?

Tuy đều đã làm việc ở Man City, nhưng Wilcox và Berrada chỉ được xếp vào loại “serie B” trong công việc mà họ đang đảm trách tại MU. Tại Man City, người ta biết đến giám đốc điều hành Ferran Soriano hoặc giám đốc bóng đá Txiki Beguiristain nhiều hơn. Còn Wilcox chỉ mới có kinh nghiệm làm giám đốc bóng đá hơn 1 năm trước khi gia nhập MU.

Omar Berrada và Jason Wilcox

Trong câu chuyện vừa qua, khi HLV Amorim thẳng thừng “đụng chạm” Wilcox, thì Berrada và ông chủ Jim Ratcliffe của MU đành phải chọn một trong hai: sa thải Wilcox, hoặc Amorim. Và họ đã chọn “xử” Amorim. Suy cho cùng, tượng đài huấn luyện nào cũng đều có lúc thất bại, huống hồ Amorim chưa hề vươn đến đẳng cấp “siêu HLV”.

Với họ, thất bại trong một giải đấu hoặc một mùa bóng là quá thường tình. Nhưng CLB sẽ thất bại trong cả một kỷ nguyên, hoặc thất bại trên mọi trận địa, nếu nhà điều hành thất bại. Đẳng cấp điều hành như Wilcox, Berrada, và cả ông chủ Radcliffe, thì khó đem lại hy vọng cho tương lai của MU!

Sau những quyết định “kỳ dị” liên quan đến HLV Ten Hag, bộ đôi Wilcox, Berrada và đã nỗ lực rước Amorim – nhân vật họ vừa sa thải. Khi ấy, Ratcliffe đã được giới chuyên môn cảnh báo, rằng triết lý 3-4-3 của Amorim không phù hợp với MU. Chẳng những bất chấp, Radcliffe quyết mua bằng được Amorim, còn Berrada tự hào về “tối hậu thư” mà ông đưa ra cho Amorim: “Bây giờ, hoặc không bao giờ” (Amorim muốn đợi đến hết mùa bóng mới gia nhập MU, để cả hai phía có dịp chuẩn bị kỹ hơn).

Tin hay không tùy bạn, nhưng báo chí từng đặc tả sân tập của MU: HLV Amorim phải “tác động vật lý”, dùng tay lôi từng cầu thủ để giảng giải họ phải đứng ở đâu cho đúng vị trí và hướng di chuyển, trong cách chơi 3-4-3 của mình.

Mà cầu thủ MU thì ông không có quyền chọn. Tương lai của MU tùy thuộc vào cách chọn HLV của giám đốc bóng đá Wilcox, giám đốc điều hành Berrada, ông chủ (phụ trách bóng đá) Ratcliffe. Và họ sẽ chỉ chọn “head coach”. Nói cách khác, MU có thành công hay không là do tài nghệ của các “sếp”, hơn là HLV trưởng. Cứ thế mà suy luận...