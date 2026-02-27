Chuyển nhượng khôn ngoan giúp MU phục hưng, 4 tân binh chứng minh giá trị

Bàn thắng phút 70 của Benjamin Sesko vào lưới Everton không chỉ mang về ba điểm quý giá cho Manchester United, mà còn là minh chứng sống động cho chiến lược chuyển nhượng đúng hướng. Khi những tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko cùng tỏa sáng, niềm tin vào một chu kỳ phục hưng tại Old Trafford đang dần được khôi phục.

4 bản hợp đồng hè 2025 của MU đáp ứng phần nào kỳ vọng của người hâm mộ

Bàn thắng “từ hư vô” và dấu ấn tân binh

Pha lập công quyết định của Man United trước Everton bắt nguồn từ đường chuyền dài chuẩn xác của Matheus Cunha. Bóng tìm đến chân Bryan Mbeumo, người mạnh dạn đột phá trước khi căng ngang vào khu vực cấm địa. Ở đó, Benjamin Sesko bứt tốc, dứt điểm một chạm đánh bại Jordan Pickford.

Xét về thế trận, đó gần như là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi trong một trận đấu chặt chẽ. Nhưng với các lãnh đạo đội bóng, bàn thắng ấy là thành quả trực tiếp từ chiến lược chuyển nhượng mùa hè.

Chiến thắng 1-0 giúp thầy trò Michael Carrick vươn lên vị trí thứ tư Premier League, đứng trên Chelsea và Liverpool trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trước mắt là 11 trận “chung kết” để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau hai năm vắng bóng.

Các cầu thủ tấn công của MU đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ

Tín hiệu tích cực cho bài toán tuyển dụng

Ở tầm ngắn hạn, cuộc đua top 4 là ưu tiên hàng đầu. Nhưng về dài hạn, một CLB tầm vóc như Man United cần nhiều hơn thế. Việc những bản hợp đồng như Cunha, Mbeumo, Sesko và thủ thành Senne Lammens nhanh chóng chứng minh giá trị cho thấy những vấn đề tuyển dụng từng gây đau đầu nhiều năm qua có thể đang được khắc phục.

Nói về các bản hợp đồng MU đã chiêu mộ mùa hè 2025, HLV Carrick nhận xét: “Các cầu thủ mới đến đều đóng vai trò rất lớn, đó là điều lý tưởng. Tính cách và cá tính là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi thi đấu ở đây”.

Ông nhấn mạnh rằng để giành chiến thắng cần nhiều yếu tố: có trận đấu trôi chảy, bàn thắng đến dễ dàng; nhưng cũng có lúc phải dựa vào tinh thần, niềm tin và sự gắn kết như trước Everton.

Lammens và sự khác biệt nơi khung gỗ

Bên cạnh các mũi nhọn tấn công, Senne Lammens cũng góp công lớn vào chiến thắng. Thủ môn trẻ người Bỉ, được chiêu mộ từ Royal Antwerp với giá 18 triệu bảng, xử lý tốt những tình huống bóng bổng từ các quả phạt góc của James Garner, đặc biệt trong 15 phút cuối đầy hỗn loạn.

Thủ môn Lammens được các fan MU yêu mến

Anh có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Michael Keane, cùng một tình huống đổ người thấp chuẩn xác từ Tyrique George ở phút bù giờ, bảo toàn ba điểm quý giá.

Sau trận, David Moyes phải thừa nhận: “Tối nay, thủ môn của MU thực sự quá xuất sắc”.

Trong bối cảnh lịch sử chuyển nhượng của MU từng vướng nhiều sai lầm đắt giá như Alexis Sánchez, Jadon Sancho hay Antony, việc có tới bốn bản hợp đồng thành công trong cùng một kỳ chuyển nhượng là điều hiếm hoi.

Tương lai Carrick và bài toán kế nhiệm Casemiro

Nhiệm vụ lớn nhất của Man United mùa hè tới là tìm HLV trưởng chính thức. Dù Carrick hay một cái tên khác được lựa chọn, công việc chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nếu đội hình tiếp tục được bổ sung đúng người.

Thay thế Casemiro là bài toán khó với MU

Dẫu vậy, mùa giải này vẫn chưa đạt chuẩn mực từng được thiết lập dưới thời Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, đóng góp của các tân binh chắc chắn sẽ là điểm sáng hiếm hoi.

Một thử thách khác đang chờ phía trước: tìm người thay thế Casemiro, nhân tố quan trọng trong giai đoạn hồi sinh dưới thời Carrick, khi tiền vệ người Brazil sẽ rời CLB cuối mùa. Trách nhiệm lại đặt lên vai giám đốc điều hành Omar Berrada, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell trong việc tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đủ sức lấp đầy khoảng trống ấy.

Carrick, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa sau 6 trận cầm quân, đang tự đưa mình vào cuộc đua cho chiếc ghế nóng dài hạn. MU là đội duy nhất tại Premier League chưa thua trong năm 2026 và không CLB nào giành nhiều hơn 18 điểm kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, nhìn sang băng ghế đối diện tại Hill Dickinson Stadium, nơi David Moyes từng trải qua 10 tháng đầy áp lực trước khi bị sa thải, đủ để hiểu chiếc ghế ở Old Trafford khắc nghiệt đến mức nào.

Dù ai ngồi vào vị trí đó, bài học rút ra vẫn rất rõ ràng: khi những cầu thủ phù hợp hiện diện trong đội hình, mọi thứ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Và mùa hè vừa qua có thể chính là nền móng cho sự ổn định của MU trong tương lai.